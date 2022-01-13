من ذاكرة اليوم الـ 14 من يناير

من ذاكرة اليوم الـ 12 من يناير

في العام 1755 الإمبراطورة إليزابيث إمبراطورة روسيا تفتتح أول جامعة في بلادها وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ.

في العام 1773 تأسيس أول متحف للعموم في الولايات المتحدة في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

في العام 1816 فرنسا تحكم بنفي عائلة نابليون بونابرت إلى جزيرة سانت هيلينا، وذلك بعد هزيمته أمام الإنجليز في معركة واترلو عام 1815.

في العام 1879 القوات البريطانية تجتاح بلاد الزولو في جنوب أفريقيا بقيادة الفريق "تشيلمسفورد" وذلك ردا على حرب الزولو ضد الاستعمار.

في العام 1908 إرسال أول رسالة إذاعية لمسافات طويلة من برج إيفل.

في العام 1915 مجلس النواب الأميركي يرفض مشروعا لمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.

في العام 1924 إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.

في العام 1944 انسحاب القوات الألمانية النازية عن مدينة لينينغراد بعد حصار دام سنتين.

في العام 1948 مهاتما غاندي يبدأ صيامه الأخير من أجل السلام.

في العام 1952 جامعة تينيسي الأميركية تقبل أول طالب أسود بعد تاريخ طويل من الفصل العنصري في الولايات المتحدة.

في العام 1964 عبيد كرومي يقوم بانقلاب ضد السلطان جمشيد بن عبد الله في سلطنة زنجبار.

في العام 1974 إعلان الوحدة بين تونس وليبيا ووافق بموجبها العقيد معمر القذافي على التنازل عن الرئاسة لصالح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ولكنها لم تدم 24 ساعة.

في العام 1990 رومانيا تحظر الحزب الشيوعي، لتكون أول دولة من دول حلف وارسو تفعل ذلك مع انهيار الكتلة الشرقية.

من مواليد الـ 12 من يناير

في العام 1893 هيرمان غورينغ مؤسس البوليس السري الألماني "جيستابو" في عهد أدولف هتلر.

في العام 1936 إميل لحود رئيس جمهورية لبناني.

في العام 1944 جو فريزر ملاكم أميركي.

من وفيات الـ 12 من يناير

في العام 1519 مكسمليان الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

في العام 1946 صفية زغلول زوجة الزعيم سعد زغلول.

في العام 1986 آسيا داغر ممثلة ومنتجة مصرية من أصل لبناني.

