من ذاكرة اليوم الـ 28 من ديسمبر

من ذاكرة اليوم الـ 24 من ديسمبر

من ذاكرة اليوم الـ 24 من ديسمبر

في العام 1610 التوقيع في لاهاي على أول اتفاقية بين المغرب وهولندا.

في العام 1638 سقوط بغداد مرة أخرى في أيدي العثمانيين بقيادة السلطان مراد الرابع بعد حصارها لمدة 39 يوما.

في العام 1814 توقيع معاهدة جنت التي أنهت الحرب بين إنجلترا والولايات المتحدة.

في العام 1871 تقديم العرض الأول لأوبرا عايدة في القاهرة.

في العام 1924 ألبانيا تتحول إلى النظام الجمهوري.

في العام 1939 البابا بيوس الثاني عشر يوجه عشية عيد الميلاد نداء من أجل السلام في العالم وذلك بفترة الحرب العالمية الثانية.

في العام 1941 القوات الإنجليزية والحليفة تحتل مدينة بنغازي في ليبيا.

في العام 1943 تعيين الجنرال دوايت أيزنهاور قائدا للقوات الأميركية العاملة في أوروبا ضد الجيش النازي.

في العام 1946 تأسيس الجمهورية الفرنسية الرابعة.

في العام 1948 إنشاء أول منزل يستخدم بالكامل الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.

في العام 1951 الملك محمد إدريس السنوسي يعلن استقلال ليبيا ويطلق عليها المملكة الليبية المتحدة.

في العام 1967 الصين تجري تجربة نووية ناجحة.

في العام 1972 ملك الأردن الحسين بن طلال يتزوج من علياء بهاء الدين طوقان.

في العام 1979 الاتحاد السوفيتي يغزو أفغانستان لدعم الحكومة الماركسية فيها.

في العام 2008 قائد الانقلابيين في غينيا النقيب موسى داديس كامارا يعلن توليه الرئاسة.

من مواليد اليوم الـ 24 من ديسمبر

في العام 1845 الملك جورج الأول ملك اليونان الثاني.

في العام 1917 عمر الجيزاوي مغن وممثل مصري.

في العام 1961 الدكتور إلهام علييف رئيس أذربيجان.

في العام 1975 ماريا زاخاروفا أول متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.

من وفيات اليوم الـ 24 من ديسمبر

في العام 1524 فاسكو دا غاما مستكشف برتغالي.

في العام 1932 الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين.

في العام 1946 بدر شاكر السياب شاعر عراقي.

في العام 2008 هارولد بنتر كاتب مسرحي إنجليزي.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بليلة عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية وعيد الاستقلال في ليبيا



