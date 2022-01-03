من ذاكرة اليوم الـ 4 من يناير

من ذاكرة اليوم الـ 4 من يناير

في العام 1493 المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.

في العام 1896 ولاية يوتا تصبح الولاية 45 من الولايات المتحدة.

في العام 1927 تأسيس نادي الاتحاد السعودي في جدة.

في العام 1951 القوات الصينية الكورية الشمالية تحتل مدينة سيول في إطار الحرب الكورية.

في العام 1958 المركبة السوفيتية "سبوتنك1" تنحرف عن مسارها وتهوي ناحية الأرض.

في العام 1959 المركبة الفضائية "لونا1" تصبح أول مركبة فضائية تصل إلى جوار القمر.

في العام 1965 إسرائيل تعلن أن عدد يهود الفلاشا المهاجرين إليها هو 250 ألف شخص.

في العام 1969 فرنسا تبدأ بتنفيذ قرار حظر تصدير الأسلحة وقطع غيار المعدات العسكرية إلى إسرائيل وذلك ردا على عدوان إسرائيل على مطار بيروت الدولي.

في العام 2004 العربة الفضائية "سبيريت" تهبط بنجاح على سطح كوكب المريخ.

في العام 2006 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتولى حكم إمارة دبي بعد وفاة أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

في العام 2007 مجلس النواب الأميركي ينتخب السيناتور نانسي بيلوسي رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

في العام 2010 افتتاح برج دبي رسميا والذي أصبح اسمه برج خليفة، بحضور حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

في العام 2015 علماء آثار يعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصرية فرعونية تدعى خنتكاوس الثالثة.

من مواليد الـ 4 من يناير

في العام 1809 لويس بريل مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة للمكفوفين.

في العام 1942 جابر مبارك الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت.

في العام 1962 ليلى علوي ممثلة مصرية.

من وفيات الـ 4 من يناير

في العام 1960 ألبير كامو كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1957.

في العام 2001 محمد راشد ممثل كويتي.

في العام 2006 مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.

في العام 2011 نهاد شريف روائي مصري.

في العام 2011 محمد البوعزيزي شاب تونسي أشعل الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.



