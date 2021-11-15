من ذاكرة اليوم الـ 16 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 16 من نوفمبر
في العام 636 بداية معركة القادسية بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم فرخزاد، وبها انتهى عصر الساسانيين.
في العام 1626 الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دولارا.
في العام 1869 الخديوي إسماعيل يفتتح قناة السويس في احتفال مهيب في مدينة الإسماعيلية بحضور عدد كبير من ملوك وأمراء أوروبا.
في العام 1917 البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين عنها.
في العام 1955 ملك المغرب محمد الخامس يعود إلى الرباط من منفاه بمدغشقر.
في العام 1970 وزير الدفاع السوري حافظ الأسد يقود انقلابا عسكريا عرف باسم الحركة التصحيحية.
في العام 1994 منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج الثانية عشرة المقامة في الإمارات العربية المتحدة.
في العام 1996 الأم تريزا تحصل على المواطنة الأميركية الشرفية نظرا لجهودها في مساعدة فقراء العالم.
في العام 2000 الرئيس الأميركي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس أميركي يزورها منذ حرب فيتنام.
من مواليد اليوم الـ 16 من نوفمبر
في العام 42 قبل الميلاد تيبريوس الإمبراطور الروماني الثاني.
في العام 1891 إستيفان روستي ممثل مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 15 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 15 من نوفمبر
في العام 1889 بداية النظام الجمهوري في البرازيل.
في العام 1920 عقد أول اجتماع لعصبة الأمم في جنيف.
في العام 1939 افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور.
في العام 1943 الزعيم الألماني هاينريش هيملر يأمر بوضع الغجر على نفس المستوى مع اليهود ووضعهم في معسكرات الاعتقال من أجل إبادتهم.
في العام 1961 بدء البث الرسمي لتلفزيون الكويت.
في العام 1969 متظاهرون تتراوح أعدادهم بين ربع المليون ونصف المليون نسمة يقومون بمظاهرة سلمية ضد حرب فيتنام في واشنطن العاصمة، وسميت المظاهرة بـ "مسيرة ضد الموت".
في العام 1976 قوات الردع العربية تدخل بيروت في محاولة لإيقاف الحرب الأهلية التي تفجرت في 13 من أبريل 1975 بين المسلمين والمسيحيين.
في العام 1988 المجلس الوطني الفلسطيني يعلن من الجزائر الاستقلال وقيام دولة فلسطين وتشكيل حكومة فلسطينية بالمنفى برئاسة ياسر عرفات.
في العام 2003 تفجيرات إرهابية في اسطنبول أودت بحياة عدد كبير من الضحايا.
في العام 2012 الحزب الشيوعي الصيني ينتخب شي جين بينغ أمينا عاما للحزب خلفا لهو جينتاو.
من مواليد اليوم الـ15 من نوفمبر
في العام 1889 طه حسين أديب وناقد ووزير مصري والملقب "بعميد الأدب العربي".
في العام 1891 إرفين رومل قائد عسكري ألماني وملقب "بثعلب الصحراء".
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الاستقلال في فلسطين وعيد الجمهورية في البرازيل ويوم بغداد
من ذاكرة اليوم الـ 14 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 14 من نوفمبر
في العام 1770 جيمس بروس يكتشف ما يعتقد أنه مصدر نهر النيل.
في العام 1908 عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء وهي النظرية التي ساعدت على تطوير تكنولوجيا الليزر.
في العام 1922 هيئة الإذاعة البريطانية تبدأ خدماتها الإذاعية في المملكة المتحدة.
في العام 1954 جمال عبد الناصر يطيح بأول رئيس للجمهورية المصرية اللواء محمد نجيب ويضعه تحت الإقامة الجبرية ويتولى الحكم بدلا منه، ويعلن حالة الطوارئ في البلاد.
في العام 1968 إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة في أوروبا.
في العام 1971 تنصيب البابا شنودة الثالث بابا على الإسكندرية وبطريركا على الكرازة المرقسية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
في العام 1979 الرئيس الأميركي جيمي كارتر يصدر أمرا رئاسيا بتجميد جميع الأصول والودائع الإيرانية في الولايات المتحدة على خلفية أزمة الرهائن في السفارة الأميركية بطهران.
في العام 1983 افتتاح مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
في العام 1987 الكويت تقرر استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع مصر.
في العام 1991 السلطات الأميركية والبريطانية تعلن لوائح اتهام ضد اثنين من مسؤولي المخابرات الليبية في إسقاط طائرة بان أميركان أثناء الرحلة رقم 103 والمسماة قضية لوكربي.
من مواليد اليوم الـ 14 من نوفمبر
في العام 1922 بطرس بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة.
في العام 1935 الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
في العام 1948 الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز.
في العام 1954 ياني موسيقي أميركي
من ذاكرة اليوم الـ 13 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 13 من نوفمبر
في العام 1002 ملك إنجلترا إيثل ريد الثاني يصدر أوامر بقتل جميع الدنماركيين في إنجلترا وهو المعروف باسم مذبحة يوم القديس برايس.
في العام 1918 الحكومة الشيوعية في روسيا تلغي معاهدة برست ليتوفسك للسلام مع دول المحور في الحرب العالمية الأولى.
في العام 1918 قوات الحلفاء تحتل القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية.
في العام 1929الحزب الشيوعي الإندونيسي يشعل ثورة ضد الاحتلال الهولندي في جاوة الغربية.
في العام 1935اندلاع انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا
في العام 1966نشوب معركة السموع بين الجيشين الإسرائيلي والأردني على أثر مصرع ثلاثة جنود إسرائيليين بلغم أرضي.
في العام 1979الممثل السابق وحاكم ولاية كاليفورنيا رونالد ريغان يعلن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في نوفمبر من عام 1980.
في العام 1990 كتابة أول صفحة معروفة على الإنترنت.
في العام 2001الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش يوقع أمرا تنفيذيا يسمح بالمحاكم العسكرية ضد الأجانب الذين يشتبه بأن لهم صلات بأعمال إرهابية على الولايات المتحدة.
في العام 2008إطلاق سراح الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مع وضعه تحت الإقامة الجبرية في مسقط رأسه والسماح له بمقابلة من يريد.
في العام 2011الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو يكلف ماريو مونتي بمنصب رئيس الوزراء وذلك بعد يوم من استقالة سيلفيو برلسكوني.
في العام 2015باريس تشهد عدة هجمات وتفجيرات متزامنة أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصا في عدة مناطق من العاصمة الفرنسية.
من ذاكرة اليوم الـ 12 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 12 من نوفمبر
في العام 1793 إعدام جان سيلفان بايي، أول عمدة لباريس، بالمقصلة.
في العام 1847 الطبيب البريطاني جيمس يانج سيمبسون يستخدم الكلوروفورم في التخدير لأول مرة في التاريخ.
في العام 1914 الدولة العثمانية تعلن انضمامها رسميا إلى دول المحور المكون من الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية في الحرب العالمية الأولى.
في العام 1927 طرد الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي من الحزب الشيوعي السوفيتي بعد صراع على السلطة مع جوزيف ستالين.
في العام 1956 انضمام المغرب والسودان وتونس إلى الأمم المتحدة.
في العام 1982 يوري أندروبوف يخلف ليونيد بريجنيف في رئاسة الحزب الشيوعي السوفيتي والاتحاد السوفيتي.
في العام 1990 تنصيب الإمبراطور أكيهيتو رسميا إمبراطورا لليابان.
في العام 1996 حادث تصادم طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية رحلة 763 وطائرة الخطوط الكازاخستانية في سماء نيودلهي ما أسفر عن مقتل أكثر من 349 راكب ما يجعله أكثر حوادث الطيران دموية في التاريخ.
في العام 2001 طالبان تنسحب من العاصمة الأفغانية كابل وذلك قبل وصول قوات التحالف الشمالي الأفغاني إليها وذلك أثناء الحرب الأميركية على أفغانستان.
من مواليد اليوم الـ 12 من نوفمبر
في العام 1817 بهاء الله مؤسس الديانة البهائية.
في العام 1929 الأميرة غريس كيلي ممثلة أميركية وزوجة رينيه الثالث أمير موناكو.
في العام 1933 جلال طالباني سياسي كردي ورئيس الجمهورية العراقية.
من وفيات اليوم الـ 12 من نوفمبر
في العام 1035 كانوت العظيم ملك الدنمارك والنرويج وإنجلترا.
في العام 2007 يونس شلبي ممثل مصري.
في العام 2010 عبد الرحمن الجيلالي فقيه ومفكر جزائري.
في العام 2016 محمود عبد العزيز ممثل مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 16 من نوفمبر