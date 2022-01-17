من ذاكرة اليوم الـ 18 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 18 من يناير
في العام 1778 جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش.
في العام 1863 إسماعيل باشا يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه الوالي محمد سعيد باشا.
في العام 1902 فتح مدينة الرياض على يد عبد العزيز آل سعود.
في العام 1911 أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات مما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن.
في العام 1943 السوفيت يعلنون كسر حصار لينينغراد من قبل الفيرماخت.
في العام 1949 حل جيش الجهاد المقدس الذي أسسه عبد القادر الحسيني لمقاومة قيام إسرائيل.
في العام 1952 بدء الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة.
في العام 1976 الميليشيات المسيحية اللبنانية تجتاح "الكرنتينا" في بيروت وتخلف 1000 قتيل على الأقل وذلك أثناء ما عرف باسم حرب السنتين.
في العام 1981 انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.
من مواليد الـ 18 من يناير
في العام 1689 شارل مونتسكيو مفكر فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات.
في العام 1892 أوليفر هاردي ممثل أميركي.
في العام 1926 صلاح ذو الفقار ممثل مصري.
في العام 1966 طارق العلي ممثل كويتي.
من وفيات الـ 18 من يناير
في العام 1862 جون تايلر رئيس الولايات المتحدة العاشر.
في العام 1936 مكسيم غوركي أديب روسي
من ذاكرة اليوم الـ 17 من يناير
في العام 1595 هنري السابع ملك فرنسا يعلن الحرب على إسبانيا
في العام 1773 جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها.
في العام 1819 سيمون بوليفار يعلن عن قيام جمهورية كولومبيا.
في العام 1885 القوات البريطانية تهزم دراويش المهدي في معركة "أبو طليح" بعد خسائر فادحة منعتها عن هدفها الرئيسي وهو نجدة الجنرال تشارلز جورج غوردون في الخرطوم.
في العام 1946 انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي.
في العام 1947 انضمام الصرب إلى جمهورية يوغوسلافيا.
في العام 1962 تشكيل أول حكومة في الكويت وذلك بعد انتخابات المجلس التأسيسي، وكانت الحكومة برئاسة أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح.
في العام 1991 بداية عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج الثانية وذلك لتحرير الكويت من الغزو العراقي.
في العام 2009 رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد في قطاع غزة منهيا بذلك الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
في العام 2011 الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة والتي يرأسها محمد الغنوشي ويشارك بها زعماء من المعارضة وذلك بعد أيام من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
من مواليد الـ 17 من يناير
في العام 1899 آل كابوني رجل عصابات أميركي.
في العام 1905 يحيى حقي كاتب روائي مصري.
في العام 1933 داليدا مغنية إيطالية - مصرية - فرنسية.
في العام 1942 محمد علي كلاي ملاكم أميركي.
في العام 1964 ميشيل أوباما محامية أميركية وزوجة الرئيس الأميركي باراك أوباما وسيدة أولى سابقة.
من وفيات الـ 17 من يناير
في العام 1961 باتريس لومومبا زعيم وثائر كونغولي.
في العام 1996 مصطفى سيد أحمد مغنٍ سوداني.
في العام 2015 فاتن حمامة ممثلة مصرية.
من ذاكرة اليوم الـ 16 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 16 من يناير
في العام 929 عبد الرحمن الناصر يعلن نفسه في قرطبة خليفة للمسلمين مؤسسا خلافة قرطبة.
في العام 1835 تأسيس إمارة دبي بعد 15 عاما من ارتباطها بالحماية البريطانية.
في العام 1920 عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.
في العام 1938 افتتاح المتحف الزراعي المصري في "سراي الأميرة فاطمة إسماعيل" والتي كانت قد وهبته في عام 1908 للجامعة المصرية.
في العام 1943 الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية.
في العام 1953 حل الأحزاب السياسية في مصر.
في العام 1964 الرئيس الأميركي ليندون جونسون يعطي موافقة الولايات المتحدة على معاونة قوات فيتنام الجنوبية لزعزعة النظام في فيتنام الشمالية.
في العام 1979 شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران.
في العام 2001 اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا.
في العام 2006 تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي.
في العام 2010 جماعة الإخوان المسلمين تختار عضو مكتب الإرشاد فيها الدكتور محمد بديع مرشدا عاما لها خلفا لمحمد مهدي عاكف، ليكون ثامن مرشد عام للجماعة.
في العام 2016 انتخاب تساي إنغ ون رئيسة لتايوان، لتصبح بذلك أول امرأة تصل إلى هذا المنصب مع فوز الحزب التقدمي الديمقراطي المنتمية له بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي.
من ذاكرة اليوم الـ 15 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 15 من يناير
في العام 910 إعلان قيام الدولة الفاطمية في المغرب بعد نجاح أبي عبد الله الشيعي في دعوته وجذب الأعوان والأنصار لها وقيامه بمبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة.
في العام 1559 تتويج إليزابيث الأولى ملكة على إنجلترا في دير وستمنستر بلندن.
في العام 1759 افتتاح المتحف البريطاني.
في العام 1854 الجيش الروسي يتعرض لهزيمة قاسية في معركة جاتانا في رومانيا من الجيش العثماني، وأدت المعركة إلى فشل الروس في طرد العثمانيين من رومانيا.
في العام 1919 تأسيس نادي الترجي الرياضي التونسي.
في العام 1922 الإعلان عن قيام جمهورية أيرلندا.
في العام 1944 اللجنة الاستشارية الأوروبية والمكونة من ممثلي قوات الحلفاء تقرر تقسيم ألمانيا.
في العام 1970 معمر القذافي يتولى رئاسة الوزراء في ليبيا.
في العام 2001 بداية عمل الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا.
في العام 2006 مجلس الوزراء الكويتي ينادي ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أميرا لدولة الكويت بعد وفاة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح.
في العام 2009 طائرة إسرائيلية تغير على منزل القيادي في حركة حماس سعيد صيام وتغتاله مع كل من كان معه في المنزل وذلك في استمرار لما تسميه إسرائيل بعملية "الرصاص المصبوب".
من مواليد الـ 15 من يناير
في العام 1622 موليير مؤلف مسرحي فرنسي.
في العام 1876 عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والمؤسس لها
في العام 1902 سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
في العام 1918 جمال عبد الناصر رئيس مصري.
في العام 1929 مارتن لوثر كينغ ناشط أميركي أسود في مجال الحقوق المدنية، وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964.
من وفيات الـ 15 من يناير
في العام 1595 مراد الثالث سلطان عثماني.
في العام 1950 علي مصطفى مشرفة عالم فيزياء ورياضيات مصري.
في العام 2011 محمد الثبيتي شاعر سعودي.
من ذاكرة اليوم الـ 14 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 14 من يناير
في العام 1794 الجراح الأميركي جيسي بينيت يجري أول عملية ولادة قيصرية في أميركا بنجاح.
في العام 1814 انفصال الدنمارك عن النرويج.
في العام 1935 بدأ تشغيل خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة الموصل في العراق وميناء حيفا في فلسطين.
في العام 1956 المملكة الأردنية الهاشمية تعلن رفضها الانضمام إلى حلف بغداد الذي كانت المملكة المتحدة تقوده ويضم العراق وتركيا وباكستان.
في العام 1958 هولندا تفتتح سفارتها في إسرائيل بالقدس لتكون أول بلد يفتتح سفارة في المدينة.
في العام 1980 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يطالب بانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان.
في العام 1985 مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على خطة للانسحاب من جنوب لبنان على 3 مراحل.
في العام 1997 توقيع اتفاقية الخليل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل في إيريز بشمال قطاع غزة تتضمن تقسيم مدينة الخليل الفلسطينية بين الجانبين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في بعض المناطق الفلسطينية.
في العام 1999 مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ محاكمة الرئيس بيل كلينتون في ما عرف باسم فضيحة مونيكا غيت.
في العام 2005 هبوط المسبار هيغنز على تيتان قمر كوكب زحل.
في العام 2011 الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي يعلن توليه السلطة مؤقتا بسبب تعذر أداء الرئيس زين العابدين بن علي لمهامه بعد مغادرته تونس إثر اندلاع ثورة ضد حكمه.
في العام 2015 استقالة الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو من منصبه.
في العام 2016 محكمة التمييز العسكرية اللبنانية تحكم بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مقدارها 150 مليون ليرة، شرط أن يتعهد بحضور كل جلسات محاكمته.
من مواليد الـ 14 من يناير
في العام 1944 محمد نجم ممثل مصري.
في العام 1947 صبري عبد المنعم ممثل مصري.
في العام 1967 إميلي واتسون ممثلة إنجليزية.
من وفيات الـ 14 من يناير
في العام 1984 سعد حداد عسكري لبناني ومؤسس جيش لبنان الجنوبي.
في العام 2016 آلان ريكمان ممثل بريطاني.
من ذاكرة اليوم الـ 18 من يناير