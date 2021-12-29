من ذاكرة اليوم الـ 29 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 29 من ديسمبر
في العام 1930محمد إقبال يلقي خطابا رئاسيا في مدينة الله أباد قدم فيه نظرية الدولتين والخطوط العريضة لرؤية إنشاء باكستان.
في العام 1940الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة وقد أدى ذلك إلى اشتعال النيران في أنحاء المدينة ومبنى البرلمان، كما أدى إلى مصرع ما يقرب من 3600 مدني بريطاني وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام 1944صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.
في العام 1975صدور قانون بريطاني يضع حدا للتمييز بين الجنسين في الأجور، ونص القانون على حق المرأة بالحصول على أجر مساو لأجر الرجل، كما يمنحها حقوقا متساوية في العمل والمجتمع، وأصبح التمييز بين الجنسين من قبل أصحاب العمل أمرا غير قانوني ويعاقب عليه القانون.
في العام 1989انتخاب فاتسلاف هافيل كأول رئيس غير شيوعي لتشيكوسلوفاكيا.
في العام 1992تنظيم القاعدة يقوم بأول عملية هجوم بتفجير قنبلتين في عدن باليمن استهدفت الأولى فندق موفنبيك والثانية موقف السيارات التابع لفندق "جولدموهر".
في العام 1993اختتام محادثات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز وممثل السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس دون تسوية العقبات المتعلقة بالأمن.
في العام 2001حريق كبير في الحي التاريخي وسط العاصمة البيروفية ليما يؤدي إلى مصرع 280 شخصا وإصابة آلاف.
من مواليد اليوم الـ 29 من ديسمبر
في العام 1808أندرو جونسون رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.
في العام 1925رجاء يوسف ممثلة مصرية.
في العام 1939محسنة توفيق ممثلة مصرية.
في العام 1960أشرف زكي ممثل مصري.
من وفيات اليوم الـ 29 من ديسمبر
في العام 1906إبراهيم اليازجي لغوي وناقد وأديب لبناني.
في العام 2003 أحمد صدقي الدجاني مفكر فلسطيني.
من ذاكرة اليوم الـ 28 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 28 من ديسمبر
في العام 1882 الإنجليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة "سرنديب" سريلانكا حاليا.
في العام 1912 ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو.
في العام 1947 مجموعة يهودية تهاجم "مقهى اللفتاوي" في البلدة القديمة من القدس وتقتل وتجرح 17 فلسطينيا.
في العام 1948 انعقاد مؤتمر في نابلس أقر فيه بمبايعة الملك عبد الله الأول بن الحسين ملكا شرعيا على فلسطين وشرق الأردن.
في العام 1968 قوة كوماندوس إسرائيلية تشن هجوما على مطار بيروت الدولي وتدمر أسطولا مكونا من 13 طائرة مدنية تابعة لشركات النقل اللبنانية العاملة آنذاك، وقد جاءت هذه العملية ردا على هجوم قام به عنصران تابعان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضد طائرة "إل عال" الإسرائيلية في مطار أثينا الدولي.
في العام 1999 انتخاب الرئيس التركمانستاني صابر مراد نيازوف رئيسا مدى الحياة.
في العام 2002 اغتيال النائب الاشتراكي اليمني جار الله عمر بالرصاص على يد مجهول.
في العام 2004 أسامة بن لادن يظهر في شريط مرئي يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات العراقية.
في العام 2007 البرلمان النيبالي يلغي الحكم الملكي ويعلن نيبال جمهورية ديمقراطية.
في العام 2013 الحكومة الصينية تخفف من قانون سياسة الطفل الواحد وتسمح بإنجاب طفل ثان لزوجين أحدهما كان الابن الوحيد لأسرته.
في العام 2014 اختفاء رحلة طيران آسيا رقم 8501 في بحر جاوة في الحدث الثالث من نوعه في الأشهر العشرة الماضية.
في العام 2015 استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة الرمادي في معركة الرمادي الثانية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
من مواليد اليوم الـ 28 من ديسمبر
في العام 1522 مارغريت هابسبورغ حاكمة هولندا.
في العام 1856 وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919.
في العام 1882 السير آرثر ستانلي إدنغتون عالم إنجليزي في علم الفلك والفيزياء.
في العام 1921 عبد المنعم مدبولي ممثل مصري.
من وفيات اليوم الـ 28 من ديسمبر
في العام 1694 الملكة ماري الثانية ملكة إنجلترا.
في العام 1703 السلطان مصطفى الثاني السلطان العثماني الثالث والعشرين.
في العام 2007 الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني.
من ذاكرة اليوم الـ 27 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 27 من ديسمبر
في العام 537 الانتهاء من بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القسطنطينية.
في العام 1875 تأسيس جريدة الأهرام المصرية وقد صدر العدد الأول منها في 5 أغسطس 1876.
في العام 1934 فارس تغير اسمها إلى إيران وذلك بمرسوم حكومي.
في العام 1945 تقسيم كوريا إلى شطرين شمالي وجنوبي.
في العام 1949 إعلان استقلال إندونيسيا عن هولندا.
في العام 1966 الولايات المتحدة وفيتنام الجنوبية يشنان هجوما مشتركا على أحد معاقل "الفيتكونغ" وأكثرها أمانا في "غابة يومينه" والتي تقع في "دلتا ميكونجغ".
في العام 1978 رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رابح بيطاط يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.
في العام 1991 روسيا تحتل المقعد الدائم الخامس في الأمم المتحدة بدلا من الاتحاد السوفيتي لتصبح إحدى الدول الخمس التي لها حق النقض "الفيتو".
في العام 2007 اغتيال بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة بالرصاص.
في العام 2008 إسرائيل تبدأ عملية عسكرية أطلقت عليها "الرصاص المصبوب" ضد حركة حماس، وأطلقت عليها حماس معركة الفرقان حيث قامت قوات الجيش الإسرائيلي بشن غارات مفاجئة على قطاع غزة أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 1500 قتيل و6000 جريح.
من مواليد اليوم الـ 27 من ديسمبر
في العام 1822 لوي باستير عالم فرنسي.
في العام 1921 مصطفى محمود مفكر وطبيب وكاتب وأديب مصري.
في العام 1948 جيرارد ديبارديو ممثل ومخرج أفلام فرنسي.
من وفيات اليوم الـ 27 من ديسمبر
في العام 1923 غوستاف إيفل معماري فرنسي.
في العام 1966 غييرمو ستابيلي لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني.
في العام 1978 العقيد هواري بومدين رئيس الجزائر الثاني.
في العام 2012 نورمان شوارزكوف عسكري أميركي.
من ذاكرة اليوم الـ 26 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 26 من ديسمبر
في العام 1898 ماري كوري وزوجها بيار كوري يكتشفان مادة الراديوم المشعة.
في العام 1941 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يلقي خطابا أمام الكونغرس الأميركي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1990 الزعيم الديني الإيراني علي خامنئي يعلن تأييده لفتوى أصدرها سلفه الخميني بإهدار دم سلمان رشدي صاحب كتاب "آيات شيطانية".
في العام 1991 حل الاتحاد السوفيتي.
في العام 1991 الجبهة الإسلامية للإنقاذ بزعامة عباسي مدني تفوز في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي أجريت على أساس التعددية الحزبية في الجزائر.
في العام 1994 أربعة خاطفين مسلحين من الجماعة الإسلامية يسيطرون على طائرة للخطوط الجوية الفرنسية رحلة رقم 8969، وعندما هبطت الطائرة في مرسيليا قامت القوات الفرنسية بقتل الجناة.
في العام 2004 زلزال في المحيط الهندي يؤدي إلى نشوء تسونامي، أسفر عن مقتل ما يقرب من 229.866 شخصا في ماليزيا وإندونيسيا وبنغلادش والهند وتايلاند.
من مواليد اليوم الـ 26 من ديسمبر
في العام 1194 الإمبراطور فريدريك الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1891 هنري ميلر كاتب أميركي.
في العام 1893 ماو تسي تونغ زعيم الحزب الشيوعي الصيني.
في العام 1921 كمال الشناوي ممثل مصري.
في العام 1928 مارتن كوبر مخترع أميركي وصاحب أول مكالمة هاتفية عبر الهاتف النقال.
من وفيات اليوم الـ 26 من ديسمبر
في العام 1974 فريد الأطرش مغن سوري مصري.
في العام 2006 جيرالد فورد رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.
من ذاكرة اليوم الـ 25 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 25 من ديسمبر
في العام 1914 القوات الألمانية والبريطانية على الجبهة الغربية توقفان إطلاق النار مؤقتا في الحرب العالمية الأولى وذلك في الهدنة المعروفة باسم هدنة عيد الميلاد.
في العام 1926 "هيروهيتو" يصبح إمبراطورا لليابان بعد وفاة والده الإمبراطور "تايشو".
في العام 1952 الملكة إليزابيث الثانية تلقي أول خطاب لها منذ اعتلائها العرش وذلك بمناسبة عيد الميلاد.
في العام 1977 مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور مصر ويلتقي بالرئيس محمد أنور السادات في القاهرة.
في العام 1986 اختطاف الطائرة العراقية رحلة رقم 163 المقلعة من عمّان إلى بغداد وسقوطها بالقرب من مدينة عرعر شمالي السعودية.
في العام 1989 إعدام رئيس رومانيا السابق نيكولاي تشاوتشيسكو وزوجته وذلك بعد أن أدانتهما إحدى المحاكم العسكرية السرية بارتكاب جرائم حرب.
في العام 1991 استفتاء في أوكرانيا للانفصال عن الاتحاد السوفيتي، والأغلبية توافق على الانفصال.
في العام 1991 ميخائيل غورباتشوف يستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد السوفيتي.
في العام 2008 محكمة إسرائيلية تحكم على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات بالسجن 30 عاما وذلك بتهمة التخطيط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
في العام 2011 الجيش السوداني يقتل خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور.
في العام 2015 مقتل محمد زهران علوش قائد جيش الإسلام، أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة بغارة جوية.
من مواليد اليوم الـ 25 من ديسمبر
في العام 1642 السير إسحاق نيوتن عالم فيزيائي إنجليزي مؤسس علم الميكانيكا وواضع قانون الجذب العام.
في العام 1869 شكيب أرسلان كاتب وأديب ومفكر لبناني.
في العام 1876 محمد علي جناح رئيس باكستان.
في العام 1878 لويس شيفروليه مهندس ومؤسس شركة شيفروليه.
في العام 1913 ميمي شكيب ممثلة مصرية.
في العام 1916 أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية الجزائرية.
في العام 1918 محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية الثالث حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.
في العام 1926 بدر شاكر السياب شاعر عراقي.
في العام 1935 الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق.
في العام 1935 سميرة توفيق مغنية لبنانية.
في العام 1948 الملكة علياء الحسين زوجة الحسين بن طلال ملك الأردن.
في العام 1949 نواز شريف رئيس وزراء باكستان.
من ذاكرة اليوم الـ 29 من ديسمبر