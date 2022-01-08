من ذاكرة اليوم ال 9 من يناير
في العام 1718 فرنسا تعلن الحرب على إسبانيا.
في العام 1788 ولاية كونيتيكت تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الخامسة في ترتيب الانضمام.
في العام 1793 جون بيير بلونشار يحلق بمنطاد هوائي ليكون أول من يحلق به في الولايات المتحدة.
في العام 1861 ولاية مسيسيبي تنشق عن الولايات المتحدة لتصبح ثاني ولاية تعلن انشقاقها في إطار الحرب الأهلية الأميركية.
في العام 1932 الإمبراطور هيروهيتو يتعرض لمحاولة اغتيال بقنبلة يدوية في حادثة ساكورادامون على يد قومي كوري.
في العام 1939 إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة إليها وتمنح سكانهما جنسيتها.
في العام 1951 الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
في العام 1960 جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي بعد إقراض الاتحاد السوفيتي بلاده مبلغ 100 مليون دولار، مع رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.
في العام 1963 أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من قبل الولايات المتحدة.
في العام 1968 إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.
في العام 1987 إيران تشن هجوما عارما على شط العرب في إطار الحرب العراقية الإيرانية.
في العام 1990 تدشين أنبوب النفط العراقي الذي يصل إلى ينبع السعودية على البحر الأحمر.
في العام 1991 وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر يعلن فشل المحادثات بينه وبين وزير الخارجية العراقي طارق عزيز وذلك لعدم إيجاد مرونة من العراق للاستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي لانسحاب العراق من الكويت.
في العام 2004 اتفاق تتعهد ليبيا بموجبه بتقديم تعويضات لعائلات ضحايا اعتداء على طائرة تابعة لشركة أوتا الفرنسية في 1989 أسفر عن مقتل 170.
في العام 2006 السودان يصدر عملة جديدة باسم الجنيه بدلا من الدينار.
في العام 2008 الرئيس الأميركي جورج بوش يبدأ جولة في الشرق الأوسط في محاولة لتحريك عملية السلام التي أهملت خلال ولايته الرئاسية.
في العام 2009 مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار 1860 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
في العام 2010 وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يعلن أن بلاده قررت منع أي قوافل مساعدات إنسانية لغزة من عبور أراضيها مهما يكن مصدرها أو نوعية القائمين عليها.
في العام 2011 بدأ عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان.
في العام 2017 الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إلى 48 منتخبا ابتداء من نسخة 2026.
من مواليد الـ 9 من يناير
في العام 1913 ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة السابع والثلاثون.
في العام 1925 لي فان كليف ممثل أميركي.
من وفيات الـ 9 من يناير
في العام 1873 نابليون الثالث إمبراطور فرنسي.
في العام 1970 جيانيس كريستو موسيقي يوناني.
في العام 2007 إبراهيم خان ممثل سوداني.
في العام 2016 حمادة إمام معلق رياضي ولاعب كرة قدم مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 8 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 8 من يناير
في العام 1838 إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجرسي بالولايات المتحدة.
في العام 1926 تنصيب عبد العزيز آل سعود سلطانا على نجد وملكا للحجاز.
في العام 1958 قوات الثورة الكوبية تسيطر على العاصمة هافانا.
في العام 1959 الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.
في العام 1961 عقد استفتاء في فرنسا والجزائر حول حق تقرير المصير في الجزائر.
في العام 1963 عرض لوحة الموناليزا في المتحف الوطني للفنون الأميركي بإذن من متحف اللوفر في باريس.
في العام 1973 انطلاق المهمة الفضائية السوفيتية لونا 21.
في العام 1978 الحكومة الإسرائيلية تصوت لصالح ترسيخ الاستيطان في شبه جزيرة سيناء المحتلة.
في العام 1980 أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.
في العام 1986 الرئيس الأميركي رونالد ريغان يجمد أرصدة ليبيا في الولايات المتحدة.
في العام 2009 مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار رقم 1860 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وذلك لإيقاف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
من مواليد الـ 8 من يناير
في العام 1928 شهرزاد مغنية مصرية.
في العام 1933 مريم فخر الدين ممثلة مصرية.
في العام 1935 إلفيس بريسلي مغنٍ أميركي.
من وفيات الـ 8 من يناير
في العام 1324 ماركو بولو مستكشف إيطالي.
في العام 1992 موسى صبري مؤلف وأديب وصحفي مصري.
في العام 1996 فرنسوا ميتيران رئيس فرنسا.
في العام 2017 أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس إيراني أسبق.
من ذاكرة اليوم الـ 7 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 7 من يناير
في العام 1785 القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي.
في العام 1797 البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر لتكون الألوان التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.
في العام 1789 إجراء أول انتخابات رئاسية على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.
في العام 1919 انتفاضة عيد الميلاد في الجبل الأسود.
في العام 1927 إجراء أول اتصال تليفوني دولي من نيويورك إلى لندن.
في العام 1953 الرئيس الأميركي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.
في العام 1959 الولايات المتحدة تعترف رسميا بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.
في العام 1980 بداية محادثات الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في أسوان تمهيدا لتوقيع اتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل.
في العام 1984 مدينة صيدا تتعرض لهجوم إسرائيلي بالدبابات.
في العام 1990 إيطاليا تغلق برج بيزا أمام الزوار بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.
في العام 2015 هجوم مسلح على صحيفة شارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس يسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 10 أشخاص.
من مواليد الـ 7 من يناير
في العام 1502 البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في العام 1934 تاسوس بابادوبولوس رئيس قبرص الخامس.
في العام 1966 إيهاب توفيق مغنٍ مصري.
في العام 1972 منى جلال ممثلة مصرية.
من وفيات الـ 7 من يناير
في العام 1830 توماس لورنس رسام إنجليزي.
في العام 1957 بشير السعداوي سياسي ليبي.
في العام 1989 هيروهيتو إمبراطور اليابان.
في العام 2001 شارل حلو رئيس الجمهورية اللبنانية الرابع.
في العام 2012 إبراهيم أصلان روائي مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الميلاد عند الطوائف المسيحية الشرقية
من ذاكرة اليوم الـ 6 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 6 من يناير
في العام 1784 الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية توقعان اتفاقية سلام عرفت باسم "اتفاقية القسطنطينية"، وهي الاتفاقية التي أنهت الحرب الروسية العثمانية.
في العام 1838 نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي لأول مرة.
في العام 1921 تأسيس الجيش العراقي.
في العام 1929 الأم تريزا تصل إلى كلكتا، الهند وتبدأ في مساعدة الفقراء والمرضى.
في العام 1941 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يلقي خطابا تحدث فيه عن حقوق الإنسان وسمي هذا الخطاب "خطاب الحريات الأربع".
في العام 1950 المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.
في العام 1964 إصدار الدستور المؤقت لليمن الشمالي.
في العام 1992 هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري أدى إلى تولي إدوارد شيفردنادزه الرئاسة.
من مواليد الـ 6 من يناير
في العام 1367 الملك ريتشارد الثاني ملك إنجلترا.
في العام 1412 جان دارك مقاتلة وبطلة قومية فرنسية.
في العام 1883 جبران خليل جبران أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.
في العام 1896 زكريا أحمد موسيقي مصري.
من وفيات الـ 6 من يناير
في العام 1693 السلطان محمد الرابع سلطان عثماني.
في العام 1852 لويس بريل مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.
في العام 1919 ثيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة السادس والعشرون.
من ذاكرة اليوم الـ 5 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 5 من يناير
في العام 1896 صحيفة نمساوية تكشف قيام فيلهلم كونراد رونتغن باكتشاف نوع من الإشعاعات عرف لاحقا باسم الأشعة السينية.
في العام 1909 كولومبيا تعترف باستقلال بنما.
في العام 1911 تأسيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية في القاهرة تحت اسم "نادي قصر النيل".
في العام 1919 تأسيس الحزب النازي الألماني.
في العام 1933 بدء إنشاء جسر البوابة الذهبية على مضيق سان فرانسيسكو.
في العام 1940 أول تجربة لراديو FM.
في العام 1945 الاتحاد السوفيتي يعترف بالحكومة السوفيتية في بولندا.
في العام 1948 شركة "وارنر برذرز" تنتج أول فيلم وثائقي ملون.
في العام 1957 الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور يعلن عن مشروعه لمقاومة الشيوعية في الشرق الأوسط والذي عرف باسم مبدأ أيزنهاور.
في العام 1972 الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون يأمر ببداية تطوير برنامج المكوك الفضائي.
في العام 1973 هولندا تعترف بألمانيا الشرقية.
في العام 1976 كمبوديا تغير اسمها إلى "كمبوتشا الديمقراطية".
في العام 1997 انسحاب القوات الروسية من الشيشان.
من مواليد الـ 5 من يناير
في العام 1928 ذو الفقار علي بوتو سياسي باكستاني.
في العام 1952 حاتم ذو الفقار ممثل مصري.
في العام 1980 سيباستيان دايسلر لاعب كرة قدم ألماني.
من وفيات الـ 5 من يناير
في العام 842 المعتصم بالله خليفة عباسي.
في العام 2007 سعاد نصر ممثلة مصرية.
في العام 2016 ممدوح عبد العليم ممثل مصري.
من ذاكرة اليوم ال 9 من يناير