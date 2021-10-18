من ذاكرة اليوم الـ 19 من أكتوبر

في العام 1812 تراجع نابليون بونابرت عن موسكو بعدما تعذر عليه احتلالها.

في العام 1935 عصبة الأمم تفرض عقوبات اقتصادية على إيطاليا وذلك بسبب قيامها بغزو إثيوبيا.

في العام 1954 جمال عبد الناصر يوقع على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر خلال 20 شهرا.

في العام 2004 مجلس الأمن يحث سوريا على سحب قواتها والمقدرة بأربعة عشر ألف جندي من لبنان.

في العام 2005 بدء محاكمة رئيس العراق الأسبق صدام حسين.

في العام 2012 انفجار في ساحة ساسين الواقعة في حي الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت يوقع ثمانية قتلى على الأقل من بينهم رئيس شعبة المعلومات في المديرية العامة للأمن الداخلي العميد وسام الحسن بالإضافة إلى سقوط ثمانية وسبعين جريحا.

في العام 2015 حزب الأحرار الكندي، بقيادة جاستن ترودو يفوز بغالبية المقاعد في البرلمان بعد أن حصل على نسبة 68.5% من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية.

من مواليد اليوم الـ 19 من أكتوبر

في العام 1862 أوغست لوميير فرنسي من أوائل صناع الأفلام.

في العام 1938 ماجد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة.

في العام 1956 كارلو أورباني طبيب إيطالي اكتشف الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد (سارس) وحاصل على جائزة نوبل في السلام عام 1999.

من وفيات اليوم الـ 19 من أكتوبر

في العام 1972 السلطان سعيد بن تيمور سلطان مسقط وعمان.



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