من ذاكرة اليوم الـ 4 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 4 من يناير
في العام 1493 المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.
في العام 1896 ولاية يوتا تصبح الولاية 45 من الولايات المتحدة.
في العام 1927 تأسيس نادي الاتحاد السعودي في جدة.
في العام 1951 القوات الصينية الكورية الشمالية تحتل مدينة سيول في إطار الحرب الكورية.
في العام 1958 المركبة السوفيتية "سبوتنك1" تنحرف عن مسارها وتهوي ناحية الأرض.
في العام 1959 المركبة الفضائية "لونا1" تصبح أول مركبة فضائية تصل إلى جوار القمر.
في العام 1965 إسرائيل تعلن أن عدد يهود الفلاشا المهاجرين إليها هو 250 ألف شخص.
في العام 1969 فرنسا تبدأ بتنفيذ قرار حظر تصدير الأسلحة وقطع غيار المعدات العسكرية إلى إسرائيل وذلك ردا على عدوان إسرائيل على مطار بيروت الدولي.
في العام 2004 العربة الفضائية "سبيريت" تهبط بنجاح على سطح كوكب المريخ.
في العام 2006 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتولى حكم إمارة دبي بعد وفاة أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.
في العام 2007 مجلس النواب الأميركي ينتخب السيناتور نانسي بيلوسي رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.
في العام 2010 افتتاح برج دبي رسميا والذي أصبح اسمه برج خليفة، بحضور حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
في العام 2015 علماء آثار يعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصرية فرعونية تدعى خنتكاوس الثالثة.
من مواليد الـ 4 من يناير
في العام 1809 لويس بريل مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة للمكفوفين.
في العام 1942 جابر مبارك الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت.
في العام 1962 ليلى علوي ممثلة مصرية.
من وفيات الـ 4 من يناير
في العام 1960 ألبير كامو كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1957.
في العام 2001 محمد راشد ممثل كويتي.
في العام 2006 مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.
في العام 2011 نهاد شريف روائي مصري.
في العام 2011 محمد البوعزيزي شاب تونسي أشعل الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
من ذاكرة اليوم الـ 3 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 3 من يناير
في العام 1496 ليوناردو دا فينشي يفشل في تجربة آلة طيران كان قد صممها بنفسه.
في العام 1809 المخترع الفرنسي نيكولاس أبيرت يكتشف الحفظ الغذائي والذي وضع الأسس الحديثة للحفظ الغذائي.
في العام 1899 الولايات المتحدة تحتل كوبا.
في العام 1917 فرنسا والمملكة المتحدة تعترفان بالشريف حسين ملكا على مملكة الحجاز.
في العام 1924 العالم البريطاني في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف تابوت الفرعون توت عنخ أمون بعد نحو عامين من اكتشاف مقبرته.
في العام 1956 بداية البث التلفزيوني العراقي ليكون ثاني بلد عربي بعد مصر يدخل به البث التلفزيوني.
في العام 1959 ألاسكا تصبح الولاية رقم 50 ضمن الولايات المتحدة.
في العام 1962 الولايات المتحدة تقطع علاقتها مع كوبا.
في العام 1970 كورت فالدهايم يتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
في العام 1985 إسرائيل تعترف بأنها قامت سرا بنقل يهود الفلاشا من إثيوبيا.
في العام 2004 تحطم طائرة مصرية كانت تقل سياحا فرنسيين في طريقها من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة حيث سقطت في البحر الأحمر وأدى ذلك إلى مقتل 148 شخصا.
في العام 2005 الكويت تعتقل عددا من العسكريين الكويتيين بتهمة التخطيط لضرب القوات الأميركية في الكويت.
في العام 2009 إسرائيل تبدأ غزوها البري لقطاع غزة وذلك في اليوم الثامن من عملياتها على القطاع التي اسمتها "الرصاص المصبوب".
من مواليد الـ 3 من يناير
في العام 1937 نادية لطفي ممثلة مصرية.
في العام 1949 نيللي ممثلة مصرية.
في العام 1956 ميل غيبسون ممثل أميركي.
في العام 1960 إلهام شاهين ممثلة مصرية.
في العام 1969 مايكل شوماخر سائق سيارات سباق ألماني.
في العام 1979 ديمة قندلفت ممثلة سورية.
من وفيات الـ 3 من يناير
في العام 1966 الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح وزير كويتي.
في العام 2002 محمد العلي ممثل سعودي.
من ذاكرة اليوم الـ 2 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 2 من يناير
في العام 1788 جورجيا تصبح الولاية الرابعة التي تقر وتوافق على الانضمام إلى الكونفدرالية الأميركية.
في العام 1793 بروسيا وروسيا تقتسمان بولندا.
في العام 1929 كندا والولايات المتحدة تتفقان على حماية شلالات نياجارا.
في العام 1937 إنجلترا وإيطاليا توقعان على "اتفاق البحر المتوسط" وصيانة استقلال إسبانيا.
في العام 1942 مانيلا تسقط بيد القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1943 القوات الألمانية تبدأ انسحابها من القوقاز بعد أن حاصرتها الثلوج خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام 1947 الزعيم الهندي مهاتما غاندي يبدأ مسيرة من أجل السلام في الهند بعد أن ظهرت بوادر الحرب الأهلية بين الهندوس والمسلمين في شبه القارة الهندية مع اقتراب الاستقلال من الاحتلال البريطاني.
في العام 1986 افتتاح المسرح القومي في مصر بعد إعادة تجديده.
في العام 2006 عناصر من أمناء جبل الهيكل يؤدون طقوسا دينية تدعو لهدم المسجد الأقصى وعدم تقسيم القدس، ويعتدون على عدد من الشبان الفلسطينيين في باب الخليل والواد بالبلدة القديمة ويحاولون اقتحام المسجد الأقصى.
في العام 2007 بان كي مون يستلم مهامه أمينا عاما للأمم المتحدة من سلفه كوفي عنان.
من مواليد الـ 2 من يناير
في العام 1983 فاروق الباز عالم جيولوجيا مصريأميركي.
في العام 1941 عبد الوهاب الدكالي مطرب وموسيقار مغربي.
في العام 1981 ماكسيميليانو رودريغيز لاعب كرة قدم أرجنتيني.
من وفيات الـ 2 من يناير
في العام 1919 الأمير تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود أكبر أنجال الملك عبد العزيز.
في العام 1993 كمال حسين، ممثل مصري.
في العام 2009 راشد بن أحمد المعلا حاكم إمارة أم القيوين.
من ذاكرة اليوم الـ 1 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 1 من يناير
في العام 1259 سيف الدين قطز يخلع نور الدين علي بن أيبك ويتسلم الحكم سلطانا على مصر.
في العام 1531 تأسيس مدينة ريو دي جانيرو على المحيط الأطلسي.
في العام 1651 شارل الثاني يتولى الحكم في اسكتلندا.
في العام 1673 بداية التوزيع النظامي للبريد بين نيويورك وبوسطن.
في العام 1801 اكتشاف أول نيزك على سطح الأرض.
في العام 1808 الولايات المتحدة تمنع استيراد العبيد.
في العام 1885 تحديد خط الطول المرجعي الدولي في غرينيتش البريطانية وهو خط طول 0 درجة.
في العام 1934 جزيرة ألكتراز الشهيرة في خليج سان فرانسيسكو تتحول إلى سجن فيدرالي أميركي.
في العام 1943 بداية انسحاب القوات الألمانية من ستالينجراد بعد حصار دام عامين.
في العام 1952 إعلان الدستور الأردني.
في العام 1956 استقلال السودان عن مصر والمملكة المتحدة وإعلان الجمهورية.
في العام 1985 إجراء أول مكالمة بهاتف نقال في المملكة المتحدة.
في العام 1992 تعيين المصري بطرس بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة
في العام 1993 تفكك جمهورية تشيكوسلوفاكيا وتأسيس دولتين مستقلتين هما التشيك وسلوفاكيا.
في العام 2007 بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى الاتحاد الأوروبي.
من مواليد الـ 1 من يناير
في العام 1431 البابا إسكندر السادس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في العام 1934 الأخضر الإبراهيمي سياسي ودبلوماسي جزائري.
في العام 1962 نبيل شعيل مغنٍ كويتي.
من وفيات الـ 1 من يناير
في العام 1559 الملك كريستيان الثالث ملك الدنمارك والنرويج.
في العام 2015 عمر كرامي رئيس سابق للحكومة اللبنانية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الوطني في السودان
من ذاكرة اليوم الـ 31 من ديسمبر
من ذاكرة اليوم الـ 31 من ديسمبر
في العام 1857الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تختار مدينة أوتوا في أونتاريو عاصمة لكندا.
في العام 1909افتتاح جسر مانهاتن في نيويورك
في العام 1912الإيطاليون يحتلون مدينة سرت في ليبيا.
في العام 1945الرئيس الأميركي هاري ترومان يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية.
في العام 1946جلاء القوات العسكرية الأجنبية نهائيا عن لبنان.
في العام 1955شركة جنرال موتورز تصبح أول شركة أميركية تحقق أرباحا تفوق المليار دولار أميركي.
في العام 1977الشيخ جابر الأحمد الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفا للشيخ صباح السالم الصباح.
في العام 1984الولايات المتحدة تنسحب من منظمة التربية والثقافة والعلوم - يونسكو.
في العام 1999 الرئيس الروسي بوريس يلتسن يستقيل من منصبه، والسلطات الرئاسية تنتقل إلى رئيس الوزراء فلاديمير بوتين وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.
في العام 2016جريدة السفير اللبنانية تغلق أبوابها وتتوقف عن الصدور بنسختها الورقية، بعد 43 سنة من صدورها.
من مواليد اليوم الـ 31 من ديسمبر
في العام 1869هنري ماتيس رسام فرنسي.
في العام 1880العميد جورج مارشال وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953
في العام 1898 أم كلثوم مغنية مصرية.
في العام 1898 إبراهيم ناجي شاعر مصري.
في العام 1905هنري فوندا ممثل أميركي.
في العام 1937 أنتوني هوبكنز ممثل بريطاني - أميركي.
في العام 1945فوزية عارف ممثلة عراقية.
من وفيات اليوم الـ 31 من ديسمبر
في العام 1877غوستاف كوربيه رسام فرنسي.
في العام 1977الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت الثاني عشر.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بليلة رأس السنة الميلادية
من ذاكرة اليوم الـ 4 من يناير