من ذاكرة اليوم الـ 20 من ديسمبر

من ذاكرة اليوم الـ 20 ديسمبر

في العام 1192 دوق النمسا ليوبولد الخامس يسجن ملك إنجلترا ريتشارد الأول وهو في طريقه إلى موطنه في إنجلترا وذلك بعد توقيعه معاهدة مع صلاح الدين الأيوبي لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة.

في العام 1522 سقوط جزيرة رودس في أيدي العثمانيين بعد حصار دام ستة أشهر.

في العام 1803 الفرنسيون يسلمون نيو أورلينز ولويزيانا إلى الولايات المتحدة التي قامت بشرائها.

في العام1917 تأسيس الاستخبارات السوفيتية "كي جي بي".

في العام 1982 ياسر عرفات ومعه ما يقرب من أربعة آلاف مقاتل فلسطيني يغادرون مدينة طرابلس وذلك بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

في العام 1989 الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما وذلك لإزاحة رئيسها مانويل نورييغا.

في العام 1995 قوات حلف شمال الأطلسي تبدأ الانتشار في البوسنة والهرسك وذلك لإحلال السلام بعد الحروب الدموية التي جرت بين العرقيات الصربية والكرواتية والمسلمة.

في العام 1999 مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة.

في العام 2004 عصابة من اللصوص تسرق مبلغ 26.500.000 جنيه إسترليني من البنك الشمالي في بلفاست بأيرلندا الشمالية، وهي واحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ المملكة المتحدة.

في العام 2013 إخلاء سبيل رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي بموجب عفو رئاسي خاص بعد عشر سنوات من سجنه.

في العام 2014 نادي ريال مدريد الإسباني يفوز ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نادي سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين مقابل لا شيء في البطولة التي أقيمت بالمغرب.

في العام 2015 نادي برشلونة الإسباني يتوج بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2015 بعد فوزه 3 - 0 أمام ريفر بليت الأرجنتيني.

من مواليد اليوم الـ 20 من ديسمبر

في العام 1927 كيم يونغ سام رئيس كوريا الجنوبية السابع.

في العام 1929 سليم الحص رئيس وزراء لبنان.

من وفيات اليوم الـ 20 من ديسمبر

في العام 1968 جون ستاينبيك كاتب وروائي أميركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962.

في العام 1994 دين راسك سياسي أميركي.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الدولي للتضامن الإنساني واليوم الوطني في ماكاو

