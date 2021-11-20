من ذاكرة اليوم الـ 20 من نوفمبر

من ذاكرة اليوم الـ 19 من نوفمبر

من ذاكرة اليوم الـ 19 من نوفمبر

في العام 636 نهاية معركة القادسية بنصر المسلمين على الفرس.

في العام 1493 كريستوفر كولومبوس ينزل على جزيرة بورتوريكو في العالم الجديد.

في العام 1942 الجيش الأحمر السوفيتي بقيادة الجنرال غيورغي جوكوف يبدأ عملية "أورانوس"، وهي العملية التي حولت دفة الصراع في معركة ستالينجراد خلال الحرب العالمية الثانية.

في العام 1943 النازيون يقومون بتصفية اليهود في معسكر اعتقال يانوفسكا في مبرغ غرب أوكرانيا، وقد قتل ما لا يقل عن 6000 يهودي بعد انتفاضة فاشلة ومحاولة للهروب الجماعي.

في العام 1946 أفغانستان وآيسلندا والسويد ينضمون إلى الأمم المتحدة.

في العام 1954 بدأ بث تلفزيون "مونتي كارلو"، وهي أقدم قناة تلفزيونية خاصة في أوروبا، وقام بتأسيسها الأمير رينيه الثالث.

في العام 1977 الرئيس المصري محمد أنور السادات يزور إسرائيل ويلقي خطابا بمقر الكنيست في القدس.

في العام 1979 الخميني يفرج عن جميع المحتجزين في السفارة الأميركية من أصول أفريقية.

في العام 1990 علي عزت بيغوفيتش يتولى رئاسة البوسنة والهرسك.

في العام 1998 اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي تبدأ جلسات الاستماع للشهادات حول فضيحة لوينسكي والمتهم بها الرئيس بيل كلينتون.

في العام 2011 المجلس الانتقالي الليبي يعلن اعتقال سيف الإسلام القذافي بالقرب من بلدة أوباري جنوبي ليبيا.

في العام 2013 تفجير انتحاري يستهدف السفارة الإيرانية في بيروت ويخلف 23 قتيلا وفوق المائة جريح.

من مواليد اليوم الـ 19 من نوفمبر

في العام 1600 الملك تشارلز الأول ملك إنجلترا.

في العام 1805 فرديناند دي لسبس دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس.

في العام 1882 عز الدين القسام عالم مسلم ومجاهد سوري.

في العام 1917 أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بيوم الرجال الدولي



