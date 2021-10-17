من ذاكرة اليوم الـ 18 من أكتوبر

في العام 1867 العلم الأميركي يرتفع للمرة الأولى في ألاسكا ويشير ذلك إلى انتقال ملكية تلك المنطقة من الإمبراطورية الروسية إلى الولايات المتحدة.

في العام 1898 الولايات المتحدة تحتل بورتوريكو.

في العام 1944 الاتحاد السوفيتي يغزو تشيكوسلوفاكيا.

في العام 1970 الرئيس السوري نور الدين الأتاسي يقدم استقالته من جميع مناصبه احتجاجا على تدخل الجيش في الحياة السياسية وعلى ممارسات رفعت الأسد شقيق وزير الدفاع حافظ الأسد.

في العام 1991 الاتحاد السوفيتي يرجع علاقاته مع إسرائيل منذ أن قطعت في عام 1967 بعد حرب الأيام الستة.

في العام 2011 بدء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية، حيث تم الإفراج عن 477 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية فيما قامت حماس بتسليم الجندي المختطف لديها جلعاد شاليط

في العام 2015 بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، وسط أنباء عن ضعف الإقبال خاصة الشباب.

من مواليد اليوم الـ 18 من أكتوبر

في العام 1960 جان كلود فان دام ممثل بلجيكي.

في العام 1965 سليمان طوني فرنجية سياسي لبناني.

من وفيات اليوم الـ 18 من أكتوبر

في العام 1931 توماس إديسون مخترع أميركي وهو مخترع المصباح الكهربائي



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