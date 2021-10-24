من ذاكرة اليوم الـ 25 من أكتوبر

في العام 1944 اليابان تبدأ هجمات الكاميكاز، وهي هجمات إنتحارية بالطائرات على السفن الحربية الأميركية.

في العام 1952 لبنان يفوز بعضوية مجلس الأمن الدولي.

في العام 1958 انسحاب القوة الأميركية من لبنان بعد أن هدأ الوضع بنهاية ولاية الرئيس كميل شمعون وانتخاب قائد الجيش فؤاد شهاب رئيسًا.

في العام 1971 الأمم المتحدة تضم الصين الشعبية لتصبح عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي وتطرد تايوان.

في العام 1973 نيجيريا تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل لتصبح الدولة الأفريقية الثامنة عشر التي تقطع علاقاتها معها بعد حرب أكتوبر.

في العام 1976 بداية أعمال القمة التاسعة لرؤساء الدول العربية بالقاهرة.

في العام 1991 انسحاب آخر جندي صربي من سلوفينيا وإعلان استقلالها بعد حرب الأيام العشرة بين صربيا وسلوفينيا.

في العام 2004 الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن إنه سينهي أي تعامل بالدولار الأميركي ابتداءً من 8 نوفمبر.

في العام 2012 شركة مايكروسوفت تحتفل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة بمناسبة الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل ويندوز 8 الجديد.

في العام 2015 لويس هاملتون يفوز ببُطولة العالم للسائقين في موسم 2015 من الفورمولا 1، ومرسيدس تفوز ببطولة الصانعين.

من مواليد اليوم الـ 25 من أكتوبر

في العام 1825 يوهان شتراوس الابن موسيقي نمساوي.

في العام 1881 بابلو بيكاسو رسام تشكيلي إسباني.

في العام 1952 سمير جعجع سياسي لبناني.



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