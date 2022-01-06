من ذاكرة اليوم الـ 7 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 7 من يناير
في العام 1785 القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي.
في العام 1797 البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر لتكون الألوان التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.
في العام 1789 إجراء أول انتخابات رئاسية على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.
في العام 1919 انتفاضة عيد الميلاد في الجبل الأسود.
في العام 1927 إجراء أول اتصال تليفوني دولي من نيويورك إلى لندن.
في العام 1953 الرئيس الأميركي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.
في العام 1959 الولايات المتحدة تعترف رسميا بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.
في العام 1980 بداية محادثات الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في أسوان تمهيدا لتوقيع اتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل.
في العام 1984 مدينة صيدا تتعرض لهجوم إسرائيلي بالدبابات.
في العام 1990 إيطاليا تغلق برج بيزا أمام الزوار بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.
في العام 2015 هجوم مسلح على صحيفة شارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس يسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 10 أشخاص.
من مواليد الـ 7 من يناير
في العام 1502 البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في العام 1934 تاسوس بابادوبولوس رئيس قبرص الخامس.
في العام 1966 إيهاب توفيق مغنٍ مصري.
في العام 1972 منى جلال ممثلة مصرية.
من وفيات الـ 7 من يناير
في العام 1830 توماس لورنس رسام إنجليزي.
في العام 1957 بشير السعداوي سياسي ليبي.
في العام 1989 هيروهيتو إمبراطور اليابان.
في العام 2001 شارل حلو رئيس الجمهورية اللبنانية الرابع.
في العام 2012 إبراهيم أصلان روائي مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الميلاد عند الطوائف المسيحية الشرقية
من ذاكرة اليوم الـ 6 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 6 من يناير
في العام 1784 الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية توقعان اتفاقية سلام عرفت باسم "اتفاقية القسطنطينية"، وهي الاتفاقية التي أنهت الحرب الروسية العثمانية.
في العام 1838 نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي لأول مرة.
في العام 1921 تأسيس الجيش العراقي.
في العام 1929 الأم تريزا تصل إلى كلكتا، الهند وتبدأ في مساعدة الفقراء والمرضى.
في العام 1941 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يلقي خطابا تحدث فيه عن حقوق الإنسان وسمي هذا الخطاب "خطاب الحريات الأربع".
في العام 1950 المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.
في العام 1964 إصدار الدستور المؤقت لليمن الشمالي.
في العام 1992 هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري أدى إلى تولي إدوارد شيفردنادزه الرئاسة.
من مواليد الـ 6 من يناير
في العام 1367 الملك ريتشارد الثاني ملك إنجلترا.
في العام 1412 جان دارك مقاتلة وبطلة قومية فرنسية.
في العام 1883 جبران خليل جبران أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.
في العام 1896 زكريا أحمد موسيقي مصري.
من وفيات الـ 6 من يناير
في العام 1693 السلطان محمد الرابع سلطان عثماني.
في العام 1852 لويس بريل مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.
في العام 1919 ثيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة السادس والعشرون.
من ذاكرة اليوم الـ 5 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 5 من يناير
في العام 1896 صحيفة نمساوية تكشف قيام فيلهلم كونراد رونتغن باكتشاف نوع من الإشعاعات عرف لاحقا باسم الأشعة السينية.
في العام 1909 كولومبيا تعترف باستقلال بنما.
في العام 1911 تأسيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية في القاهرة تحت اسم "نادي قصر النيل".
في العام 1919 تأسيس الحزب النازي الألماني.
في العام 1933 بدء إنشاء جسر البوابة الذهبية على مضيق سان فرانسيسكو.
في العام 1940 أول تجربة لراديو FM.
في العام 1945 الاتحاد السوفيتي يعترف بالحكومة السوفيتية في بولندا.
في العام 1948 شركة "وارنر برذرز" تنتج أول فيلم وثائقي ملون.
في العام 1957 الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور يعلن عن مشروعه لمقاومة الشيوعية في الشرق الأوسط والذي عرف باسم مبدأ أيزنهاور.
في العام 1972 الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون يأمر ببداية تطوير برنامج المكوك الفضائي.
في العام 1973 هولندا تعترف بألمانيا الشرقية.
في العام 1976 كمبوديا تغير اسمها إلى "كمبوتشا الديمقراطية".
في العام 1997 انسحاب القوات الروسية من الشيشان.
من مواليد الـ 5 من يناير
في العام 1928 ذو الفقار علي بوتو سياسي باكستاني.
في العام 1952 حاتم ذو الفقار ممثل مصري.
في العام 1980 سيباستيان دايسلر لاعب كرة قدم ألماني.
من وفيات الـ 5 من يناير
في العام 842 المعتصم بالله خليفة عباسي.
في العام 2007 سعاد نصر ممثلة مصرية.
في العام 2016 ممدوح عبد العليم ممثل مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 4 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 4 من يناير
في العام 1493 المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.
في العام 1896 ولاية يوتا تصبح الولاية 45 من الولايات المتحدة.
في العام 1927 تأسيس نادي الاتحاد السعودي في جدة.
في العام 1951 القوات الصينية الكورية الشمالية تحتل مدينة سيول في إطار الحرب الكورية.
في العام 1958 المركبة السوفيتية "سبوتنك1" تنحرف عن مسارها وتهوي ناحية الأرض.
في العام 1959 المركبة الفضائية "لونا1" تصبح أول مركبة فضائية تصل إلى جوار القمر.
في العام 1965 إسرائيل تعلن أن عدد يهود الفلاشا المهاجرين إليها هو 250 ألف شخص.
في العام 1969 فرنسا تبدأ بتنفيذ قرار حظر تصدير الأسلحة وقطع غيار المعدات العسكرية إلى إسرائيل وذلك ردا على عدوان إسرائيل على مطار بيروت الدولي.
في العام 2004 العربة الفضائية "سبيريت" تهبط بنجاح على سطح كوكب المريخ.
في العام 2006 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتولى حكم إمارة دبي بعد وفاة أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.
في العام 2007 مجلس النواب الأميركي ينتخب السيناتور نانسي بيلوسي رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.
في العام 2010 افتتاح برج دبي رسميا والذي أصبح اسمه برج خليفة، بحضور حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
في العام 2015 علماء آثار يعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصرية فرعونية تدعى خنتكاوس الثالثة.
من مواليد الـ 4 من يناير
في العام 1809 لويس بريل مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة للمكفوفين.
في العام 1942 جابر مبارك الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت.
في العام 1962 ليلى علوي ممثلة مصرية.
من وفيات الـ 4 من يناير
في العام 1960 ألبير كامو كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1957.
في العام 2001 محمد راشد ممثل كويتي.
في العام 2006 مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.
في العام 2011 نهاد شريف روائي مصري.
في العام 2011 محمد البوعزيزي شاب تونسي أشعل الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
من ذاكرة اليوم الـ 3 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 3 من يناير
في العام 1496 ليوناردو دا فينشي يفشل في تجربة آلة طيران كان قد صممها بنفسه.
في العام 1809 المخترع الفرنسي نيكولاس أبيرت يكتشف الحفظ الغذائي والذي وضع الأسس الحديثة للحفظ الغذائي.
في العام 1899 الولايات المتحدة تحتل كوبا.
في العام 1917 فرنسا والمملكة المتحدة تعترفان بالشريف حسين ملكا على مملكة الحجاز.
في العام 1924 العالم البريطاني في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف تابوت الفرعون توت عنخ أمون بعد نحو عامين من اكتشاف مقبرته.
في العام 1956 بداية البث التلفزيوني العراقي ليكون ثاني بلد عربي بعد مصر يدخل به البث التلفزيوني.
في العام 1959 ألاسكا تصبح الولاية رقم 50 ضمن الولايات المتحدة.
في العام 1962 الولايات المتحدة تقطع علاقتها مع كوبا.
في العام 1970 كورت فالدهايم يتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
في العام 1985 إسرائيل تعترف بأنها قامت سرا بنقل يهود الفلاشا من إثيوبيا.
في العام 2004 تحطم طائرة مصرية كانت تقل سياحا فرنسيين في طريقها من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة حيث سقطت في البحر الأحمر وأدى ذلك إلى مقتل 148 شخصا.
في العام 2005 الكويت تعتقل عددا من العسكريين الكويتيين بتهمة التخطيط لضرب القوات الأميركية في الكويت.
في العام 2009 إسرائيل تبدأ غزوها البري لقطاع غزة وذلك في اليوم الثامن من عملياتها على القطاع التي اسمتها "الرصاص المصبوب".
من مواليد الـ 3 من يناير
في العام 1937 نادية لطفي ممثلة مصرية.
في العام 1949 نيللي ممثلة مصرية.
في العام 1956 ميل غيبسون ممثل أميركي.
في العام 1960 إلهام شاهين ممثلة مصرية.
في العام 1969 مايكل شوماخر سائق سيارات سباق ألماني.
في العام 1979 ديمة قندلفت ممثلة سورية.
من وفيات الـ 3 من يناير
في العام 1966 الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح وزير كويتي.
في العام 2002 محمد العلي ممثل سعودي.
من ذاكرة اليوم الـ 7 من يناير