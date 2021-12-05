من ذاكرة اليوم الـ 6 ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 6 ديسمبر
في العام 1877 صدور العدد الأول من صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
في العام 1884 الإمام محمد عبده يصل إلى تونس ويلتقي بعلماء جامع الزيتونة في رحلة استغرقت أربعين يوما.
في العام 1917 إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية عام1917.
في العام 1941 الاتحاد السوفيتي يبدأ هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1956 القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري.
في العام 1971 الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى جامعة الدول العربية.
في العام 1980 افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق الأوسط في القاهرة.
في العام 1990 الإعلان عن تأسيس حركة مجتمع السلم "حمس" في الجزائر بزعامة محفوظ نحناح.
في العام 1992 صدام بين المتطرفين الهندوس والمسلمين في "أيوديا" بولاية أتر برديش الهندية بعدما حاول الهندوس هدم مسجد بابري لإقامة ضريح الإله الهندوسي راما.
في العام 2005 تحطم طائرة عسكرية إيرانية من نوع "C-130" فوق طهران، وأدى الحادث إلى مقتل 94 شخصا.
في العام 2011 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة بعد أن ساءت العلاقة بين مجلسي الأمة والوزراء.
في العام 2015 اغتيال محافظ عدن جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه عن طريق استهداف موكبه بسيارة مفخخة في عملية تبناها تنظيم الدولة "داعش".
من مواليد اليوم الـ 6 من ديسمبر
في العام 1421 الملك هنري السادس ملك إنجلترا.
في العام 1917 كمال جنبلاط مفكر وزعيم سياسي لبناني.
في العام 1935 هشام جعيط كاتب ومؤرخ ومفكر تونسي.
في العام 1964 شريهان ممثلة مصرية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الدولي لاستذكار أعمال العنف ضد النساء في كندا وعيد الاستقلال في فنلندا ويوم الأخت الكبرى في اليابان
من ذاكرة اليوم الـ5 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ5 من ديسمبر
في العام 1242 أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله يتولى الخلافة في الدولة العباسية.
في العام 1931 تدمير كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بأمر من جوزيف ستالين.
في العام 1936 جمهوريات أرمينيا السوفيتية الاشتراكية وأذربيجان الاشتراكية وجورجيا السوفيتية الاشتراكية وقيرغيزستان يصبحون جزءا من الاتحاد السوفيتي.
في العام 1957 الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يطالب بخروج جميع الهولنديين من بلاده.
في العام 1962 الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تتفقان على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
في العام 1977 سوريا وليبيا والعراق والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية تقرر قطع العلاقات مع مصر
في العام 1978 الاتحاد السوفيتي وأفغانستان يوقعان اتفاقية تعاون وصداقة، وهو الاتفاق الذي مهد للسوفيت غزو أفغانستان.
في العام 1984 اختطاف طائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية الكويتية، والخاطفون يتوجهون بها إلى إيران.
في العام 1989 العراق يطلق صاروخ العابد من قاعدة الأنبار الجوية المتكون من ثلاث طبقات، وهو أول صاروخ فضائي عربي بمدى 2000 كيلومتر.
في العام 1996 الرئيس الأميركي بيل كلينتون يسمي مندوبة بلاده في الأمم المتحدة مادلين أولبرايت لتكون وزيرة للخارجية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.
من مواليد اليوم الـ5 من ديسمبر
في العام 1782 مارتن فان بيورين رئيس الولايات المتحدة الثامن.
في العام 1901 والت ديزني منتج ومدير رسوم متحركة أميركي ومؤسس شركة والت ديزني.
من وفيات اليوم الـ5 من ديسمبر
في العام 1560 الملك فرانسوا الثاني ملك فرنسا.
في العام 1791 فولفغانغ أماديوس موتسارت موسيقي نمساوي.
في العام 1870 ألكسندر دوما روائي فرنسي.
في العام1952 فرحات حشاد مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل.
في العام 2013 نيلسون مانديلا زعيم حركة مناهضة الفصل العنصري ورئيس جنوب أفريقيا.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للتطوع من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يحتفل بيوم التربة العالمي.
من ذاكرة اليوم الـ 4 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 4 من ديسمبر
في العام 1110 الحملة الصليبية الأولى تحتل مدينة صيدا.
في العام 1858 الإنجليز يخلعون بابر شاه الثاني آخر حكام "بني تيمور" في الهند عن عرشه وينفونه خارج البلاد.
في العام 1918 الرئيس الأميركي وودرو ويلسون يبحر إلى أوروبا لبدء محادثات السلام في مدينة فرساي بشأن الحرب العالمية الأولى.
في العام 1954 محكمة الثورة بمصر تحكم على 6 من قيادات الإخوان المسلمين بالإعدام، وعلى 7 آخرين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيما عرف باسم حادثة المنشية.
في العام 1977 مظاهرات في منطقة الأندلس تطالب بحكم ذاتي موسع، أسفرت عن مقتل مانويل خوسيه غارثيا كاباروس.
في العام 1983 الولايات المتحدة تقصف المواقع السورية في لبنان.
في العام 1985 استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت ماكفرلين وذلك في أعقاب خطف المقاتلات الأميركية لطائرة ركاب مصرية كانت تقل فلسطينيين في طريقهم إلى تونس.
في العام 1990 زعيم المتمردين في تشاد إدريس ديبي يعلن نفسه رئيسا مؤقتا بعد إقالة الرئيس حسين حبري.
في العام 1991 تحرير آخر رهينة أميركي في لبنان تيري أندرسون بعد 6 سنوات ونصف من خطفه بواسطة حزب الله.
في العام 2014 مجلس النواب التونسي ينتخب محمد الناصر رئيسا للمجلس، وعبد الفتاح مورو نائبا أول لرئيس المجلس.
من مواليد اليوم الـ 4 من ديسمبر
في العام 1889 عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
من وفيات اليوم الـ 4 من ديسمبر
في العام 1131 عمر الخيام فيلسوف وعالم فلك ورياضيات فارسي.
في العام 1679 توماس هوبز فيلسوف إنجليزي.
في العام 1696 الإمبراطورة ميشو إمبراطورة اليابان.
من ذاكرة اليوم الـ 3 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 3 من ديسمبر
في العام 1101 أبو علي المنصور يتولى الخلافة ويتخذ لقب الآمر بأحكام الله، ليكون بذلك الخليفة الفاطمي العاشر.
في العام 1586 البحار والمستكشف الإنجليزي السير توماس هيريوت يكتشف نبات البطاطس في كولومبيا بأمريكا الجنوبية.
في العام 1621 عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي يخترع التلسكوب الخاص به.
في العام 1866 افتتاح الكلية السورية البروتستانتية في بيروت، المعروفة حاليا باسم الجامعة الأميركية.
في العام 1922 بدء عرض فيلم "قصة البحر" في إحدى قاعات العرض السينمائي في نيويورك، وهو أول فيلم سينمائي بالألوان.
في العام 1984 انفجار بمصنع شركة يونيون كاربايد الكيميائي في مدينة بهوبال الهندية يودي بحياة 3800 شخص، واشتهرت الحادثة باسم "كارثة بوبال"، وهي من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ من حيث عدد المتضررين.
في العام 1990 العاصمة الصومالية مقديشو تسقط في يد المتمردين ضد حكم الرئيس محمد سياد بري.
في العام 1994 سوني تطرح أول جهاز بلاي ستيشن للبيع.
في العام 2012 مقتل ما لا يقل عن 475 شخصا بإعصار بوبا في الفلبين.
من مواليد اليوم الـ 3 من ديسمبر
في العام 1921 مديحة يسري، ممثلة مصرية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة
من ذاكرة اليوم الـ 2 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 2 من ديسمبر
في العام 1922 التوقيع على معاهدة العقير بين سلطنة نجد والمملكة العراقية والكويت والتي تم بموجبها ترسيم حدود الدول الثلاث.
في العام 1925 بينيتو موسوليني يتبنى الفاشية في إيطاليا لتحل محل الديمقراطية.
في العام 1942 تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة شيكاغو الأميركية بإشراف العالم الإيطالي إنريكو فيرمي.
في العام 1950 الجمعية التأسيسية في ليبيا تنتخب الأمير محمد إدريس السنوسي ملكا على المملكة الليبية.
في العام 1956 فيدل كاسترو يصل إلى كوبا على متن قارب بعد حوالي عام قضاه في المنفى بين المكسيك والولايات المتحدة.
في العام 1971 إعلان اتحاد إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، واختيار حاكم إمارة أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا لها.
في العام 1990 القوات المتمردة في تشاد بزعامة إدريس ديبي تسيطر على العاصمة إنجامينا.
في العام 2010 الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يعلن فوز روسيا بتنظيم بطولة كأس العالم 2018، وفوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022.
في العام 2015 مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك وزوجته بريسيلا تشان يعلنان تبرعهما بنسبة 99 % من ثروتهما لصالح الأعمال الخيرية بعد أن رزقا بمولود.
من مواليد اليوم الـ 2 من ديسمبر
في العام 1907 نقولا زيادة، مؤرخ لبناني من أصل فلسطيني.
في العام 1924 ألكسندر هيغ، سياسي وعسكري أميركي.
في العام 1944 إبراهيم روجوفا، رئيس كوسوفو الأول.
في العام 1946 جياني فيرساتشي، مصمم أزياء إيطالي.
من وفيات اليوم الـ 2 من ديسمبر
في العام 1429 ابن الجزري، أحد أعلام القراءات.
في العام 1992 نور الدين الأتاسي، رئيس سوريا.
من ذاكرة اليوم الـ 6 ديسمبر