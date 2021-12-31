من ذاكرة اليوم الـ 31 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 31 من ديسمبر
في العام 1857الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تختار مدينة أوتوا في أونتاريو عاصمة لكندا.
في العام 1909افتتاح جسر مانهاتن في نيويورك
في العام 1912الإيطاليون يحتلون مدينة سرت في ليبيا.
في العام 1945الرئيس الأميركي هاري ترومان يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية.
في العام 1946جلاء القوات العسكرية الأجنبية نهائيا عن لبنان.
في العام 1955شركة جنرال موتورز تصبح أول شركة أميركية تحقق أرباحا تفوق المليار دولار أميركي.
في العام 1977الشيخ جابر الأحمد الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفا للشيخ صباح السالم الصباح.
في العام 1984الولايات المتحدة تنسحب من منظمة التربية والثقافة والعلوم - يونسكو.
في العام 1999 الرئيس الروسي بوريس يلتسن يستقيل من منصبه، والسلطات الرئاسية تنتقل إلى رئيس الوزراء فلاديمير بوتين وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.
في العام 2016جريدة السفير اللبنانية تغلق أبوابها وتتوقف عن الصدور بنسختها الورقية، بعد 43 سنة من صدورها.
من مواليد اليوم الـ 31 من ديسمبر
في العام 1869هنري ماتيس رسام فرنسي.
في العام 1880العميد جورج مارشال وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953
في العام 1898 أم كلثوم مغنية مصرية.
في العام 1898 إبراهيم ناجي شاعر مصري.
في العام 1905هنري فوندا ممثل أميركي.
في العام 1937 أنتوني هوبكنز ممثل بريطاني - أميركي.
في العام 1945فوزية عارف ممثلة عراقية.
من وفيات اليوم الـ 31 من ديسمبر
في العام 1877غوستاف كوربيه رسام فرنسي.
في العام 1977الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت الثاني عشر.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بليلة رأس السنة الميلادية
من ذاكرة اليوم الـ 30 من ديسمبر
في العام 1880 فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.
في العام 1922 ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.
في العام 1961 إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في الكويت وذلك بهدف وضع دستور للبلاد.
في العام 1965 انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا على الفلبين.
في العام 1993 إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والفاتيكان.
في العام 1997 سقوط 400 مدني قتلى من 4 قرى في أسوأ أحداث العنف في الجزائر.
في العام 2006 تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
في العام 2010 محكمة إسرائيلية تدين الرئيس الأسبق "موشيه كتساف" بتهم اغتصاب وتحرش بموظفات سابقات عملن معه.
في العام 2013 تفجيران انتحاريان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصا في مدينة فولغوغراد الروسية.
في العام 2014 السلطات الإندونيسية تعلن اكتشافها حطام طائرة رحلة طيران آسيا رقم 8501 وعددا من جثث الركاب في مضيق كاريماتا.
من مواليد اليوم الـ 30 من ديسمبر
في العام 1673 السلطان أحمد الثالث السلطان العثماني الرابع والعشرون.
في العام 1921 رشيد كرامي رئيس وزراء لبنان.
في العام 1935 عمر بونجو رئيس الغابون.
في العام 1959 أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
من وفيات اليوم الـ 30 من ديسمبر
في العام 1968 تريغفي لي سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.
في العام 1969 محب الدين الخطيب مؤلف ومحقق سوري.
في العام 1990 خالد صالح الغنيم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.
في العام 2009 عبد الرحمن وحيد رئيس إندونيسيا الرابع.
من ذاكرة اليوم الـ 29 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 29 من ديسمبر
في العام 1930محمد إقبال يلقي خطابا رئاسيا في مدينة الله أباد قدم فيه نظرية الدولتين والخطوط العريضة لرؤية إنشاء باكستان.
في العام 1940الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة وقد أدى ذلك إلى اشتعال النيران في أنحاء المدينة ومبنى البرلمان، كما أدى إلى مصرع ما يقرب من 3600 مدني بريطاني وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام 1944صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.
في العام 1975صدور قانون بريطاني يضع حدا للتمييز بين الجنسين في الأجور، ونص القانون على حق المرأة بالحصول على أجر مساو لأجر الرجل، كما يمنحها حقوقا متساوية في العمل والمجتمع، وأصبح التمييز بين الجنسين من قبل أصحاب العمل أمرا غير قانوني ويعاقب عليه القانون.
في العام 1989انتخاب فاتسلاف هافيل كأول رئيس غير شيوعي لتشيكوسلوفاكيا.
في العام 1992تنظيم القاعدة يقوم بأول عملية هجوم بتفجير قنبلتين في عدن باليمن استهدفت الأولى فندق موفنبيك والثانية موقف السيارات التابع لفندق "جولدموهر".
في العام 1993اختتام محادثات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز وممثل السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس دون تسوية العقبات المتعلقة بالأمن.
في العام 2001حريق كبير في الحي التاريخي وسط العاصمة البيروفية ليما يؤدي إلى مصرع 280 شخصا وإصابة آلاف.
من مواليد اليوم الـ 29 من ديسمبر
في العام 1808أندرو جونسون رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.
في العام 1925رجاء يوسف ممثلة مصرية.
في العام 1939محسنة توفيق ممثلة مصرية.
في العام 1960أشرف زكي ممثل مصري.
من وفيات اليوم الـ 29 من ديسمبر
في العام 1906إبراهيم اليازجي لغوي وناقد وأديب لبناني.
في العام 2003 أحمد صدقي الدجاني مفكر فلسطيني.
من ذاكرة اليوم الـ 28 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 28 من ديسمبر
في العام 1882 الإنجليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة "سرنديب" سريلانكا حاليا.
في العام 1912 ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو.
في العام 1947 مجموعة يهودية تهاجم "مقهى اللفتاوي" في البلدة القديمة من القدس وتقتل وتجرح 17 فلسطينيا.
في العام 1948 انعقاد مؤتمر في نابلس أقر فيه بمبايعة الملك عبد الله الأول بن الحسين ملكا شرعيا على فلسطين وشرق الأردن.
في العام 1968 قوة كوماندوس إسرائيلية تشن هجوما على مطار بيروت الدولي وتدمر أسطولا مكونا من 13 طائرة مدنية تابعة لشركات النقل اللبنانية العاملة آنذاك، وقد جاءت هذه العملية ردا على هجوم قام به عنصران تابعان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضد طائرة "إل عال" الإسرائيلية في مطار أثينا الدولي.
في العام 1999 انتخاب الرئيس التركمانستاني صابر مراد نيازوف رئيسا مدى الحياة.
في العام 2002 اغتيال النائب الاشتراكي اليمني جار الله عمر بالرصاص على يد مجهول.
في العام 2004 أسامة بن لادن يظهر في شريط مرئي يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات العراقية.
في العام 2007 البرلمان النيبالي يلغي الحكم الملكي ويعلن نيبال جمهورية ديمقراطية.
في العام 2013 الحكومة الصينية تخفف من قانون سياسة الطفل الواحد وتسمح بإنجاب طفل ثان لزوجين أحدهما كان الابن الوحيد لأسرته.
في العام 2014 اختفاء رحلة طيران آسيا رقم 8501 في بحر جاوة في الحدث الثالث من نوعه في الأشهر العشرة الماضية.
في العام 2015 استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة الرمادي في معركة الرمادي الثانية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
من مواليد اليوم الـ 28 من ديسمبر
في العام 1522 مارغريت هابسبورغ حاكمة هولندا.
في العام 1856 وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919.
في العام 1882 السير آرثر ستانلي إدنغتون عالم إنجليزي في علم الفلك والفيزياء.
في العام 1921 عبد المنعم مدبولي ممثل مصري.
من وفيات اليوم الـ 28 من ديسمبر
في العام 1694 الملكة ماري الثانية ملكة إنجلترا.
في العام 1703 السلطان مصطفى الثاني السلطان العثماني الثالث والعشرين.
في العام 2007 الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني.
من ذاكرة اليوم الـ 27 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 27 من ديسمبر
في العام 537 الانتهاء من بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القسطنطينية.
في العام 1875 تأسيس جريدة الأهرام المصرية وقد صدر العدد الأول منها في 5 أغسطس 1876.
في العام 1934 فارس تغير اسمها إلى إيران وذلك بمرسوم حكومي.
في العام 1945 تقسيم كوريا إلى شطرين شمالي وجنوبي.
في العام 1949 إعلان استقلال إندونيسيا عن هولندا.
في العام 1966 الولايات المتحدة وفيتنام الجنوبية يشنان هجوما مشتركا على أحد معاقل "الفيتكونغ" وأكثرها أمانا في "غابة يومينه" والتي تقع في "دلتا ميكونجغ".
في العام 1978 رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رابح بيطاط يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.
في العام 1991 روسيا تحتل المقعد الدائم الخامس في الأمم المتحدة بدلا من الاتحاد السوفيتي لتصبح إحدى الدول الخمس التي لها حق النقض "الفيتو".
في العام 2007 اغتيال بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة بالرصاص.
في العام 2008 إسرائيل تبدأ عملية عسكرية أطلقت عليها "الرصاص المصبوب" ضد حركة حماس، وأطلقت عليها حماس معركة الفرقان حيث قامت قوات الجيش الإسرائيلي بشن غارات مفاجئة على قطاع غزة أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 1500 قتيل و6000 جريح.
من مواليد اليوم الـ 27 من ديسمبر
في العام 1822 لوي باستير عالم فرنسي.
في العام 1921 مصطفى محمود مفكر وطبيب وكاتب وأديب مصري.
في العام 1948 جيرارد ديبارديو ممثل ومخرج أفلام فرنسي.
من وفيات اليوم الـ 27 من ديسمبر
في العام 1923 غوستاف إيفل معماري فرنسي.
في العام 1966 غييرمو ستابيلي لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني.
في العام 1978 العقيد هواري بومدين رئيس الجزائر الثاني.
في العام 2012 نورمان شوارزكوف عسكري أميركي.
من ذاكرة اليوم الـ 31 من ديسمبر