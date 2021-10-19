من ذاكرة اليوم الـ 20 من أكتوبر

في العام 1798 اندلاع ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية على مصر، وراح ضحيتها حوالي 2500 مصري بينما قتل من الفرنسيين 16 فردا فقط بينهم جنرال.

في العام 1919 الكونغرس الأميركي يتبنى قانونا يحظر كل المشروبات المسكرة في الولايات المتحدة.

في العام 1977 انقلاب عسكري في تايلاند يطيح بالحكومة المدنية.

في العام 1979 انعقاد أول جلسة لجامعة الدول العربية في تونس بعد انتقال مقرها من القاهرة احتجاجا على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وأكد المشاركون في الجلسة إقرار العقوبات السياسية والاقتصادية بحق مصر، كما تم تعليق عضويتها في الجامعة.

في العام 1981 الاتحاد السوفيتي يمنح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بموسكو صفة دبلوماسية.

في العام 1982 أسوأ كارثة رياضية في روسيا بوفاة 66 شخصا نتيجة التدافع في ملعب لوجنيكي في مباراة ضمن كاس الاتحاد الأوروبي.

في العام 2011 المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا يعلن مقتل معمر القذافي.

من مواليد اليوم الـ 20 من أكتوبر

في العام 1910 الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الجامع الأزهر.

في العام 1930 فدوى محسن ممثلة سورية.

من وفيات اليوم الـ 20 من أكتوبر

في العام 1994 برت لانكستر ممثل أميركي.



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