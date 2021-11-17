من ذاكرة اليوم الـ 18 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 18 من نوفمبر
في العام 1935 عصبة الأمم تفرض عقوبات على إيطاليا لغزوها إثيوبيا.
في العام 1963 عبد السلام عارف يقوم بانقلاب على شريكه في الحكم حزب البعث العربي الاشتراكي، حيث قضى على الحرس القومي وطرد البعثيين من الحكومة.
في العام 1970 قادة الحركة التصحيحية في سوريا يعينون أحمد الحسن الخطيب رئيسا للجمهورية، ليخلف نور الدين الأتاسي في المنصب.
في العام 1978 انتحار جماعي في جونز تاون في الولايات المتحدة يخلف 913 جثة من بينهم أكثر من 200 طفل في حادثة تعد كأكبر عملية انتحار جماعي في التاريخ.
في العام 1991 إطلاق سراح مبعوث الكنيسة إلى لبنان تيري وايت والذي كان مختطفا في بيروت منذ عام 1986.
في العام 1993 حكومة جنوب أفريقيا العنصرية تتفق مع نيلسون مانديلا وزملائه على دستور انتقالي.
في العام 2004 القوات الإسرائيلية تقتل 3 جنود مصريين على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
في العام 2009 فوز المنتخب الجزائري على المنتخب المصري في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل لكأس العالم أجريت بالسودان .
في العام 2012 تنصيب البابا تواضروس الثاني بابا على الإسكندرية وبطريركا على الكرازة المرقسية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
في العام 2013 ناسا تطلق مسبار مافن إلى المريخ.
من مواليد اليوم الـ 18 من نوفمبر
في العام 1940 قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الثامن.
في العام 1949 أحمد زكي ممثل مصري.
من وفيات اليوم الـ 18 من نوفمبر
في العام 1886 تشستر آرثر رئيس الولايات المتحدة الحادي والعشرون.
من ذاكرة اليوم الـ 17 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 17 من نوفمبر
في العام 1511 إسبانيا وإنجلترا يتحالفان ضد فرنسا.
في العام 1558 الأميرة إليزابيث ابنة الملك هنري الثامن تتولى حكم إنجلترا خلفا لأختها غير الشقيقة ماري الأولى وذلك تحت اسم إليزابيث الأولى.
في العام 1808 القوات الإنكشارية العثمانية تثور ضد السلطان محمود الثاني بعد محاولته القضاء عليها.
في العام 1809 البريطانيون يهجمون على معقل القواسم في رأس الخيمة، وبدء الحملة البريطانية الثانية.
في العام 1930 مجلس العموم يشهد نقاشا حول فلسطين يتعلق بالطريقة التي تمارس بها الحكومة انتدابها عليها.
في العام 1947 العالمان الأميركيان جون باردين ووالتر براتين يضعان المبادئ الأساسية "الترانزستور"، وهو عنصر أساسي في ثورة إلكترونيات القرن العشرين.
في العام 1958 اندلاع ثورة الفريق إبراهيم عبود في السودان.
في العام 1975 ملك المغرب الحسن الثاني يعلن عن عزمه تسيير مظاهرات شعبية إلى الصحراء الغربية لتحريرها بعد إعلان محكمة العدل الدولية إنها أرض مغربية.
في العام 1989 بدء الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا أثناء الحرب الباردة، وكانت بدايتها بمظاهرات طلابية في براغ
في العام 1998 إتمام اتفاقية "واي ريفر" والتي نصت على انسحاب إسرائيلي من بعض مناطق الضفة الغربية، وعلى مكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
من ذاكرة اليوم الـ 16 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 16 من نوفمبر
في العام 636 بداية معركة القادسية بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم فرخزاد، وبها انتهى عصر الساسانيين.
في العام 1626 الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دولارا.
في العام 1869 الخديوي إسماعيل يفتتح قناة السويس في احتفال مهيب في مدينة الإسماعيلية بحضور عدد كبير من ملوك وأمراء أوروبا.
في العام 1917 البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين عنها.
في العام 1955 ملك المغرب محمد الخامس يعود إلى الرباط من منفاه بمدغشقر.
في العام 1970 وزير الدفاع السوري حافظ الأسد يقود انقلابا عسكريا عرف باسم الحركة التصحيحية.
في العام 1994 منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج الثانية عشرة المقامة في الإمارات العربية المتحدة.
في العام 1996 الأم تريزا تحصل على المواطنة الأميركية الشرفية نظرا لجهودها في مساعدة فقراء العالم.
في العام 2000 الرئيس الأميركي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس أميركي يزورها منذ حرب فيتنام.
من مواليد اليوم الـ 16 من نوفمبر
في العام 42 قبل الميلاد تيبريوس الإمبراطور الروماني الثاني.
في العام 1891 إستيفان روستي ممثل مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 15 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 15 من نوفمبر
في العام 1889 بداية النظام الجمهوري في البرازيل.
في العام 1920 عقد أول اجتماع لعصبة الأمم في جنيف.
في العام 1939 افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور.
في العام 1943 الزعيم الألماني هاينريش هيملر يأمر بوضع الغجر على نفس المستوى مع اليهود ووضعهم في معسكرات الاعتقال من أجل إبادتهم.
في العام 1961 بدء البث الرسمي لتلفزيون الكويت.
في العام 1969 متظاهرون تتراوح أعدادهم بين ربع المليون ونصف المليون نسمة يقومون بمظاهرة سلمية ضد حرب فيتنام في واشنطن العاصمة، وسميت المظاهرة بـ "مسيرة ضد الموت".
في العام 1976 قوات الردع العربية تدخل بيروت في محاولة لإيقاف الحرب الأهلية التي تفجرت في 13 من أبريل 1975 بين المسلمين والمسيحيين.
في العام 1988 المجلس الوطني الفلسطيني يعلن من الجزائر الاستقلال وقيام دولة فلسطين وتشكيل حكومة فلسطينية بالمنفى برئاسة ياسر عرفات.
في العام 2003 تفجيرات إرهابية في اسطنبول أودت بحياة عدد كبير من الضحايا.
في العام 2012 الحزب الشيوعي الصيني ينتخب شي جين بينغ أمينا عاما للحزب خلفا لهو جينتاو.
من مواليد اليوم الـ15 من نوفمبر
في العام 1889 طه حسين أديب وناقد ووزير مصري والملقب "بعميد الأدب العربي".
في العام 1891 إرفين رومل قائد عسكري ألماني وملقب "بثعلب الصحراء".
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الاستقلال في فلسطين وعيد الجمهورية في البرازيل ويوم بغداد
من ذاكرة اليوم الـ 14 من نوفمبر
من ذاكرة اليوم الـ 14 من نوفمبر
في العام 1770 جيمس بروس يكتشف ما يعتقد أنه مصدر نهر النيل.
في العام 1908 عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء وهي النظرية التي ساعدت على تطوير تكنولوجيا الليزر.
في العام 1922 هيئة الإذاعة البريطانية تبدأ خدماتها الإذاعية في المملكة المتحدة.
في العام 1954 جمال عبد الناصر يطيح بأول رئيس للجمهورية المصرية اللواء محمد نجيب ويضعه تحت الإقامة الجبرية ويتولى الحكم بدلا منه، ويعلن حالة الطوارئ في البلاد.
في العام 1968 إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة في أوروبا.
في العام 1971 تنصيب البابا شنودة الثالث بابا على الإسكندرية وبطريركا على الكرازة المرقسية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
في العام 1979 الرئيس الأميركي جيمي كارتر يصدر أمرا رئاسيا بتجميد جميع الأصول والودائع الإيرانية في الولايات المتحدة على خلفية أزمة الرهائن في السفارة الأميركية بطهران.
في العام 1983 افتتاح مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
في العام 1987 الكويت تقرر استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع مصر.
في العام 1991 السلطات الأميركية والبريطانية تعلن لوائح اتهام ضد اثنين من مسؤولي المخابرات الليبية في إسقاط طائرة بان أميركان أثناء الرحلة رقم 103 والمسماة قضية لوكربي.
من مواليد اليوم الـ 14 من نوفمبر
في العام 1922 بطرس بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة.
في العام 1935 الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
في العام 1948 الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز.
في العام 1954 ياني موسيقي أميركي
من ذاكرة اليوم الـ 18 من نوفمبر