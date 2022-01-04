من ذاكرة اليوم الـ 5 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 5 من يناير
في العام 1896 صحيفة نمساوية تكشف قيام فيلهلم كونراد رونتغن باكتشاف نوع من الإشعاعات عرف لاحقا باسم الأشعة السينية.
في العام 1909 كولومبيا تعترف باستقلال بنما.
في العام 1911 تأسيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية في القاهرة تحت اسم "نادي قصر النيل".
في العام 1919 تأسيس الحزب النازي الألماني.
في العام 1933 بدء إنشاء جسر البوابة الذهبية على مضيق سان فرانسيسكو.
في العام 1940 أول تجربة لراديو FM.
في العام 1945 الاتحاد السوفيتي يعترف بالحكومة السوفيتية في بولندا.
في العام 1948 شركة "وارنر برذرز" تنتج أول فيلم وثائقي ملون.
في العام 1957 الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور يعلن عن مشروعه لمقاومة الشيوعية في الشرق الأوسط والذي عرف باسم مبدأ أيزنهاور.
في العام 1972 الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون يأمر ببداية تطوير برنامج المكوك الفضائي.
في العام 1973 هولندا تعترف بألمانيا الشرقية.
في العام 1976 كمبوديا تغير اسمها إلى "كمبوتشا الديمقراطية".
في العام 1997 انسحاب القوات الروسية من الشيشان.
من مواليد الـ 5 من يناير
في العام 1928 ذو الفقار علي بوتو سياسي باكستاني.
في العام 1952 حاتم ذو الفقار ممثل مصري.
في العام 1980 سيباستيان دايسلر لاعب كرة قدم ألماني.
من وفيات الـ 5 من يناير
في العام 842 المعتصم بالله خليفة عباسي.
في العام 2007 سعاد نصر ممثلة مصرية.
في العام 2016 ممدوح عبد العليم ممثل مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 6 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 6 من يناير
في العام 1784 الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية توقعان اتفاقية سلام عرفت باسم "اتفاقية القسطنطينية"، وهي الاتفاقية التي أنهت الحرب الروسية العثمانية.
في العام 1838 نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي لأول مرة.
في العام 1921 تأسيس الجيش العراقي.
في العام 1929 الأم تريزا تصل إلى كلكتا، الهند وتبدأ في مساعدة الفقراء والمرضى.
في العام 1941 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يلقي خطابا تحدث فيه عن حقوق الإنسان وسمي هذا الخطاب "خطاب الحريات الأربع".
في العام 1950 المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.
في العام 1964 إصدار الدستور المؤقت لليمن الشمالي.
في العام 1992 هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري أدى إلى تولي إدوارد شيفردنادزه الرئاسة.
من مواليد الـ 6 من يناير
في العام 1367 الملك ريتشارد الثاني ملك إنجلترا.
في العام 1412 جان دارك مقاتلة وبطلة قومية فرنسية.
في العام 1883 جبران خليل جبران أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.
في العام 1896 زكريا أحمد موسيقي مصري.
من وفيات الـ 6 من يناير
في العام 1693 السلطان محمد الرابع سلطان عثماني.
في العام 1852 لويس بريل مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.
في العام 1919 ثيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة السادس والعشرون.
من ذاكرة اليوم الـ 4 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 4 من يناير
في العام 1493 المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.
في العام 1896 ولاية يوتا تصبح الولاية 45 من الولايات المتحدة.
في العام 1927 تأسيس نادي الاتحاد السعودي في جدة.
في العام 1951 القوات الصينية الكورية الشمالية تحتل مدينة سيول في إطار الحرب الكورية.
في العام 1958 المركبة السوفيتية "سبوتنك1" تنحرف عن مسارها وتهوي ناحية الأرض.
في العام 1959 المركبة الفضائية "لونا1" تصبح أول مركبة فضائية تصل إلى جوار القمر.
في العام 1965 إسرائيل تعلن أن عدد يهود الفلاشا المهاجرين إليها هو 250 ألف شخص.
في العام 1969 فرنسا تبدأ بتنفيذ قرار حظر تصدير الأسلحة وقطع غيار المعدات العسكرية إلى إسرائيل وذلك ردا على عدوان إسرائيل على مطار بيروت الدولي.
في العام 2004 العربة الفضائية "سبيريت" تهبط بنجاح على سطح كوكب المريخ.
في العام 2006 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتولى حكم إمارة دبي بعد وفاة أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.
في العام 2007 مجلس النواب الأميركي ينتخب السيناتور نانسي بيلوسي رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.
في العام 2010 افتتاح برج دبي رسميا والذي أصبح اسمه برج خليفة، بحضور حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
في العام 2015 علماء آثار يعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصرية فرعونية تدعى خنتكاوس الثالثة.
من مواليد الـ 4 من يناير
في العام 1809 لويس بريل مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة للمكفوفين.
في العام 1942 جابر مبارك الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت.
في العام 1962 ليلى علوي ممثلة مصرية.
من وفيات الـ 4 من يناير
في العام 1960 ألبير كامو كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1957.
في العام 2001 محمد راشد ممثل كويتي.
في العام 2006 مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.
في العام 2011 نهاد شريف روائي مصري.
في العام 2011 محمد البوعزيزي شاب تونسي أشعل الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
من ذاكرة اليوم الـ 3 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 3 من يناير
في العام 1496 ليوناردو دا فينشي يفشل في تجربة آلة طيران كان قد صممها بنفسه.
في العام 1809 المخترع الفرنسي نيكولاس أبيرت يكتشف الحفظ الغذائي والذي وضع الأسس الحديثة للحفظ الغذائي.
في العام 1899 الولايات المتحدة تحتل كوبا.
في العام 1917 فرنسا والمملكة المتحدة تعترفان بالشريف حسين ملكا على مملكة الحجاز.
في العام 1924 العالم البريطاني في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف تابوت الفرعون توت عنخ أمون بعد نحو عامين من اكتشاف مقبرته.
في العام 1956 بداية البث التلفزيوني العراقي ليكون ثاني بلد عربي بعد مصر يدخل به البث التلفزيوني.
في العام 1959 ألاسكا تصبح الولاية رقم 50 ضمن الولايات المتحدة.
في العام 1962 الولايات المتحدة تقطع علاقتها مع كوبا.
في العام 1970 كورت فالدهايم يتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
في العام 1985 إسرائيل تعترف بأنها قامت سرا بنقل يهود الفلاشا من إثيوبيا.
في العام 2004 تحطم طائرة مصرية كانت تقل سياحا فرنسيين في طريقها من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة حيث سقطت في البحر الأحمر وأدى ذلك إلى مقتل 148 شخصا.
في العام 2005 الكويت تعتقل عددا من العسكريين الكويتيين بتهمة التخطيط لضرب القوات الأميركية في الكويت.
في العام 2009 إسرائيل تبدأ غزوها البري لقطاع غزة وذلك في اليوم الثامن من عملياتها على القطاع التي اسمتها "الرصاص المصبوب".
من مواليد الـ 3 من يناير
في العام 1937 نادية لطفي ممثلة مصرية.
في العام 1949 نيللي ممثلة مصرية.
في العام 1956 ميل غيبسون ممثل أميركي.
في العام 1960 إلهام شاهين ممثلة مصرية.
في العام 1969 مايكل شوماخر سائق سيارات سباق ألماني.
في العام 1979 ديمة قندلفت ممثلة سورية.
من وفيات الـ 3 من يناير
في العام 1966 الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح وزير كويتي.
في العام 2002 محمد العلي ممثل سعودي.
من ذاكرة اليوم الـ 2 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 2 من يناير
في العام 1788 جورجيا تصبح الولاية الرابعة التي تقر وتوافق على الانضمام إلى الكونفدرالية الأميركية.
في العام 1793 بروسيا وروسيا تقتسمان بولندا.
في العام 1929 كندا والولايات المتحدة تتفقان على حماية شلالات نياجارا.
في العام 1937 إنجلترا وإيطاليا توقعان على "اتفاق البحر المتوسط" وصيانة استقلال إسبانيا.
في العام 1942 مانيلا تسقط بيد القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1943 القوات الألمانية تبدأ انسحابها من القوقاز بعد أن حاصرتها الثلوج خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام 1947 الزعيم الهندي مهاتما غاندي يبدأ مسيرة من أجل السلام في الهند بعد أن ظهرت بوادر الحرب الأهلية بين الهندوس والمسلمين في شبه القارة الهندية مع اقتراب الاستقلال من الاحتلال البريطاني.
في العام 1986 افتتاح المسرح القومي في مصر بعد إعادة تجديده.
في العام 2006 عناصر من أمناء جبل الهيكل يؤدون طقوسا دينية تدعو لهدم المسجد الأقصى وعدم تقسيم القدس، ويعتدون على عدد من الشبان الفلسطينيين في باب الخليل والواد بالبلدة القديمة ويحاولون اقتحام المسجد الأقصى.
في العام 2007 بان كي مون يستلم مهامه أمينا عاما للأمم المتحدة من سلفه كوفي عنان.
من مواليد الـ 2 من يناير
في العام 1983 فاروق الباز عالم جيولوجيا مصريأميركي.
في العام 1941 عبد الوهاب الدكالي مطرب وموسيقار مغربي.
في العام 1981 ماكسيميليانو رودريغيز لاعب كرة قدم أرجنتيني.
من وفيات الـ 2 من يناير
في العام 1919 الأمير تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود أكبر أنجال الملك عبد العزيز.
في العام 1993 كمال حسين، ممثل مصري.
في العام 2009 راشد بن أحمد المعلا حاكم إمارة أم القيوين.
من ذاكرة اليوم الـ 5 من يناير