من ذاكرة اليوم ال 10 من يناير

من ذاكرة اليوم ال 9 من يناير

في العام 1718 فرنسا تعلن الحرب على إسبانيا.

في العام 1788 ولاية كونيتيكت تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الخامسة في ترتيب الانضمام.

في العام 1793 جون بيير بلونشار يحلق بمنطاد هوائي ليكون أول من يحلق به في الولايات المتحدة.

في العام 1861 ولاية مسيسيبي تنشق عن الولايات المتحدة لتصبح ثاني ولاية تعلن انشقاقها في إطار الحرب الأهلية الأميركية.

في العام 1932 الإمبراطور هيروهيتو يتعرض لمحاولة اغتيال بقنبلة يدوية في حادثة ساكورادامون على يد قومي كوري.

في العام 1939 إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة إليها وتمنح سكانهما جنسيتها.

في العام 1951 الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

في العام 1960 جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي بعد إقراض الاتحاد السوفيتي بلاده مبلغ 100 مليون دولار، مع رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.

في العام 1963 أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من قبل الولايات المتحدة.

في العام 1968 إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.

في العام 1987 إيران تشن هجوما عارما على شط العرب في إطار الحرب العراقية الإيرانية.

في العام 1990 تدشين أنبوب النفط العراقي الذي يصل إلى ينبع السعودية على البحر الأحمر.

في العام 1991 وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر يعلن فشل المحادثات بينه وبين وزير الخارجية العراقي طارق عزيز وذلك لعدم إيجاد مرونة من العراق للاستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي لانسحاب العراق من الكويت.

في العام 2004 اتفاق تتعهد ليبيا بموجبه بتقديم تعويضات لعائلات ضحايا اعتداء على طائرة تابعة لشركة أوتا الفرنسية في 1989 أسفر عن مقتل 170.

في العام 2006 السودان يصدر عملة جديدة باسم الجنيه بدلا من الدينار.

في العام 2008 الرئيس الأميركي جورج بوش يبدأ جولة في الشرق الأوسط في محاولة لتحريك عملية السلام التي أهملت خلال ولايته الرئاسية.

في العام 2009 مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار 1860 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.

في العام 2010 وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يعلن أن بلاده قررت منع أي قوافل مساعدات إنسانية لغزة من عبور أراضيها مهما يكن مصدرها أو نوعية القائمين عليها.

في العام 2011 بدأ عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان.

في العام 2017 الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إلى 48 منتخبا ابتداء من نسخة 2026.

من مواليد الـ 9 من يناير

في العام 1913 ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة السابع والثلاثون.

في العام 1925 لي فان كليف ممثل أميركي.

من وفيات الـ 9 من يناير

في العام 1873 نابليون الثالث إمبراطور فرنسي.

في العام 1970 جيانيس كريستو موسيقي يوناني.

في العام 2007 إبراهيم خان ممثل سوداني.

في العام 2016 حمادة إمام معلق رياضي ولاعب كرة قدم مصري.





