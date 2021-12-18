من ذاكرة اليوم الـ 18 ديسمبر
في العام 1865 الولايات المتحدة تصدر قرارا يحرم العبودية.
في العام 1914 إنجلترا تعلن الحماية على مصر وتنهي السيادة العثمانية عليها.
في العام 1941 القوات اليابانية تنزل على شواطئ هونغ كونغ وتقوم بسلسلة من المذابح المروعة حتى استسلمت المدينة بالكامل في يوم عيد الميلاد.
في العام 1956 اليابان تصبح عضوا في الأمم المتحدة.
في العام 1969 الاتفاق النهائي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على اقتسام المنطقة المحايدة بينهما.
في العام 1997 صدور قرار يمنح اسكتلندا برلمانا خاصا بها لأول مرة من ثلاثة قرون.
في العام 2011 إسرائيل تفرج عن 550 أسيرا فلسطينيا من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس المعروفة بصفقة شاليط.
في العام 2013 أول عملية زرع قلب صناعي في التاريخ تتم في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس.
في العام 2016 رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الدين الحريري يعلن تشكيل حكومته الثانية والأولى في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون.
من مواليد اليوم الـ 18 من ديسمبر
في العام 1878 جوزيف ستالين زعيم شيوعي وقائد الاتحاد السوفيتي الثاني.
في العام 1913 فيلي برانت مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971.
في العام 1946 ستيفن سبيلبرغ مخرج سينمائي أمريكي.
في العام 1963 براد بيت ممثل أمريكي.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للغة العربية واليوم الدولي للمهاجرين
من ذاكرة اليوم الـ 17 ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 17 ديسمبر
في العام 1267 إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر بالقاهرة وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس.
في العام 1903 نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل الأخوان رايت.
في العام 1951 بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس من أجل الاستقلال.
في العام 1983 عملية للجيش الجمهوري الأيرلندي داخل متجر هارودز في لندن تؤدي إلى مقتل عشرة أشخاص.
في العام 1992 إبعاد 415 من قادة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان.
في العام 2003 الرئيس الفرنسي جاك شيراك يعلن في خطاب عن قبوله تقريرا رسميا يوصي بعدم السماح للأطفال بحمل رموز دينية مثل الصلبان والحجاب الإسلامي والقلنسوات اليهودية.
في العام 2008 بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة من 1% إلى مستوى يتراوح من صفر إلى 0.25% وذلك بهدف مواجهة حالة الكساد التي تمر بها الولايات المتحدة.
في العام 2010 الشاب التونسي محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد وذلك بعد قيام سلطات بلدية مدينة سيدي بوزيد بمصادرة عربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه وأدت هذه الحادثة إلى اندلاع الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
في العام 2013 إعادة تعيين أنغيلا ميركل في منصب مستشارة الاتحاد الألماني، وتكون بذلك قد بدأت ولايتها الثالثة على التوالي منذ سنة 2005.
في العام 2014 الولايات المتحدة وكوبا يتفقان معا على إعادة العلاقات بينهما بعد حوالي 50 سنة من قطعها.
من مواليد اليوم الـ 17 من ديسمبر
في العام 1770 لودفيج فان بيتهوفن موسيقي ألماني.
في العام 1886 نبوية موسى رائدة حركة تعليم الفتيات في مصر.
من وفيات اليوم الـ 17 من ديسمبر
في العام 1273 جلال الدين الرومي أديب وفقيه ومنظر وقانوني صوفي.
في العام 1830 سيمون بوليفار قائد ثوري وسياسي فنزويلي تدين له عدد من جمهوريات أمريكا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.
من ذاكرة اليوم الـ 16 ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 16 ديسمبر
في العام 1899 تأسس نادي إيه سي ميلان الإيطالي على يد الإنجليزي هيربرت كيلبن.
في العام 1916 اغتيال الراهب الروسي غريغوري راسبوتين على يد النبلاء الروس الذين كانوا يتوقون لإنهاء تأثيره على العائلة المالكة.
في العام 1969 البرلمان البريطاني يصوت بأغلبية كبيرة لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل.
في العام 1971 البحرين تعلن استقلالها عن المملكة المتحدة وذلك بعد 110 سنوات من الاحتلال البريطاني.
في العام 1988 بدء الحوار الرسمي بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
في العام 1991 إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية.
في العام 2004 أحد المواقع الإسلامية ينشر شريطا صوتيا لأسامة بن لادن يشيد فيه بتفجير القنصلية الأمريكية في مدينة جدة السعودية.
في العام 2007 قوات الأمن العراقية تتسلم أمن مدينة البصرة من القوات البريطانية.
في العام 2013 ميشال باشيلي تفوز برئاسة تشيلي لفترة ثانية غير متتالية.
من مواليد اليوم الـ 16 من ديسمبر
في العام 1929 محمد سالم ولد عدود عالم وفقيه ولغوي وشاعر موريتاني.
في العام 1965 ليلى بقدونس ممثلة سورية.
من وفيات اليوم الـ 16 من ديسمبر
في العام 1965 سومرست موم كاتب إنجليزي.
في العام 2005 محمود المسعدي كاتب تونسي.
من ذاكرة اليوم الـ 15 ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 15 ديسمبر
في العام 1256 هولاكو خان يستولي على معقل الحشاشين في ألموت ويدمر قلعتهم.
في العام 1612 عالم الفلك الألماني سيمون ماريوس يتمكن من رصد مجرة أندروميدا من خلال المنظار لأول مرة.
في العام 1794 الثورة الفرنسية تلغي محكمة الثورة التي تولت محاكمة رموز العهد الملكي في السنوات الأولى للثورة.
في العام 1914 الجيش الصربي يستعيد بلغراد من الجيش النمساوي المجري.
في العام 1918 المؤتمر اليهودي العالمي يعقد أول مؤتمر له في الولايات المتحدة كمنظمة يهودية تهدف إلى الدفاع عن مصالح اليهود وممارسة الضغط على مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة.
في العام 1931 توقيع معاهدة بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتمت الموافقة عليها في يناير 1932.
في العام 1946 القوات الإيرانية المدعومة من الولايات المتحدة تسقط جمهورية مهاباد وتضع حدا للأزمة الإيرانية في 1946.
في العام 1952 إجراء أول جراحة لتغيير جنس إنسان في العالم وكانت للدنماركي "جورج يورجنسن"، والذي تحول إلى "كريستين يورجنسن".
في العام 1955 تأسيس الجامعة الليبية في بنغازي، لتكون أول جامعة في ليبيا.
في العام 1981 إسرائيل تصدر قانونا يقضي بضم هضبة الجولان للأراضي الإسرائيلية.
في العام 1993 رئيس وزراء المملكة المتحدة جون ميجور ورئيس وزراء أيرلندا الشمالية ألبرت رينولدز يصدران ما عرف باسم "إعلان داوننغ ستريت" الذي يعترف بحق سكان أيرلندا الشمالية في تقرير المصير.
في العام 2001 إعادة افتتاح برج بيزا المائل بعد 11 سنة من الإغلاق والصيانة بتكلفة بلغت 27 مليون دولار أميركي دون إيقاف ميلان البرج.
في العام 2009 اختتام أعمال الدورة الثلاثين للقمة الخليجية في الكويت بالاتفاق على تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع لمواجهة الأخطار الأمنية ووضع جدول زمني للوحدة النقدية الخليجية وإنشاء مجلس نقدي مشترك.
في العام 2015 الإعلان عن تشكيل حلف عسكري بقيادة السعودية تحت مسمى التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.
من ذاكرة اليوم الـ 14 ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 14 ديسمبر
في العام 1825 اندلاع ثورة الديسمبريين في الإمبراطورية الروسية ضد القيصر نيكولاي الأول.
في العام 1901 العالم غولييلمو ماركوني يجري أول اتصال لاسلكي.
في العام 1911 المستكشف النرويجي روال أموندسن يصل مع أربعة من زملائه إلى نقطة القطب الجنوبي للمرة الأولى.
في العام 1939 إقصاء الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم وذلك بعد مهاجمته فنلندا فيما سمي بحرب الشتاء.
في العام 1950 الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على إنشاء المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي كان الهدف من إنشائها توفير المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين وحل مشكلاتهم في مختلف أنحاء العالم.
في العام 1955 انضمام 16 دولة إلى الأمم المتحدة منها الأردن وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.
في العام 1967 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصدر بلاغها العسكري الأول.
في العام 1987 الإعلان الرسمي عن تأسيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بزعامة أحمد ياسين كمنظمة وطنية جهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي
في العام 1988 الولايات المتحدة توافق للمرة الأولى على إجراء مباحثات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية وذلك منذ اعتراف الأمم المتحدة بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ومنحها عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب.
في العام 2008 الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش يزور العراق وقد تعرض الرئيس الأميركي أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي إلى قذفه بفردتي حذاء من قبل مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي.
في العام 2009 قادة دول مجلس التعاون الخليجي يطلقون من الكويت مشروع الربط الكهربائي بين دولهم.
في العام 2013 مركبة Chang'e 3 الصينية تهبط على سطح القمر حاملة مسبار "يوتو"، لتصبح بذلك أول مركبة تفعل ذلك منذ سنة 1976.
من مواليد اليوم الـ 14 من ديسمبر
في العام 1503 نوستراداموس طبيب ومنجم فرنسي.
في العام 1861 جرجي زيدان أديب ومؤرخ لبناني.
في العام 1895 الملك جورج السادس ملك المملكة المتحدة.
من وفيات اليوم الـ 14 من ديسمبر
في العام 1799 جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأول.
في العام 1989 أندريه ساخاروف عالم نووي سوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1975.
من ذاكرة اليوم الـ 18 ديسمبر