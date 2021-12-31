من ذاكرة اليوم الـ 31 من ديسمبر

من ذاكرة اليوم الـ 28 من ديسمبر

من ذاكرة اليوم الـ 28 من ديسمبر

في العام 1882 الإنجليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة "سرنديب" سريلانكا حاليا.

في العام 1912 ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو.

في العام 1947 مجموعة يهودية تهاجم "مقهى اللفتاوي" في البلدة القديمة من القدس وتقتل وتجرح 17 فلسطينيا.

في العام 1948 انعقاد مؤتمر في نابلس أقر فيه بمبايعة الملك عبد الله الأول بن الحسين ملكا شرعيا على فلسطين وشرق الأردن.

في العام 1968 قوة كوماندوس إسرائيلية تشن هجوما على مطار بيروت الدولي وتدمر أسطولا مكونا من 13 طائرة مدنية تابعة لشركات النقل اللبنانية العاملة آنذاك، وقد جاءت هذه العملية ردا على هجوم قام به عنصران تابعان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضد طائرة "إل عال" الإسرائيلية في مطار أثينا الدولي.

في العام 1999 انتخاب الرئيس التركمانستاني صابر مراد نيازوف رئيسا مدى الحياة.

في العام 2002 اغتيال النائب الاشتراكي اليمني جار الله عمر بالرصاص على يد مجهول.

في العام 2004 أسامة بن لادن يظهر في شريط مرئي يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات العراقية.

في العام 2007 البرلمان النيبالي يلغي الحكم الملكي ويعلن نيبال جمهورية ديمقراطية.

في العام 2013 الحكومة الصينية تخفف من قانون سياسة الطفل الواحد وتسمح بإنجاب طفل ثان لزوجين أحدهما كان الابن الوحيد لأسرته.

في العام 2014 اختفاء رحلة طيران آسيا رقم 8501 في بحر جاوة في الحدث الثالث من نوعه في الأشهر العشرة الماضية.

في العام 2015 استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة الرمادي في معركة الرمادي الثانية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

من مواليد اليوم الـ 28 من ديسمبر

في العام 1522 مارغريت هابسبورغ حاكمة هولندا.

في العام 1856 وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919.

في العام 1882 السير آرثر ستانلي إدنغتون عالم إنجليزي في علم الفلك والفيزياء.

في العام 1921 عبد المنعم مدبولي ممثل مصري.

من وفيات اليوم الـ 28 من ديسمبر

في العام 1694 الملكة ماري الثانية ملكة إنجلترا.

في العام 1703 السلطان مصطفى الثاني السلطان العثماني الثالث والعشرين.

في العام 2007 الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني.



