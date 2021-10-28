من ذاكرة اليوم الـ 1 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 1 من نوفمبر
في العام 1179 تتويج فيليب الثاني ملكا على فرنسا.
في العام 1869 افتتاح دار الأوبرا الخديوية في مصر.
في العام 1908 السلطان عبد الحميد الثاني يعين الشريف حسين أميرا على مكة.
في العام 1911 إلقاء أول قنبلة من طائرة حربية إيطالية وذلك خلال الحرب العثمانية الإيطالية.
في العام 1922 مصطفى كمال أتاتورك يعلن قيام الجمهورية التركية وإلغاء النظام السلطاني بصفة رسمية.
في العام 1945 تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - يونسكو.
في العام 1954 اندلاع الثورة الجزائرية والتي أدت إلى استقلال الجزائر.
في العام 1962 الاتحاد السوفيتي يطلق أول مركبة فضائية إلى المريخ.
في العام 1990 جامعة الدول العربية تبدأ العمل رسميا من القاهرة بعد عودتها إليها من مقرها المؤقت في تونس.
في العام 1993 بدء تطبيق معاهدة "ماستريخت" بين عدد من دول أوروبا والتي كانت النواة التأسيسية للاتحاد الأوروبي.
في العام 2010 الإعلان عن فوز مرشحة حزب العمال البرازيلي الحاكم ديلما روسيف بمنصب الرئيس في جولة الإعادة من الانتخابات لتخلف الرئيس المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وتكون بذلك أول امرأة تتولى الرئاسة في البرازيل.
من مواليد اليوم الـ 1 من نوفمبر
في العام 846 لويس الثاني ملك فرنسا.
في العام 1636 نيكولا بوالو كاتب وشاعر فرنسي.
في العام 1921 وديع الصافي مغنٍ لبناني.
في العام 1935 إدوارد سعيد مفكر أميركي من أصل فلسطيني.
في العام 1944 رفيق الحريري رئيس وزراء لبناني.
من وفيات اليوم الـ 1 من نوفمبر
في العام 1906 عرفة بن محمد أمير مغربي من الأسرة العلوية.
في العام 1985 فؤاد حداد شاعر مصري.
في العام 2007 بول تبيتس طيار أميركي قام بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما.
في العام 2013 حكيم الله محسود زعيم حركة طالبان باكستان.
من ذاكرة اليوم الـ 23 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 23 من نوفمبر
في العام 1824 انتصار الأسطول المصري على الأسطول اليوناني في "موقعة ستمبالا".
في العام 1890 وفاة ملك هولندا ويليام الثالث دون وجود وريث ذكر يخلفه مما حتم إصدار تشريع خاص لتخلفه ابنته فيلهامينا.
في العام 1940 مملكة رومانيا توقع اتفاقا للتحالف مع ألمانيا النازية وإيطاليا واليابان فيما عرف باسم دول المحور وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1964 الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز يوقعان في مدينة جدة اتفاقا بشأن حرب اليمن.
في العام 1981 الرئيس الأميركي رونالد ريغان يوقع أمرا رئاسيا ظل سرا يقضي بأن تقوم وكالة المخابرات المركزية بدعم وتدريب وتمويل "ثوار الكونترا" في نيكاراغوا، وهو الأمر الذي تم فضحه فيما بعد وعرفت بقضية "إيران – كونترا".
في العام 1989 هدم جدار برلين بالكامل.
في العام 2003 الرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يضطر لتقديم استقالته من منصبه بعد احتجاجات شعبية واسعة على إثر نتائج الانتخابات فيما عرف بثورة الزهور.
في العام 2005 انتخاب إلين جونسون سيرليف رئيسة لليبيريا، وبذلك تصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في أفريقيا كلها.
في العام 2008 المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ينتخب رئيس السلطة محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين، وحركة حماس ترفض القرار.
في العام 2011 الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوقع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية والقاضية بتنحيه عن الحكم.
في العام 2014 الانتخابات الرئاسية التونسية تقام في البلاد للمرة الأولى بعد الدستور الجديد والثانية بعد الثورة.
من ذاكرة اليوم الـ 22 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 22 من نوفمبر
في العام 1914 سقوط مدينة البصرة العراقية بيد البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى، وقد دخلوها بقصد حماية أنابيب النفط.
في العام 1943 لبنان يحصل على استقلاله من فرنسا، وبشارة الخوري يتولى رئاسته.
في العام 1963 اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي قنصا وذلك أثناء زيارته لمدينة دالاس.
في العام 1967 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بعد حرب 1967 بين العرب وإسرائيل وقد نص القرار على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها نتيجة هذه الحرب.
في العام 1975 تنصيب خوان كارلوس ملكا على إسبانيا بعد وفاة الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو وبناء على وصيته، وبذلك أعيد النظام الملكي إلى إسبانيا.
في العام 1989 اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية رينيه معوض بسيارة مفخخة في أحد شوارع بيروت.
في العام 1990 رئيسة وزراء المملكة المتحدة مارغريت ثاتشر والملقبة بالمرأة الحديدية تقدم استقالتها من منصبها إلى الملكة إليزابيث الثانية.
في العام 2003 معارضون للرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يقتحمون البرلمان مطالبين باستقالته.
في العام 2004 بدء الثورة البرتقالية في أوكرانيا على أثر نتائج الانتخابات الرئاسية المشكوك بصدقيتها.
في العام 2005 انتخاب أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.
في العام 2011 افتتاح أعمال المجلس الوطني التأسيسي في تونس المخول بوضع دستور جديد للبلاد، وفي الجلسة الافتتاحية تم انتخاب مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس.
في العام 2012 الرئيس المصري محمد مرسي يصدر إعلانا دستوريا جديدا حصن فيه جميع قرارات الرئيس منذ توليه الرئاسة.
من مواليد اليوم الـ 22 من نوفمبر
في العام 1808 توماس كوك رجل أعمال بريطاني.
في العام 1890 شارل ديغول رئيس فرنسا.
في العام 1912 الشيخ عبد العزيز بن باز عالم دين سعودي.
في العام 1984 إبراهيم هزازي لاعب كرة قدم سعودي.
من وفيات اليوم الـ 22 من نوفمبر
في العام 1617 السلطان أحمد الأول السلطان العثماني الرابع عشر.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الاستقلال في لبنان.
من ذاكرة اليوم الـ 21 من نوفمبر
في العام 235 البابا أنتيروس يعتلي كرسي البابوية خلفا للبابا بونتيان، ليكون البابا التاسع عشر للكنيسة الكاثوليكية.
في العام 1248 سقوط مدينة إشبيلية كبرى الحواضر الأندلسية في يد ملك مملكة قشتالة فرناندو الثالث.
في العام 1789 ولاية كارولاينا الشمالية تصادق على الدستور الأميركي وتم الاعتراف بها كالولاية رقم 12 من الولايات المنضمة.
في العام 1949 الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على استقلال ليبيا مع وحدة أراضيها.
في العام 1991 انتخاب المصري بطرس بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة ليصبح أول أمين عام من دولة عربية.
في العام 1995 التوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاقية دايتون للسلام" والتي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي1992 و1995.
في العام 2008 مجلس الدوما الروسي يوافق على مد الفترة الرئاسية للرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات.
في العام 2013 اندلاع مظاهرات يورو ميدان في أوكرانيا اعتراضا على تعليق الحكومة لتوقيع اتفاقية شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
من مواليد اليوم الـ 21 من نوفمبر
في العام 1694 فولتير كاتب وفيلسوف فرنسي.
في العام 1853 السلطان حسين كامل سلطان مصر.
في العام 1935 فيروز مغنية لبنانية.
في العام 1948 العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الثاني عشر.
من وفيات اليوم الـ 21 من نوفمبر
في العام 1916 فرانتس يوزف الأول إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية.
في العام 1935 إبراهيم هنانو زعيم وطني سوري وقائد الجهاد الثوري ضد الفرنسيين.
في العام 1995 ليلى مراد ممثلة ومغنية مصرية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للتلفزيون
من ذاكرة اليوم الـ 20 من نوفمبر
في العام 1815 توقيع معاهدة باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو.
في العام 1832 تنصيب الأمير عبد القادر بن محيي الدين سلطانا على الجزائر وذلك بعد تنازل والده له، وكان حينها في عمر 25 سنة.
في العام 1924 اغتيال السير اللواء لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام على يد مواطن مصري.
في العام 1935 استشهاد المجاهد السوري عز الدين القسام بعد أن قامت القوات البريطانية بتطويق بلدة يعبد في فلسطين وحصول تبادل لإطلاق النار بين الفريقين.
في العام 1945 بداية محكمة نورنبيرغ ضد 24 من النازيين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
في العام 1947 حفل زفاف أسطوري في لندن بمناسبة زفاف ولية العهد في المملكة المتحدة الأميرة إليزابيث "الملكة إليزابيث الثانية بعد ذلك" من الأمير السابق لليونان والدنمارك فيليب والذي تخلى عن ألقابه من أجل الزواج منها.
في العام 1970 الفريق حافظ الأسد قائد الانقلاب في سوريا يشكل وزارة جديدة من 26 وزيرا واحتفظ فيها لنفسه بوزارة الدفاع.
في العام 1979 جهيمان العتيبي وأتباعه يقتحمون المسجد الحرام في مكة ويعلنون ظهور المهدي المنتظر.
من ذاكرة اليوم الـ 19 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 19 من نوفمبر
في العام 636 نهاية معركة القادسية بنصر المسلمين على الفرس.
في العام 1493 كريستوفر كولومبوس ينزل على جزيرة بورتوريكو في العالم الجديد.
في العام 1942 الجيش الأحمر السوفيتي بقيادة الجنرال غيورغي جوكوف يبدأ عملية "أورانوس"، وهي العملية التي حولت دفة الصراع في معركة ستالينجراد خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام 1943 النازيون يقومون بتصفية اليهود في معسكر اعتقال يانوفسكا في مبرغ غرب أوكرانيا، وقد قتل ما لا يقل عن 6000 يهودي بعد انتفاضة فاشلة ومحاولة للهروب الجماعي.
في العام 1946 أفغانستان وآيسلندا والسويد ينضمون إلى الأمم المتحدة.
في العام 1954 بدأ بث تلفزيون "مونتي كارلو"، وهي أقدم قناة تلفزيونية خاصة في أوروبا، وقام بتأسيسها الأمير رينيه الثالث.
في العام 1977 الرئيس المصري محمد أنور السادات يزور إسرائيل ويلقي خطابا بمقر الكنيست في القدس.
في العام 1979 الخميني يفرج عن جميع المحتجزين في السفارة الأميركية من أصول أفريقية.
في العام 1990 علي عزت بيغوفيتش يتولى رئاسة البوسنة والهرسك.
في العام 1998 اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي تبدأ جلسات الاستماع للشهادات حول فضيحة لوينسكي والمتهم بها الرئيس بيل كلينتون.
في العام 2011 المجلس الانتقالي الليبي يعلن اعتقال سيف الإسلام القذافي بالقرب من بلدة أوباري جنوبي ليبيا.
في العام 2013 تفجير انتحاري يستهدف السفارة الإيرانية في بيروت ويخلف 23 قتيلا وفوق المائة جريح.
من مواليد اليوم الـ 19 من نوفمبر
في العام 1600 الملك تشارلز الأول ملك إنجلترا.
في العام 1805 فرديناند دي لسبس دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس.
في العام 1882 عز الدين القسام عالم مسلم ومجاهد سوري.
في العام 1917 أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بيوم الرجال الدولي
من ذاكرة اليوم الـ 1 من نوفمبر