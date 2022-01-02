من ذاكرة اليوم الـ 2 من يناير

من ذاكرة اليوم الـ 29 من ديسمبر

من ذاكرة اليوم الـ 29 من ديسمبر

في العام 1930محمد إقبال يلقي خطابا رئاسيا في مدينة الله أباد قدم فيه نظرية الدولتين والخطوط العريضة لرؤية إنشاء باكستان.

في العام 1940الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة وقد أدى ذلك إلى اشتعال النيران في أنحاء المدينة ومبنى البرلمان، كما أدى إلى مصرع ما يقرب من 3600 مدني بريطاني وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

في العام 1944صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.

في العام 1975صدور قانون بريطاني يضع حدا للتمييز بين الجنسين في الأجور، ونص القانون على حق المرأة بالحصول على أجر مساو لأجر الرجل، كما يمنحها حقوقا متساوية في العمل والمجتمع، وأصبح التمييز بين الجنسين من قبل أصحاب العمل أمرا غير قانوني ويعاقب عليه القانون.

في العام 1989انتخاب فاتسلاف هافيل كأول رئيس غير شيوعي لتشيكوسلوفاكيا.

في العام 1992تنظيم القاعدة يقوم بأول عملية هجوم بتفجير قنبلتين في عدن باليمن استهدفت الأولى فندق موفنبيك والثانية موقف السيارات التابع لفندق "جولدموهر".

في العام 1993اختتام محادثات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز وممثل السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس دون تسوية العقبات المتعلقة بالأمن.

في العام 2001حريق كبير في الحي التاريخي وسط العاصمة البيروفية ليما يؤدي إلى مصرع 280 شخصا وإصابة آلاف.

من مواليد اليوم الـ 29 من ديسمبر

في العام 1808أندرو جونسون رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.

في العام 1925رجاء يوسف ممثلة مصرية.

في العام 1939محسنة توفيق ممثلة مصرية.

في العام 1960أشرف زكي ممثل مصري.

من وفيات اليوم الـ 29 من ديسمبر

في العام 1906إبراهيم اليازجي لغوي وناقد وأديب لبناني.

في العام 2003 أحمد صدقي الدجاني مفكر فلسطيني.



