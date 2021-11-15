من ذاكرة اليوم الـ 16 من نوفمبر

من ذاكرة اليوم الـ 13 من نوفمبر

من ذاكرة اليوم الـ 13 من نوفمبر

في العام 1002 ملك إنجلترا إيثل ريد الثاني يصدر أوامر بقتل جميع الدنماركيين في إنجلترا وهو المعروف باسم مذبحة يوم القديس برايس.

في العام 1918 الحكومة الشيوعية في روسيا تلغي معاهدة برست ليتوفسك للسلام مع دول المحور في الحرب العالمية الأولى.

في العام 1918 قوات الحلفاء تحتل القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية.

في العام 1929الحزب الشيوعي الإندونيسي يشعل ثورة ضد الاحتلال الهولندي في جاوة الغربية.

في العام 1935اندلاع انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا

في العام 1966نشوب معركة السموع بين الجيشين الإسرائيلي والأردني على أثر مصرع ثلاثة جنود إسرائيليين بلغم أرضي.

في العام 1979الممثل السابق وحاكم ولاية كاليفورنيا رونالد ريغان يعلن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في نوفمبر من عام 1980.

في العام 1990 كتابة أول صفحة معروفة على الإنترنت.

في العام 2001الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش يوقع أمرا تنفيذيا يسمح بالمحاكم العسكرية ضد الأجانب الذين يشتبه بأن لهم صلات بأعمال إرهابية على الولايات المتحدة.

في العام 2008إطلاق سراح الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مع وضعه تحت الإقامة الجبرية في مسقط رأسه والسماح له بمقابلة من يريد.

في العام 2011الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو يكلف ماريو مونتي بمنصب رئيس الوزراء وذلك بعد يوم من استقالة سيلفيو برلسكوني.

في العام 2015باريس تشهد عدة هجمات وتفجيرات متزامنة أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصا في عدة مناطق من العاصمة الفرنسية.



