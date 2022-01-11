من ذاكرة اليوم الـ 12 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 12 من يناير
في العام 1755 الإمبراطورة إليزابيث إمبراطورة روسيا تفتتح أول جامعة في بلادها وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ.
في العام 1773 تأسيس أول متحف للعموم في الولايات المتحدة في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.
في العام 1816 فرنسا تحكم بنفي عائلة نابليون بونابرت إلى جزيرة سانت هيلينا، وذلك بعد هزيمته أمام الإنجليز في معركة واترلو عام 1815.
في العام 1879 القوات البريطانية تجتاح بلاد الزولو في جنوب أفريقيا بقيادة الفريق "تشيلمسفورد" وذلك ردا على حرب الزولو ضد الاستعمار.
في العام 1908 إرسال أول رسالة إذاعية لمسافات طويلة من برج إيفل.
في العام 1915 مجلس النواب الأميركي يرفض مشروعا لمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.
في العام 1924 إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.
في العام 1944 انسحاب القوات الألمانية النازية عن مدينة لينينغراد بعد حصار دام سنتين.
في العام 1948 مهاتما غاندي يبدأ صيامه الأخير من أجل السلام.
في العام 1952 جامعة تينيسي الأميركية تقبل أول طالب أسود بعد تاريخ طويل من الفصل العنصري في الولايات المتحدة.
في العام 1964 عبيد كرومي يقوم بانقلاب ضد السلطان جمشيد بن عبد الله في سلطنة زنجبار.
في العام 1974 إعلان الوحدة بين تونس وليبيا ووافق بموجبها العقيد معمر القذافي على التنازل عن الرئاسة لصالح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ولكنها لم تدم 24 ساعة.
في العام 1990 رومانيا تحظر الحزب الشيوعي، لتكون أول دولة من دول حلف وارسو تفعل ذلك مع انهيار الكتلة الشرقية.
من مواليد الـ 12 من يناير
في العام 1893 هيرمان غورينغ مؤسس البوليس السري الألماني "جيستابو" في عهد أدولف هتلر.
في العام 1936 إميل لحود رئيس جمهورية لبناني.
في العام 1944 جو فريزر ملاكم أميركي.
من وفيات الـ 12 من يناير
في العام 1519 مكسمليان الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1946 صفية زغلول زوجة الزعيم سعد زغلول.
في العام 1986 آسيا داغر ممثلة ومنتجة مصرية من أصل لبناني.
من ذاكرة اليوم الـ 11 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 11 من يناير
في العام 1759 ظهور أول شركة تأمين على الحياة وذلك في مدينة فيلادلفيا الأميركية.
في العام 1787 ويليام هيرشل يكتشف قمرين يدوران حول كوكب أورانوس سميا "تيتانيا" و"أوبرون".
في العام 1861 ولاية ألاباما تنشق عن الولايات المتحدة وذلك في إطار الحرب الأهلية الأميركية.
في العام 1922 أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار الإنسولين.
في العام 1972 باكستان الشرقية تغير اسمها إلى بنغلاديش.
في العام 1991 الكونغرس الأميركي يفوض بأغلبية ساحقة الرئيس جورج بوش باستخدام القوة ضد العراق لإرغامه على الانسحاب من الكويت بعد فشل كافة الجهود الدبلوماسية في إقناع الرئيس العراقي صدام حسين بالخروج سلميا من الكويت التي احتلتها قواته في 2 أغسطس 1990.
في العام 1992 الشاذلي بن جديد يترك السلطة ويتخلى عن رئاسة الجزائر.
في العام 1992 مجلس الأمن الأعلى بالجزائر يلغي الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بعد الفوز الساحق الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجولة الأولى.
في العام 2004 منتخب السعودية لكرة القدم يفوز بلقب بطولة كأس الخليج السادسة عشرة المقامة في دولة الكويت.
في العام 2012 اغتيال مصطفى أحمدي روشن عالم نووي إيراني وأستاذ جامعة بواسطة قنبلة ألصقت بسيارته من قبل راکبي دراجات نارية بالعاصمة طهران.
في العام 2015 القيام بمسيرات الجمهورية في كامل أنحاء فرنسا والخارج شارك فيها نحو 4 ملايين شخص منهم حوالي مليونين في باريس وحدها بمشاركة قرابة 50 من قادة العالم، لتصبح بذلك أكبر مسيرات في تاريخ البلاد.
من مواليد الـ 11 من يناير
في العام 1938 سعد الفرج ممثل كويتي.
في العام 1963 نهى العمروسي ممثلة مصرية.
في العام 1968 رانيا برغوث إعلامية لبنانية.
من وفيات الـ 11 من يناير
في العام 1964 بشارة الخوري رئيس الجمهورية اللبنانية.
في العام 2008 إدموند هيلاري مستكشف نيوزيلندي وهو أول شخص يصل إلى قمة جبل إفرست في العالم.
في العام 2011 صلاح الدين الحسيني شاعر فلسطيني.
من ذاكرة اليوم ال 10 من يناير
في العام 1863 بدء العمل في أول خط قطار أنفاق في العالم في لندن.
في العام 1920 عقد أول اجتماع لمنظمة عصبة الأمم، وفي هذا الاجتماع أقرت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
في العام 1946 منظمة الأمم المتحدة تعقد أول جمعية عامة لها في لندن بحضور مندوبين عن 51 دولة وذلك بعد إلغاء عصبة الأمم رسميا وذلك لفشلها في الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثانية.
في العام 1984 الولايات المتحدة والفاتيكان تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية.
في العام 1989 بداية جلاء القوات الكوبية من أنغولا.
في العام 2000 أمريكا أون لاين تعلن عن نيتها شراء تايم وارنر نظير 162 مليار دولار، وتعد تلك الصفقة أكبر صفقة تجارية في العالم.
في العام 2001 بداية ويكيبيديا كجزء من مشروع نيوبيديا لتصبح مستقلة بعد خمسة أيام.
في العام 2006 افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر.
في العام 2017 وصول عدد الوفيات في القارة الأوروبية إلى أكثر من 20 شخصا بسبب موجة البرد القارس التي ضربت القارة.
من مواليد الـ 10 من يناير
في العام 1815 جون ماكدونالد رئيس وزراء كندا.
في العام 1947 عفيف شيا ممثل لبناني.
في العام 1958 سميرة سعيد مغنية مغربية.
في العام 1969 عبير عادل ممثلة مصرية.
من وفيات الـ 10 من يناير
في العام 2009 محمود أمين العالم مفكر مصري.
في العام 2016 ديڤيد بوي مغني روك بريطاني.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بيوم الشرطة في اليابان
من ذاكرة اليوم ال 9 من يناير
في العام 1718 فرنسا تعلن الحرب على إسبانيا.
في العام 1788 ولاية كونيتيكت تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الخامسة في ترتيب الانضمام.
في العام 1793 جون بيير بلونشار يحلق بمنطاد هوائي ليكون أول من يحلق به في الولايات المتحدة.
في العام 1861 ولاية مسيسيبي تنشق عن الولايات المتحدة لتصبح ثاني ولاية تعلن انشقاقها في إطار الحرب الأهلية الأميركية.
في العام 1932 الإمبراطور هيروهيتو يتعرض لمحاولة اغتيال بقنبلة يدوية في حادثة ساكورادامون على يد قومي كوري.
في العام 1939 إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة إليها وتمنح سكانهما جنسيتها.
في العام 1951 الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
في العام 1960 جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي بعد إقراض الاتحاد السوفيتي بلاده مبلغ 100 مليون دولار، مع رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.
في العام 1963 أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من قبل الولايات المتحدة.
في العام 1968 إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.
في العام 1987 إيران تشن هجوما عارما على شط العرب في إطار الحرب العراقية الإيرانية.
في العام 1990 تدشين أنبوب النفط العراقي الذي يصل إلى ينبع السعودية على البحر الأحمر.
في العام 1991 وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر يعلن فشل المحادثات بينه وبين وزير الخارجية العراقي طارق عزيز وذلك لعدم إيجاد مرونة من العراق للاستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي لانسحاب العراق من الكويت.
في العام 2004 اتفاق تتعهد ليبيا بموجبه بتقديم تعويضات لعائلات ضحايا اعتداء على طائرة تابعة لشركة أوتا الفرنسية في 1989 أسفر عن مقتل 170.
في العام 2006 السودان يصدر عملة جديدة باسم الجنيه بدلا من الدينار.
في العام 2008 الرئيس الأميركي جورج بوش يبدأ جولة في الشرق الأوسط في محاولة لتحريك عملية السلام التي أهملت خلال ولايته الرئاسية.
في العام 2009 مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار 1860 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
في العام 2010 وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يعلن أن بلاده قررت منع أي قوافل مساعدات إنسانية لغزة من عبور أراضيها مهما يكن مصدرها أو نوعية القائمين عليها.
في العام 2011 بدأ عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان.
في العام 2017 الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إلى 48 منتخبا ابتداء من نسخة 2026.
من مواليد الـ 9 من يناير
في العام 1913 ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة السابع والثلاثون.
في العام 1925 لي فان كليف ممثل أميركي.
من وفيات الـ 9 من يناير
في العام 1873 نابليون الثالث إمبراطور فرنسي.
في العام 1970 جيانيس كريستو موسيقي يوناني.
في العام 2007 إبراهيم خان ممثل سوداني.
في العام 2016 حمادة إمام معلق رياضي ولاعب كرة قدم مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 8 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 8 من يناير
في العام 1838 إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجرسي بالولايات المتحدة.
في العام 1926 تنصيب عبد العزيز آل سعود سلطانا على نجد وملكا للحجاز.
في العام 1958 قوات الثورة الكوبية تسيطر على العاصمة هافانا.
في العام 1959 الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.
في العام 1961 عقد استفتاء في فرنسا والجزائر حول حق تقرير المصير في الجزائر.
في العام 1963 عرض لوحة الموناليزا في المتحف الوطني للفنون الأميركي بإذن من متحف اللوفر في باريس.
في العام 1973 انطلاق المهمة الفضائية السوفيتية لونا 21.
في العام 1978 الحكومة الإسرائيلية تصوت لصالح ترسيخ الاستيطان في شبه جزيرة سيناء المحتلة.
في العام 1980 أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.
في العام 1986 الرئيس الأميركي رونالد ريغان يجمد أرصدة ليبيا في الولايات المتحدة.
في العام 2009 مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار رقم 1860 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وذلك لإيقاف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
من مواليد الـ 8 من يناير
في العام 1928 شهرزاد مغنية مصرية.
في العام 1933 مريم فخر الدين ممثلة مصرية.
في العام 1935 إلفيس بريسلي مغنٍ أميركي.
من وفيات الـ 8 من يناير
في العام 1324 ماركو بولو مستكشف إيطالي.
في العام 1992 موسى صبري مؤلف وأديب وصحفي مصري.
في العام 1996 فرنسوا ميتيران رئيس فرنسا.
في العام 2017 أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس إيراني أسبق.
من ذاكرة اليوم الـ 12 من يناير