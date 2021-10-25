من ذاكرة اليوم الـ 30 من أكتوبر

من ذاكرة اليوم الـ 22 من نوفمبر

من ذاكرة اليوم الـ 22 من نوفمبر

في العام 1914 سقوط مدينة البصرة العراقية بيد البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى، وقد دخلوها بقصد حماية أنابيب النفط.

في العام 1943 لبنان يحصل على استقلاله من فرنسا، وبشارة الخوري يتولى رئاسته.

في العام 1963 اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي قنصا وذلك أثناء زيارته لمدينة دالاس.

في العام 1967 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بعد حرب 1967 بين العرب وإسرائيل وقد نص القرار على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها نتيجة هذه الحرب.

في العام 1975 تنصيب خوان كارلوس ملكا على إسبانيا بعد وفاة الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو وبناء على وصيته، وبذلك أعيد النظام الملكي إلى إسبانيا.

في العام 1989 اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية رينيه معوض بسيارة مفخخة في أحد شوارع بيروت.

في العام 1990 رئيسة وزراء المملكة المتحدة مارغريت ثاتشر والملقبة بالمرأة الحديدية تقدم استقالتها من منصبها إلى الملكة إليزابيث الثانية.

في العام 2003 معارضون للرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يقتحمون البرلمان مطالبين باستقالته.

في العام 2004 بدء الثورة البرتقالية في أوكرانيا على أثر نتائج الانتخابات الرئاسية المشكوك بصدقيتها.

في العام 2005 انتخاب أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.

في العام 2011 افتتاح أعمال المجلس الوطني التأسيسي في تونس المخول بوضع دستور جديد للبلاد، وفي الجلسة الافتتاحية تم انتخاب مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس.

في العام 2012 الرئيس المصري محمد مرسي يصدر إعلانا دستوريا جديدا حصن فيه جميع قرارات الرئيس منذ توليه الرئاسة.

من مواليد اليوم الـ 22 من نوفمبر

في العام 1808 توماس كوك رجل أعمال بريطاني.

في العام 1890 شارل ديغول رئيس فرنسا.

في العام 1912 الشيخ عبد العزيز بن باز عالم دين سعودي.

في العام 1984 إبراهيم هزازي لاعب كرة قدم سعودي.

من وفيات اليوم الـ 22 من نوفمبر

في العام 1617 السلطان أحمد الأول السلطان العثماني الرابع عشر.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الاستقلال في لبنان.



