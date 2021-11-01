من ذاكرة اليوم ال 2 من نوفمبر

من ذاكرة اليوم الـ 2 من نوفمبر

في العام 1917وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يرسل رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهي الرسالة التي عرفت باسم وعد بلفور.

في العام 1930تتويج هيلا سيلاسي إمبراطورًا على إثيوبيا.

في العام 1937الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني يعلن إنشاء محور برلين - روما والذي يعرف باسم دول المحور، وهو يضم الدول التي واجهت الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية.

في العام 1947نشوب الحرب بين الهند وباكستان بسبب النزاع على إقليم "كشمير".

في العام 1961الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتولى حكم البحرين خلفا لوالده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

في العام 1976جيمي كارتر يفوز على جيرالد فورد في انتخابات الرئاسة الأميركية.

في العام 1978عقد قمة الجامعة العربية في بغداد وصدور قرار بتعليق عضوية مصر ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس وذلك عقب توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.

في العام 1983الرئيس الأميركي رونالد ريغان يوقع قرارا يعتبر فيه يوم عيد ميلاد مارتن لوثر كينغ عيدا وطنيا سنويا في الولايات المتحدة تحت اسم يوم مارتن لوثر كينغ.

في العام 2004الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يتولى حكم إمارة أبوظبي بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

في العام 2009لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان تعلن فوز الرئيس المنتهية ولايته حامد قرضاي بفترة رئاسية ثانية وذلك بعد إلغاء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بسبب انسحاب منافسه الوحيد عبد الله عبد الله.

من مواليد اليوم الـ 2 من نوفمبر

في العام 1755الملكة ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا.

في العام 1877آغا خان الثالث زعيم الطائفة الإسماعيلية.

من وفيات اليوم الـ 2 من نوفمبر

في العام 1950جورج برنارد شو أديب وروائي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1925.

في العام 1961سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين.

في العام 1975حسن علاء الدين ممثل لبناني اشتهر باسم "شوشو".

في العام 2008أحمد الميرغني رئيس السودان.



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