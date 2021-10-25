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من ذاكرة اليوم الـ 26 من أكتوبر 

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من ذاكرة اليوم الـ 26 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 26 من أكتوبر
في العام 1905 استقلال النرويج عن السويد.
في العام 1945 ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
في العام 1954 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية وهي الحادثة المعروفة باسم حادثة المنشية.
في العام 1967 محمد رضا بهلوي يتوج نفسه إمبراطورًا على إيران.
في العام 1979 رئيس المخابرات الكوري الجنوبي كيم شي كيو يطلق الرصاص على الرئيس باك تشونغ هي ويرديه قتيلًا.
في العام 1995 اغتيال الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا أثناء عودته من ليبيا من قِبل الموساد الإسرائيلي.
في العام 2002 انتهاء أزمة احتجاز 800 رهينة روسي داخل أحد مسارح موسكو من قبل المتمردين الشيشان وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة الروسية للمسرح مستخدمة الغازات المخدرة مما أدى إلى مصرع 50 شيشاني و150 مدني.
في العام 2009 الإعلان عن فوز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية خامسة بعد حصوله على 89.62% من الأصوات.
من مواليد اليوم الـ 26 من أكتوبر
في العام 1919 محمد رضا بهلوي شاه إيران.
في العام 1964 هاني رمزي ممثل مصري.
في العام 1977 لجين عمران إعلامية سعودية.

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