من ذاكرة اليوم الـ 3 من يناير

من ذاكرة اليوم الـ 3 من يناير

في العام 1496 ليوناردو دا فينشي يفشل في تجربة آلة طيران كان قد صممها بنفسه.

في العام 1809 المخترع الفرنسي نيكولاس أبيرت يكتشف الحفظ الغذائي والذي وضع الأسس الحديثة للحفظ الغذائي.

في العام 1899 الولايات المتحدة تحتل كوبا.

في العام 1917 فرنسا والمملكة المتحدة تعترفان بالشريف حسين ملكا على مملكة الحجاز.

في العام 1924 العالم البريطاني في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف تابوت الفرعون توت عنخ أمون بعد نحو عامين من اكتشاف مقبرته.

في العام 1956 بداية البث التلفزيوني العراقي ليكون ثاني بلد عربي بعد مصر يدخل به البث التلفزيوني.

في العام 1959 ألاسكا تصبح الولاية رقم 50 ضمن الولايات المتحدة.

في العام 1962 الولايات المتحدة تقطع علاقتها مع كوبا.

في العام 1970 كورت فالدهايم يتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

في العام 1985 إسرائيل تعترف بأنها قامت سرا بنقل يهود الفلاشا من إثيوبيا.

في العام 2004 تحطم طائرة مصرية كانت تقل سياحا فرنسيين في طريقها من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة حيث سقطت في البحر الأحمر وأدى ذلك إلى مقتل 148 شخصا.

في العام 2005 الكويت تعتقل عددا من العسكريين الكويتيين بتهمة التخطيط لضرب القوات الأميركية في الكويت.

في العام 2009 إسرائيل تبدأ غزوها البري لقطاع غزة وذلك في اليوم الثامن من عملياتها على القطاع التي اسمتها "الرصاص المصبوب".

من مواليد الـ 3 من يناير

في العام 1937 نادية لطفي ممثلة مصرية.

في العام 1949 نيللي ممثلة مصرية.

في العام 1956 ميل غيبسون ممثل أميركي.

في العام 1960 إلهام شاهين ممثلة مصرية.

في العام 1969 مايكل شوماخر سائق سيارات سباق ألماني.

في العام 1979 ديمة قندلفت ممثلة سورية.

من وفيات الـ 3 من يناير

في العام 1966 الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح وزير كويتي.

في العام 2002 محمد العلي ممثل سعودي.



