من ذاكرة اليوم الـ 18 من نوفمبر

من ذاكرة اليوم الـ 18 من نوفمبر

في العام 1935 عصبة الأمم تفرض عقوبات على إيطاليا لغزوها إثيوبيا.

في العام 1963 عبد السلام عارف يقوم بانقلاب على شريكه في الحكم حزب البعث العربي الاشتراكي، حيث قضى على الحرس القومي وطرد البعثيين من الحكومة.

في العام 1970 قادة الحركة التصحيحية في سوريا يعينون أحمد الحسن الخطيب رئيسا للجمهورية، ليخلف نور الدين الأتاسي في المنصب.

في العام 1978 انتحار جماعي في جونز تاون في الولايات المتحدة يخلف 913 جثة من بينهم أكثر من 200 طفل في حادثة تعد كأكبر عملية انتحار جماعي في التاريخ.

في العام 1991 إطلاق سراح مبعوث الكنيسة إلى لبنان تيري وايت والذي كان مختطفا في بيروت منذ عام 1986.

في العام 1993 حكومة جنوب أفريقيا العنصرية تتفق مع نيلسون مانديلا وزملائه على دستور انتقالي.

في العام 2004 القوات الإسرائيلية تقتل 3 جنود مصريين على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

في العام 2009 فوز المنتخب الجزائري على المنتخب المصري في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل لكأس العالم أجريت بالسودان .

في العام 2012 تنصيب البابا تواضروس الثاني بابا على الإسكندرية وبطريركا على الكرازة المرقسية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

في العام 2013 ناسا تطلق مسبار مافن إلى المريخ.

من مواليد اليوم الـ 18 من نوفمبر

في العام 1940 قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الثامن.

في العام 1949 أحمد زكي ممثل مصري.

من وفيات اليوم الـ 18 من نوفمبر

في العام 1886 تشستر آرثر رئيس الولايات المتحدة الحادي والعشرون.



