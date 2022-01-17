من ذاكرة اليوم الـ 18 من يناير

من ذاكرة اليوم الـ 14 من يناير

في العام 1794 الجراح الأميركي جيسي بينيت يجري أول عملية ولادة قيصرية في أميركا بنجاح.

في العام 1814 انفصال الدنمارك عن النرويج.

في العام 1935 بدأ تشغيل خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة الموصل في العراق وميناء حيفا في فلسطين.

في العام 1956 المملكة الأردنية الهاشمية تعلن رفضها الانضمام إلى حلف بغداد الذي كانت المملكة المتحدة تقوده ويضم العراق وتركيا وباكستان.

في العام 1958 هولندا تفتتح سفارتها في إسرائيل بالقدس لتكون أول بلد يفتتح سفارة في المدينة.

في العام 1980 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يطالب بانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان.

في العام 1985 مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على خطة للانسحاب من جنوب لبنان على 3 مراحل.

في العام 1997 توقيع اتفاقية الخليل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل في إيريز بشمال قطاع غزة تتضمن تقسيم مدينة الخليل الفلسطينية بين الجانبين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في بعض المناطق الفلسطينية.

في العام 1999 مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ محاكمة الرئيس بيل كلينتون في ما عرف باسم فضيحة مونيكا غيت.

في العام 2005 هبوط المسبار هيغنز على تيتان قمر كوكب زحل.

في العام 2011 الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي يعلن توليه السلطة مؤقتا بسبب تعذر أداء الرئيس زين العابدين بن علي لمهامه بعد مغادرته تونس إثر اندلاع ثورة ضد حكمه.

في العام 2015 استقالة الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو من منصبه.

في العام 2016 محكمة التمييز العسكرية اللبنانية تحكم بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مقدارها 150 مليون ليرة، شرط أن يتعهد بحضور كل جلسات محاكمته.

من مواليد الـ 14 من يناير

في العام 1944 محمد نجم ممثل مصري.

في العام 1947 صبري عبد المنعم ممثل مصري.

في العام 1967 إميلي واتسون ممثلة إنجليزية.

من وفيات الـ 14 من يناير

في العام 1984 سعد حداد عسكري لبناني ومؤسس جيش لبنان الجنوبي.

في العام 2016 آلان ريكمان ممثل بريطاني.

