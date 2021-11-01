من ذاكرة اليوم ال 4 من نوفمبر





من ذاكرة اليوم الـ 4 من نوفمبر

في العام 1890 بريطانيا العظمى تعلن زنجبار محمية بريطانية.

في العام 1911 فرنسا وألمانيا توقعان معاهدة لتسوية خلافاتهما بشأن المصالح الاستعمارية في كل من المغرب والكونغو، بحيث تعترف فرنسا بمصالح ألمانيا في الكونغو وتعترف ألمانيا بمصالح فرنسا في المغرب.

في العام 1922الباحث الإنجليزي في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف قبر توت عنخ آمون.

في العام 1979بداية أزمة الرهائن الأميركيين، حيث احتجز 500 طالب إيراني 66 من طاقم السفارة الأميركية في طهران، وقد استمرت فترة الاحتجاز 444 يوما وكانت مطالبهم استرداد الشاه محمد رضا بهلوي الذي يعالج بمستشفى في نيويورك.

في العام 1986بدء قضية إيران - كونترا بنبأ نشرته صحيفة الشراع اللبنانية حول تسليم الولايات المتحدة شحنة من الأسلحة لإيران للتوصل للإفراج عن الرهائن الأميركيين المحتجزين في لبنان.

في العام 1995اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين على يد اليهودي المتطرف إيجال عامير.

من مواليد اليوم الـ 4 من نوفمبر

في العام 1448الملك ألفونسو الثاني ملك مملكة نابولي.

في العام 1470الملك إدوارد الخامس ملك إنجلترا.

في العام 1969 ماثيو ماكونهي ممثل أميركي.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بيوم الوحدة الوطنية في روسيا وعيد العلم في بنما