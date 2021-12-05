من ذاكرة اليوم الـ 6 ديسمبر

من ذاكرة اليوم الـ 6 ديسمبر

في العام 1877 صدور العدد الأول من صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

في العام 1884 الإمام محمد عبده يصل إلى تونس ويلتقي بعلماء جامع الزيتونة في رحلة استغرقت أربعين يوما.

في العام 1917 إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية عام1917.

في العام 1941 الاتحاد السوفيتي يبدأ هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

في العام 1956 القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري.

في العام 1971 الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى جامعة الدول العربية.

في العام 1980 افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق الأوسط في القاهرة.

في العام 1990 الإعلان عن تأسيس حركة مجتمع السلم "حمس" في الجزائر بزعامة محفوظ نحناح.

في العام 1992 صدام بين المتطرفين الهندوس والمسلمين في "أيوديا" بولاية أتر برديش الهندية بعدما حاول الهندوس هدم مسجد بابري لإقامة ضريح الإله الهندوسي راما.

في العام 2005 تحطم طائرة عسكرية إيرانية من نوع "C-130" فوق طهران، وأدى الحادث إلى مقتل 94 شخصا.

في العام 2011 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة بعد أن ساءت العلاقة بين مجلسي الأمة والوزراء.

في العام 2015 اغتيال محافظ عدن جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه عن طريق استهداف موكبه بسيارة مفخخة في عملية تبناها تنظيم الدولة "داعش".

من مواليد اليوم الـ 6 من ديسمبر

في العام 1421 الملك هنري السادس ملك إنجلترا.

في العام 1917 كمال جنبلاط مفكر وزعيم سياسي لبناني.

في العام 1935 هشام جعيط كاتب ومؤرخ ومفكر تونسي.

في العام 1964 شريهان ممثلة مصرية.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الدولي لاستذكار أعمال العنف ضد النساء في كندا وعيد الاستقلال في فنلندا ويوم الأخت الكبرى في اليابان



