من ذاكرة اليوم الـ 14 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 14 من يناير
في العام 1794 الجراح الأميركي جيسي بينيت يجري أول عملية ولادة قيصرية في أميركا بنجاح.
في العام 1814 انفصال الدنمارك عن النرويج.
في العام 1935 بدأ تشغيل خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة الموصل في العراق وميناء حيفا في فلسطين.
في العام 1956 المملكة الأردنية الهاشمية تعلن رفضها الانضمام إلى حلف بغداد الذي كانت المملكة المتحدة تقوده ويضم العراق وتركيا وباكستان.
في العام 1958 هولندا تفتتح سفارتها في إسرائيل بالقدس لتكون أول بلد يفتتح سفارة في المدينة.
في العام 1980 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يطالب بانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان.
في العام 1985 مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على خطة للانسحاب من جنوب لبنان على 3 مراحل.
في العام 1997 توقيع اتفاقية الخليل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل في إيريز بشمال قطاع غزة تتضمن تقسيم مدينة الخليل الفلسطينية بين الجانبين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في بعض المناطق الفلسطينية.
في العام 1999 مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ محاكمة الرئيس بيل كلينتون في ما عرف باسم فضيحة مونيكا غيت.
في العام 2005 هبوط المسبار هيغنز على تيتان قمر كوكب زحل.
في العام 2011 الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي يعلن توليه السلطة مؤقتا بسبب تعذر أداء الرئيس زين العابدين بن علي لمهامه بعد مغادرته تونس إثر اندلاع ثورة ضد حكمه.
في العام 2015 استقالة الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو من منصبه.
في العام 2016 محكمة التمييز العسكرية اللبنانية تحكم بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مقدارها 150 مليون ليرة، شرط أن يتعهد بحضور كل جلسات محاكمته.
من مواليد الـ 14 من يناير
في العام 1944 محمد نجم ممثل مصري.
في العام 1947 صبري عبد المنعم ممثل مصري.
في العام 1967 إميلي واتسون ممثلة إنجليزية.
من وفيات الـ 14 من يناير
في العام 1984 سعد حداد عسكري لبناني ومؤسس جيش لبنان الجنوبي.
في العام 2016 آلان ريكمان ممثل بريطاني.
من ذاكرة اليوم الـ 13 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 13 من يناير
في العام 1559 تنصيب الملكة إليزابيث الأولى ملكة على بريطانيا في كنيسة ويستمنسر في لندن.
في العام 1610 جاليليو جاليلي يكتشف القمر الرابع لكوكب المشتري باستخدام المنظار وذلك بعد 6 أيام من اكتشافه الأقمار الثلاثة الأولى.
في العام 1785 صدور العدد الأول من صحيفة التايمز اللندنية على يد الصحفي البريطاني جون وولتر، وكانت تحت اسم "ديلي يونيفيرسال ريجستر"، إلا أنها سمت بالتايمز عام 1788.
في العام 1893 تشكيل حزب العمال المستقل في بريطانيا.
في العام 1902 عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ينتصر في معركة الرياض ويعلن عن تأسيس الدولة السعودية الثالثة.
في العام 1908 الفرنسي هنري فارمان يصبح أول طيار في أوروبا يقوم بجولة قصيرة بمسافة كيلومتر واحد بالطائرة ويعود إلى النقطة التي انطلق منها.
في العام 1919 الأمير علي بن حسين يتولى إمارة المدينة المنورة.
في العام 1924 الإعلان عن فوز حزب الوفد بأول انتخابات برلمانية في مصر.
في العام 1930 ظهور سلسلة الأفلام الكرتونية ميكي ماوس لأول مرة.
في العام 1953 إعلان الدستور في يوغوسلافيا واختيار المارشال جوزيف بروز تيتو رئيسا لها.
في العام 1979 آية الله الخميني يعلن في باريس عن تشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وذلك بهدف إسقاط شاه إيران محمد رضا بهلوي.
في العام 1990 حاكم ولاية فيرجينيا دوغلاس وايلدر يتولى منصبه، وهو أول حاكم ولاية من أصل أفريقي في تاريخ الولايات المتحدة.
في العام 2016 انتخاب البرلمانية خديجة عريب لتولي منصب رئاسة البرلمان الهولندي، لتصبح أول عربية ومسلمة في هذا المنصب.
من وفيات الـ 13 من يناير
في العام 1986 عبد الفتاح إسماعيل رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
في العام 1997 مديحة كامل ممثلة مصرية.
في العام 2003 نجاح العبد الله ممثلة سورية.
من ذاكرة اليوم الـ 12 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 12 من يناير
في العام 1755 الإمبراطورة إليزابيث إمبراطورة روسيا تفتتح أول جامعة في بلادها وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ.
في العام 1773 تأسيس أول متحف للعموم في الولايات المتحدة في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.
في العام 1816 فرنسا تحكم بنفي عائلة نابليون بونابرت إلى جزيرة سانت هيلينا، وذلك بعد هزيمته أمام الإنجليز في معركة واترلو عام 1815.
في العام 1879 القوات البريطانية تجتاح بلاد الزولو في جنوب أفريقيا بقيادة الفريق "تشيلمسفورد" وذلك ردا على حرب الزولو ضد الاستعمار.
في العام 1908 إرسال أول رسالة إذاعية لمسافات طويلة من برج إيفل.
في العام 1915 مجلس النواب الأميركي يرفض مشروعا لمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.
في العام 1924 إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.
في العام 1944 انسحاب القوات الألمانية النازية عن مدينة لينينغراد بعد حصار دام سنتين.
في العام 1948 مهاتما غاندي يبدأ صيامه الأخير من أجل السلام.
في العام 1952 جامعة تينيسي الأميركية تقبل أول طالب أسود بعد تاريخ طويل من الفصل العنصري في الولايات المتحدة.
في العام 1964 عبيد كرومي يقوم بانقلاب ضد السلطان جمشيد بن عبد الله في سلطنة زنجبار.
في العام 1974 إعلان الوحدة بين تونس وليبيا ووافق بموجبها العقيد معمر القذافي على التنازل عن الرئاسة لصالح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ولكنها لم تدم 24 ساعة.
في العام 1990 رومانيا تحظر الحزب الشيوعي، لتكون أول دولة من دول حلف وارسو تفعل ذلك مع انهيار الكتلة الشرقية.
من مواليد الـ 12 من يناير
في العام 1893 هيرمان غورينغ مؤسس البوليس السري الألماني "جيستابو" في عهد أدولف هتلر.
في العام 1936 إميل لحود رئيس جمهورية لبناني.
في العام 1944 جو فريزر ملاكم أميركي.
من وفيات الـ 12 من يناير
في العام 1519 مكسمليان الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1946 صفية زغلول زوجة الزعيم سعد زغلول.
في العام 1986 آسيا داغر ممثلة ومنتجة مصرية من أصل لبناني.
من ذاكرة اليوم الـ 11 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 11 من يناير
في العام 1759 ظهور أول شركة تأمين على الحياة وذلك في مدينة فيلادلفيا الأميركية.
في العام 1787 ويليام هيرشل يكتشف قمرين يدوران حول كوكب أورانوس سميا "تيتانيا" و"أوبرون".
في العام 1861 ولاية ألاباما تنشق عن الولايات المتحدة وذلك في إطار الحرب الأهلية الأميركية.
في العام 1922 أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار الإنسولين.
في العام 1972 باكستان الشرقية تغير اسمها إلى بنغلاديش.
في العام 1991 الكونغرس الأميركي يفوض بأغلبية ساحقة الرئيس جورج بوش باستخدام القوة ضد العراق لإرغامه على الانسحاب من الكويت بعد فشل كافة الجهود الدبلوماسية في إقناع الرئيس العراقي صدام حسين بالخروج سلميا من الكويت التي احتلتها قواته في 2 أغسطس 1990.
في العام 1992 الشاذلي بن جديد يترك السلطة ويتخلى عن رئاسة الجزائر.
في العام 1992 مجلس الأمن الأعلى بالجزائر يلغي الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بعد الفوز الساحق الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجولة الأولى.
في العام 2004 منتخب السعودية لكرة القدم يفوز بلقب بطولة كأس الخليج السادسة عشرة المقامة في دولة الكويت.
في العام 2012 اغتيال مصطفى أحمدي روشن عالم نووي إيراني وأستاذ جامعة بواسطة قنبلة ألصقت بسيارته من قبل راکبي دراجات نارية بالعاصمة طهران.
في العام 2015 القيام بمسيرات الجمهورية في كامل أنحاء فرنسا والخارج شارك فيها نحو 4 ملايين شخص منهم حوالي مليونين في باريس وحدها بمشاركة قرابة 50 من قادة العالم، لتصبح بذلك أكبر مسيرات في تاريخ البلاد.
من مواليد الـ 11 من يناير
في العام 1938 سعد الفرج ممثل كويتي.
في العام 1963 نهى العمروسي ممثلة مصرية.
في العام 1968 رانيا برغوث إعلامية لبنانية.
من وفيات الـ 11 من يناير
في العام 1964 بشارة الخوري رئيس الجمهورية اللبنانية.
في العام 2008 إدموند هيلاري مستكشف نيوزيلندي وهو أول شخص يصل إلى قمة جبل إفرست في العالم.
في العام 2011 صلاح الدين الحسيني شاعر فلسطيني.
من ذاكرة اليوم ال 10 من يناير
في العام 1863 بدء العمل في أول خط قطار أنفاق في العالم في لندن.
في العام 1920 عقد أول اجتماع لمنظمة عصبة الأمم، وفي هذا الاجتماع أقرت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
في العام 1946 منظمة الأمم المتحدة تعقد أول جمعية عامة لها في لندن بحضور مندوبين عن 51 دولة وذلك بعد إلغاء عصبة الأمم رسميا وذلك لفشلها في الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثانية.
في العام 1984 الولايات المتحدة والفاتيكان تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية.
في العام 1989 بداية جلاء القوات الكوبية من أنغولا.
في العام 2000 أمريكا أون لاين تعلن عن نيتها شراء تايم وارنر نظير 162 مليار دولار، وتعد تلك الصفقة أكبر صفقة تجارية في العالم.
في العام 2001 بداية ويكيبيديا كجزء من مشروع نيوبيديا لتصبح مستقلة بعد خمسة أيام.
في العام 2006 افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر.
في العام 2017 وصول عدد الوفيات في القارة الأوروبية إلى أكثر من 20 شخصا بسبب موجة البرد القارس التي ضربت القارة.
من مواليد الـ 10 من يناير
في العام 1815 جون ماكدونالد رئيس وزراء كندا.
في العام 1947 عفيف شيا ممثل لبناني.
في العام 1958 سميرة سعيد مغنية مغربية.
في العام 1969 عبير عادل ممثلة مصرية.
من وفيات الـ 10 من يناير
في العام 2009 محمود أمين العالم مفكر مصري.
في العام 2016 ديڤيد بوي مغني روك بريطاني.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بيوم الشرطة في اليابان
من ذاكرة اليوم الـ 14 من يناير