من ذاكرة اليوم ال 6 من نوفمبر





من ذاكرة اليوم الـ 6 من نوفمبر

في العام 1860 انتخاب أبراهام لينكون رئيسا للولايات المتحدة.

في العام 1913 القبض على مهاتما غاندي بينما كان يقود مسيرة عمال المناجم الهنود في جنوب أفريقيا.

في العام 1956 فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل توافق على وقف عملياتهم العسكرية على مصر والتي عرفت باسم العدوان الثلاثي.

في العام 1975 انطلاق المسيرة الخضراء في المغرب إلى الصحراء الغربية.

في العام 1978 شاه إيران محمد رضا بهلوي يعلن فرض الأحكام العرفية في البلاد من أجل التصدي للاضطرابات الشعبية التي انتشرت في كل أنحاء إيران احتجاجا على فساد الحكم واستجابة لدعوة الخميني إلى الثورة على الحكم.

في العام 1983 حزب الوطن الأم التركي بزعامه تورغوت أوزال يفوز بالانتخابات ويتمكن من تشكيل الحكومة التركية.

في العام 1986 انتخاب حيدر أبو بكر العطاس رئيسا لوزراء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

في العام 1991 إطفاء آخر بئر نفط محترق في الكويت جراء الغزو العراقي عليها في 2 أغسطس 1990.

في العام 2005 إعصار إيفان يضرب ولايتي كنتاكي وإنديانا ويخلف ثلاثين قتيلا وآلاف المنازل المدمرة.

من مواليد اليوم الـ 6 من نوفمبر

في العام 1494 السلطان سليمان القانوني سلطان عثماني

في العام 1814 آدولف ساكس موسيقي ومصمم آلات موسيقية بلجيكي.

في العام 1964 رابح صقر مغنٍ سعودي.

من وفيات اليوم الـ 6 من نوفمبر

في العام 1632 الملك غوستاف الثاني أدولف، ملك السويد.

في العام 1893 بيتر إليتش تشايكوفسكي مؤلف موسيقي روسي.

في العام 1916 السلطان علي دينار حاكم دارفور.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.