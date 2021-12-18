من ذاكرة اليوم الـ 18 ديسمبر

من ذاكرة اليوم الـ 17 ديسمبر

من ذاكرة اليوم الـ 17 ديسمبر

في العام 1267 إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر بالقاهرة وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس.

في العام 1903 نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل الأخوان رايت.

في العام 1951 بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس من أجل الاستقلال.

في العام 1983 عملية للجيش الجمهوري الأيرلندي داخل متجر هارودز في لندن تؤدي إلى مقتل عشرة أشخاص.

في العام 1992 إبعاد 415 من قادة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان.

في العام 2003 الرئيس الفرنسي جاك شيراك يعلن في خطاب عن قبوله تقريرا رسميا يوصي بعدم السماح للأطفال بحمل رموز دينية مثل الصلبان والحجاب الإسلامي والقلنسوات اليهودية.

في العام 2008 بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة من 1% إلى مستوى يتراوح من صفر إلى 0.25% وذلك بهدف مواجهة حالة الكساد التي تمر بها الولايات المتحدة.

في العام 2010 الشاب التونسي محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد وذلك بعد قيام سلطات بلدية مدينة سيدي بوزيد بمصادرة عربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه وأدت هذه الحادثة إلى اندلاع الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

في العام 2013 إعادة تعيين أنغيلا ميركل في منصب مستشارة الاتحاد الألماني، وتكون بذلك قد بدأت ولايتها الثالثة على التوالي منذ سنة 2005.

في العام 2014 الولايات المتحدة وكوبا يتفقان معا على إعادة العلاقات بينهما بعد حوالي 50 سنة من قطعها.

من مواليد اليوم الـ 17 من ديسمبر

في العام 1770 لودفيج فان بيتهوفن موسيقي ألماني.

في العام 1886 نبوية موسى رائدة حركة تعليم الفتيات في مصر.

من وفيات اليوم الـ 17 من ديسمبر

في العام 1273 جلال الدين الرومي أديب وفقيه ومنظر وقانوني صوفي.

في العام 1830 سيمون بوليفار قائد ثوري وسياسي فنزويلي تدين له عدد من جمهوريات أمريكا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.



