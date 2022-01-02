من ذاكرة اليوم الـ 2 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 2 من يناير
في العام 1788 جورجيا تصبح الولاية الرابعة التي تقر وتوافق على الانضمام إلى الكونفدرالية الأميركية.
في العام 1793 بروسيا وروسيا تقتسمان بولندا.
في العام 1929 كندا والولايات المتحدة تتفقان على حماية شلالات نياجارا.
في العام 1937 إنجلترا وإيطاليا توقعان على "اتفاق البحر المتوسط" وصيانة استقلال إسبانيا.
في العام 1942 مانيلا تسقط بيد القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1943 القوات الألمانية تبدأ انسحابها من القوقاز بعد أن حاصرتها الثلوج خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام 1947 الزعيم الهندي مهاتما غاندي يبدأ مسيرة من أجل السلام في الهند بعد أن ظهرت بوادر الحرب الأهلية بين الهندوس والمسلمين في شبه القارة الهندية مع اقتراب الاستقلال من الاحتلال البريطاني.
في العام 1986 افتتاح المسرح القومي في مصر بعد إعادة تجديده.
في العام 2006 عناصر من أمناء جبل الهيكل يؤدون طقوسا دينية تدعو لهدم المسجد الأقصى وعدم تقسيم القدس، ويعتدون على عدد من الشبان الفلسطينيين في باب الخليل والواد بالبلدة القديمة ويحاولون اقتحام المسجد الأقصى.
في العام 2007 بان كي مون يستلم مهامه أمينا عاما للأمم المتحدة من سلفه كوفي عنان.
من مواليد الـ 2 من يناير
في العام 1983 فاروق الباز عالم جيولوجيا مصريأميركي.
في العام 1941 عبد الوهاب الدكالي مطرب وموسيقار مغربي.
في العام 1981 ماكسيميليانو رودريغيز لاعب كرة قدم أرجنتيني.
من وفيات الـ 2 من يناير
في العام 1919 الأمير تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود أكبر أنجال الملك عبد العزيز.
في العام 1993 كمال حسين، ممثل مصري.
في العام 2009 راشد بن أحمد المعلا حاكم إمارة أم القيوين.
من ذاكرة اليوم الـ 1 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 1 من يناير
في العام 1259 سيف الدين قطز يخلع نور الدين علي بن أيبك ويتسلم الحكم سلطانا على مصر.
في العام 1531 تأسيس مدينة ريو دي جانيرو على المحيط الأطلسي.
في العام 1651 شارل الثاني يتولى الحكم في اسكتلندا.
في العام 1673 بداية التوزيع النظامي للبريد بين نيويورك وبوسطن.
في العام 1801 اكتشاف أول نيزك على سطح الأرض.
في العام 1808 الولايات المتحدة تمنع استيراد العبيد.
في العام 1885 تحديد خط الطول المرجعي الدولي في غرينيتش البريطانية وهو خط طول 0 درجة.
في العام 1934 جزيرة ألكتراز الشهيرة في خليج سان فرانسيسكو تتحول إلى سجن فيدرالي أميركي.
في العام 1943 بداية انسحاب القوات الألمانية من ستالينجراد بعد حصار دام عامين.
في العام 1952 إعلان الدستور الأردني.
في العام 1956 استقلال السودان عن مصر والمملكة المتحدة وإعلان الجمهورية.
في العام 1985 إجراء أول مكالمة بهاتف نقال في المملكة المتحدة.
في العام 1992 تعيين المصري بطرس بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة
في العام 1993 تفكك جمهورية تشيكوسلوفاكيا وتأسيس دولتين مستقلتين هما التشيك وسلوفاكيا.
في العام 2007 بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى الاتحاد الأوروبي.
من مواليد الـ 1 من يناير
في العام 1431 البابا إسكندر السادس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في العام 1934 الأخضر الإبراهيمي سياسي ودبلوماسي جزائري.
في العام 1962 نبيل شعيل مغنٍ كويتي.
من وفيات الـ 1 من يناير
في العام 1559 الملك كريستيان الثالث ملك الدنمارك والنرويج.
في العام 2015 عمر كرامي رئيس سابق للحكومة اللبنانية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الوطني في السودان
من ذاكرة اليوم الـ 31 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 31 من ديسمبر
في العام 1857الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تختار مدينة أوتوا في أونتاريو عاصمة لكندا.
في العام 1909افتتاح جسر مانهاتن في نيويورك
في العام 1912الإيطاليون يحتلون مدينة سرت في ليبيا.
في العام 1945الرئيس الأميركي هاري ترومان يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية.
في العام 1946جلاء القوات العسكرية الأجنبية نهائيا عن لبنان.
في العام 1955شركة جنرال موتورز تصبح أول شركة أميركية تحقق أرباحا تفوق المليار دولار أميركي.
في العام 1977الشيخ جابر الأحمد الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفا للشيخ صباح السالم الصباح.
في العام 1984الولايات المتحدة تنسحب من منظمة التربية والثقافة والعلوم - يونسكو.
في العام 1999 الرئيس الروسي بوريس يلتسن يستقيل من منصبه، والسلطات الرئاسية تنتقل إلى رئيس الوزراء فلاديمير بوتين وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.
في العام 2016جريدة السفير اللبنانية تغلق أبوابها وتتوقف عن الصدور بنسختها الورقية، بعد 43 سنة من صدورها.
من مواليد اليوم الـ 31 من ديسمبر
في العام 1869هنري ماتيس رسام فرنسي.
في العام 1880العميد جورج مارشال وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953
في العام 1898 أم كلثوم مغنية مصرية.
في العام 1898 إبراهيم ناجي شاعر مصري.
في العام 1905هنري فوندا ممثل أميركي.
في العام 1937 أنتوني هوبكنز ممثل بريطاني - أميركي.
في العام 1945فوزية عارف ممثلة عراقية.
من وفيات اليوم الـ 31 من ديسمبر
في العام 1877غوستاف كوربيه رسام فرنسي.
في العام 1977الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت الثاني عشر.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بليلة رأس السنة الميلادية
من ذاكرة اليوم الـ 30 من ديسمبر
في العام 1880 فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.
في العام 1922 ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.
في العام 1961 إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في الكويت وذلك بهدف وضع دستور للبلاد.
في العام 1965 انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا على الفلبين.
في العام 1993 إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والفاتيكان.
في العام 1997 سقوط 400 مدني قتلى من 4 قرى في أسوأ أحداث العنف في الجزائر.
في العام 2006 تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
في العام 2010 محكمة إسرائيلية تدين الرئيس الأسبق "موشيه كتساف" بتهم اغتصاب وتحرش بموظفات سابقات عملن معه.
في العام 2013 تفجيران انتحاريان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصا في مدينة فولغوغراد الروسية.
في العام 2014 السلطات الإندونيسية تعلن اكتشافها حطام طائرة رحلة طيران آسيا رقم 8501 وعددا من جثث الركاب في مضيق كاريماتا.
من مواليد اليوم الـ 30 من ديسمبر
في العام 1673 السلطان أحمد الثالث السلطان العثماني الرابع والعشرون.
في العام 1921 رشيد كرامي رئيس وزراء لبنان.
في العام 1935 عمر بونجو رئيس الغابون.
في العام 1959 أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
من وفيات اليوم الـ 30 من ديسمبر
في العام 1968 تريغفي لي سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.
في العام 1969 محب الدين الخطيب مؤلف ومحقق سوري.
في العام 1990 خالد صالح الغنيم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.
في العام 2009 عبد الرحمن وحيد رئيس إندونيسيا الرابع.
من ذاكرة اليوم الـ 29 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 29 من ديسمبر
في العام 1930محمد إقبال يلقي خطابا رئاسيا في مدينة الله أباد قدم فيه نظرية الدولتين والخطوط العريضة لرؤية إنشاء باكستان.
في العام 1940الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة وقد أدى ذلك إلى اشتعال النيران في أنحاء المدينة ومبنى البرلمان، كما أدى إلى مصرع ما يقرب من 3600 مدني بريطاني وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام 1944صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.
في العام 1975صدور قانون بريطاني يضع حدا للتمييز بين الجنسين في الأجور، ونص القانون على حق المرأة بالحصول على أجر مساو لأجر الرجل، كما يمنحها حقوقا متساوية في العمل والمجتمع، وأصبح التمييز بين الجنسين من قبل أصحاب العمل أمرا غير قانوني ويعاقب عليه القانون.
في العام 1989انتخاب فاتسلاف هافيل كأول رئيس غير شيوعي لتشيكوسلوفاكيا.
في العام 1992تنظيم القاعدة يقوم بأول عملية هجوم بتفجير قنبلتين في عدن باليمن استهدفت الأولى فندق موفنبيك والثانية موقف السيارات التابع لفندق "جولدموهر".
في العام 1993اختتام محادثات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز وممثل السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس دون تسوية العقبات المتعلقة بالأمن.
في العام 2001حريق كبير في الحي التاريخي وسط العاصمة البيروفية ليما يؤدي إلى مصرع 280 شخصا وإصابة آلاف.
من مواليد اليوم الـ 29 من ديسمبر
في العام 1808أندرو جونسون رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.
في العام 1925رجاء يوسف ممثلة مصرية.
في العام 1939محسنة توفيق ممثلة مصرية.
في العام 1960أشرف زكي ممثل مصري.
من وفيات اليوم الـ 29 من ديسمبر
في العام 1906إبراهيم اليازجي لغوي وناقد وأديب لبناني.
في العام 2003 أحمد صدقي الدجاني مفكر فلسطيني.
من ذاكرة اليوم الـ 2 من يناير