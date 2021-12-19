من ذاكرة اليوم الـ 20 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 20 ديسمبر
في العام 1192 دوق النمسا ليوبولد الخامس يسجن ملك إنجلترا ريتشارد الأول وهو في طريقه إلى موطنه في إنجلترا وذلك بعد توقيعه معاهدة مع صلاح الدين الأيوبي لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة.
في العام 1522 سقوط جزيرة رودس في أيدي العثمانيين بعد حصار دام ستة أشهر.
في العام 1803 الفرنسيون يسلمون نيو أورلينز ولويزيانا إلى الولايات المتحدة التي قامت بشرائها.
في العام1917 تأسيس الاستخبارات السوفيتية "كي جي بي".
في العام 1982 ياسر عرفات ومعه ما يقرب من أربعة آلاف مقاتل فلسطيني يغادرون مدينة طرابلس وذلك بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
في العام 1989 الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما وذلك لإزاحة رئيسها مانويل نورييغا.
في العام 1995 قوات حلف شمال الأطلسي تبدأ الانتشار في البوسنة والهرسك وذلك لإحلال السلام بعد الحروب الدموية التي جرت بين العرقيات الصربية والكرواتية والمسلمة.
في العام 1999 مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة.
في العام 2004 عصابة من اللصوص تسرق مبلغ 26.500.000 جنيه إسترليني من البنك الشمالي في بلفاست بأيرلندا الشمالية، وهي واحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ المملكة المتحدة.
في العام 2013 إخلاء سبيل رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي بموجب عفو رئاسي خاص بعد عشر سنوات من سجنه.
في العام 2014 نادي ريال مدريد الإسباني يفوز ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نادي سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين مقابل لا شيء في البطولة التي أقيمت بالمغرب.
في العام 2015 نادي برشلونة الإسباني يتوج بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2015 بعد فوزه 3 - 0 أمام ريفر بليت الأرجنتيني.
من مواليد اليوم الـ 20 من ديسمبر
في العام 1927 كيم يونغ سام رئيس كوريا الجنوبية السابع.
في العام 1929 سليم الحص رئيس وزراء لبنان.
من وفيات اليوم الـ 20 من ديسمبر
في العام 1968 جون ستاينبيك كاتب وروائي أميركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962.
في العام 1994 دين راسك سياسي أميركي.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الدولي للتضامن الإنساني واليوم الوطني في ماكاو
من ذاكرة اليوم الـ 18 ديسمبر
في العام 1865 الولايات المتحدة تصدر قرارا يحرم العبودية.
في العام 1914 إنجلترا تعلن الحماية على مصر وتنهي السيادة العثمانية عليها.
في العام 1941 القوات اليابانية تنزل على شواطئ هونغ كونغ وتقوم بسلسلة من المذابح المروعة حتى استسلمت المدينة بالكامل في يوم عيد الميلاد.
في العام 1956 اليابان تصبح عضوا في الأمم المتحدة.
في العام 1969 الاتفاق النهائي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على اقتسام المنطقة المحايدة بينهما.
في العام 1997 صدور قرار يمنح اسكتلندا برلمانا خاصا بها لأول مرة من ثلاثة قرون.
في العام 2011 إسرائيل تفرج عن 550 أسيرا فلسطينيا من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس المعروفة بصفقة شاليط.
في العام 2013 أول عملية زرع قلب صناعي في التاريخ تتم في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس.
في العام 2016 رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الدين الحريري يعلن تشكيل حكومته الثانية والأولى في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون.
من مواليد اليوم الـ 18 من ديسمبر
في العام 1878 جوزيف ستالين زعيم شيوعي وقائد الاتحاد السوفيتي الثاني.
في العام 1913 فيلي برانت مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971.
في العام 1946 ستيفن سبيلبرغ مخرج سينمائي أمريكي.
في العام 1963 براد بيت ممثل أمريكي.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للغة العربية واليوم الدولي للمهاجرين
من ذاكرة اليوم الـ 19 ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 19 ديسمبر
في العام 1154 تتويج هنري الثاني ملكا على إنجلترا في دير وستمنستر.
في العام 1843 صدور رواية ترنيمة عيد الميلاد لتشارلز ديكنز.
في العام 1915 الألمان يخترعون غاز الفوسجين القاتل لاستخدامه في القذائف المدفعية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
في العام 1916 بدء معركة فردان أثناء الحرب العالمية الأولى والتي استطاع الفرنسيون فيها وقف التقدم الألماني
في العام 1919 وصول السفينة روزلن إلى ميناء يافا في بداية الموجة الثالثة من هجرة اليهود من أوروبا إلى فلسطين.
في العام 1930 بدء الثورة في فيتنام ضد الاستعمار الفرنسي بزعامة هو تشي منه.
في العام 1941 أدولف هتلر ينصب نفسه قائدا أعلى على الجيوش الألمانية ويلقب نفسه بالفوهرر.
في العام 1944 صدور أول عدد من صحيفة لوموند الفرنسية.
في العام 1949 انقلاب في سوريا بقيادة أديب الشيشكلي ضد سامي الحناوي الذي حاول توحيد سوريا مع العراق.
في العام 1965 إعادة انتخاب شارل ديغول رئيسا لفرنسا.
في العام 1971 استقالة رئيس باكستان محمد أيوب خان وذلك بعد هزيمة بلاده أمام الهند.
في العام 1983 سرقة كأس العالم لكرة القدم "كأس جول ريميه" من خزائن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في مدينة ريو دي جانيرو.
في العام 1995 صدور أول عدد إلكتروني من صحيفة لوموند الفرنسية على شبكة الإنترنت.
في العام 2015 اغتيال سمير القنطار، الذي لقب بعميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية في غارة جوية إسرائيلية على مدينة جرمانا في ريف دمشق.
في العام 2016 اغتيال أندريه كارلوف، السفير الروسي في تركيا جراء تعرضه لهجوم مسلح في أنقرة على يد شرطي يدعى مولود آلطن طاش قال إنه فعل ذلك انتقاما من المشاركة الروسية في قصف حلب.
من مواليد اليوم الـ 19 من ديسمبر
في العام 1906 ليونيد بريجنيف زعيم سوفيتي.
في العام 1910 جان جينيه شاعر وروائي وكاتب مسرحي فرنسي.
في العام 1915 إديث بياف مغنية فرنسية.
من ذاكرة اليوم الـ 17 ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 17 ديسمبر
في العام 1267 إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر بالقاهرة وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس.
في العام 1903 نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل الأخوان رايت.
في العام 1951 بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس من أجل الاستقلال.
في العام 1983 عملية للجيش الجمهوري الأيرلندي داخل متجر هارودز في لندن تؤدي إلى مقتل عشرة أشخاص.
في العام 1992 إبعاد 415 من قادة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان.
في العام 2003 الرئيس الفرنسي جاك شيراك يعلن في خطاب عن قبوله تقريرا رسميا يوصي بعدم السماح للأطفال بحمل رموز دينية مثل الصلبان والحجاب الإسلامي والقلنسوات اليهودية.
في العام 2008 بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة من 1% إلى مستوى يتراوح من صفر إلى 0.25% وذلك بهدف مواجهة حالة الكساد التي تمر بها الولايات المتحدة.
في العام 2010 الشاب التونسي محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد وذلك بعد قيام سلطات بلدية مدينة سيدي بوزيد بمصادرة عربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه وأدت هذه الحادثة إلى اندلاع الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
في العام 2013 إعادة تعيين أنغيلا ميركل في منصب مستشارة الاتحاد الألماني، وتكون بذلك قد بدأت ولايتها الثالثة على التوالي منذ سنة 2005.
في العام 2014 الولايات المتحدة وكوبا يتفقان معا على إعادة العلاقات بينهما بعد حوالي 50 سنة من قطعها.
من مواليد اليوم الـ 17 من ديسمبر
في العام 1770 لودفيج فان بيتهوفن موسيقي ألماني.
في العام 1886 نبوية موسى رائدة حركة تعليم الفتيات في مصر.
من وفيات اليوم الـ 17 من ديسمبر
في العام 1273 جلال الدين الرومي أديب وفقيه ومنظر وقانوني صوفي.
في العام 1830 سيمون بوليفار قائد ثوري وسياسي فنزويلي تدين له عدد من جمهوريات أمريكا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.
من ذاكرة اليوم الـ 16 ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 16 ديسمبر
في العام 1899 تأسس نادي إيه سي ميلان الإيطالي على يد الإنجليزي هيربرت كيلبن.
في العام 1916 اغتيال الراهب الروسي غريغوري راسبوتين على يد النبلاء الروس الذين كانوا يتوقون لإنهاء تأثيره على العائلة المالكة.
في العام 1969 البرلمان البريطاني يصوت بأغلبية كبيرة لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل.
في العام 1971 البحرين تعلن استقلالها عن المملكة المتحدة وذلك بعد 110 سنوات من الاحتلال البريطاني.
في العام 1988 بدء الحوار الرسمي بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
في العام 1991 إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية.
في العام 2004 أحد المواقع الإسلامية ينشر شريطا صوتيا لأسامة بن لادن يشيد فيه بتفجير القنصلية الأمريكية في مدينة جدة السعودية.
في العام 2007 قوات الأمن العراقية تتسلم أمن مدينة البصرة من القوات البريطانية.
في العام 2013 ميشال باشيلي تفوز برئاسة تشيلي لفترة ثانية غير متتالية.
من مواليد اليوم الـ 16 من ديسمبر
في العام 1929 محمد سالم ولد عدود عالم وفقيه ولغوي وشاعر موريتاني.
في العام 1965 ليلى بقدونس ممثلة سورية.
من وفيات اليوم الـ 16 من ديسمبر
في العام 1965 سومرست موم كاتب إنجليزي.
في العام 2005 محمود المسعدي كاتب تونسي.
من ذاكرة اليوم الـ 20 من ديسمبر