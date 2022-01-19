من ذاكرة اليوم الـ 19 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 19 من يناير
في العام 1268 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردون يافا من الصليبيين.
في العام 1792 مجلس الأمة الفرنسي المنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته بتهمة الخيانة العظمى.
في العام 1820 إمارة دبي ترتبط بحماية مع المملكة المتحدة.
في العام 1839 الأسطول البريطاني بقيادة "هنس" يتمكن من احتلال عدن ليبدأ استعمارا لها دام حتى عام 1967.
في العام 1883 توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة.
في العام 1915 "مناطيد زبلين" الألمانية تقصف مدينة يارموث بالمملكة المتحدة وتقتل 20 شخصا، وهو أول قصف جوي في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى.
في العام 1919 بداية أعمال مؤتمر فرساي الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.
في العام 1941 القوات البريطانية تهاجم مستعمرة إرتريا الإيطالية وذلك في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1942 القوات اليابانية تحتل بورما أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1956 انضمام السودان إلى جامعة الدول العربية.
في العام 1966 أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.
في العام 1977 تساقط الثلوج لأول مرة فوق مدينة ميامي في فلوريدا، وهي المرة الوحيدة المسجلة في التاريخ.
في العام 1991 العراق يطلق صاروخ سكود على إسرائيل تسبب بوقوع 15 إصابة وذلك أثناء حرب الخليج الثانية.
في العام 2009 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى من نوعها في الكويت بحضور 17 من الرؤساء العرب.
من مواليد الـ 19 من يناير
في العام 1544 الملك فرانسوا الثاني ملك فرنسا.
في العام 1736 جيمس واط مهندس اسكتلندي.
في العام 1839 بول سيزان رسام فرنسي.
في العام 1920 خافيير بيريز دي كويلار سياسي بيروفي وأمين عام الأمم المتحدة.
من وفيات الـ 19 من يناير
في العام 1595 السلطان مراد الثالث سلطان عثماني.
في العام 1629 عباس الأول الصفوي خامس شواهين الدولة الصفوية.
في العام 2002 يحيى العلمي مخرج مصري.
في العام 2006 عون الشريف قاسم كاتب ورجل دين سوداني.
في العام 2006 تايهو كوكي مصارع ياباني
من ذاكرة اليوم الـ 19 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 19 من يناير
في العام 1268 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردون يافا من الصليبيين.
في العام 1792 مجلس الأمة الفرنسي المنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته بتهمة الخيانة العظمى.
في العام 1820 إمارة دبي ترتبط بحماية مع المملكة المتحدة.
في العام 1839 الأسطول البريطاني بقيادة "هنس" يتمكن من احتلال عدن ليبدأ استعمارا لها دام حتى عام 1967.
في العام 1883 توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة.
في العام 1915 "مناطيد زبلين" الألمانية تقصف مدينة يارموث بالمملكة المتحدة وتقتل 20 شخصا، وهو أول قصف جوي في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى.
في العام 1919 بداية أعمال مؤتمر فرساي الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.
في العام 1941 القوات البريطانية تهاجم مستعمرة إرتريا الإيطالية وذلك في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1942 القوات اليابانية تحتل بورما أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1956 انضمام السودان إلى جامعة الدول العربية.
في العام 1966 أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.
في العام 1977 تساقط الثلوج لأول مرة فوق مدينة ميامي في فلوريدا، وهي المرة الوحيدة المسجلة في التاريخ.
في العام 1991 العراق يطلق صاروخ سكود على إسرائيل تسبب بوقوع 15 إصابة وذلك أثناء حرب الخليج الثانية.
في العام 2009 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى من نوعها في الكويت بحضور 17 من الرؤساء العرب.
من مواليد الـ 19 من يناير
في العام 1544 الملك فرانسوا الثاني ملك فرنسا.
في العام 1736 جيمس واط مهندس اسكتلندي.
في العام 1839 بول سيزان رسام فرنسي.
في العام 1920 خافيير بيريز دي كويلار سياسي بيروفي وأمين عام الأمم المتحدة.
من وفيات الـ 19 من يناير
في العام 1595 السلطان مراد الثالث سلطان عثماني.
في العام 1629 عباس الأول الصفوي خامس شواهين الدولة الصفوية.
في العام 2002 يحيى العلمي مخرج مصري.
في العام 2006 عون الشريف قاسم كاتب ورجل دين سوداني.
في العام 2006 تايهو كوكي مصارع ياباني.
من ذاكرة اليوم الـ 18 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 18 من يناير
في العام 1778 جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش.
في العام 1863 إسماعيل باشا يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه الوالي محمد سعيد باشا.
في العام 1902 فتح مدينة الرياض على يد عبد العزيز آل سعود.
في العام 1911 أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات مما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن.
في العام 1943 السوفيت يعلنون كسر حصار لينينغراد من قبل الفيرماخت.
في العام 1949 حل جيش الجهاد المقدس الذي أسسه عبد القادر الحسيني لمقاومة قيام إسرائيل.
في العام 1952 بدء الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة.
في العام 1976 الميليشيات المسيحية اللبنانية تجتاح "الكرنتينا" في بيروت وتخلف 1000 قتيل على الأقل وذلك أثناء ما عرف باسم حرب السنتين.
في العام 1981 انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.
من مواليد الـ 18 من يناير
في العام 1689 شارل مونتسكيو مفكر فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات.
في العام 1892 أوليفر هاردي ممثل أميركي.
في العام 1926 صلاح ذو الفقار ممثل مصري.
في العام 1966 طارق العلي ممثل كويتي.
من وفيات الـ 18 من يناير
في العام 1862 جون تايلر رئيس الولايات المتحدة العاشر.
في العام 1936 مكسيم غوركي أديب روسي
من ذاكرة اليوم الـ 17 من يناير
في العام 1595 هنري السابع ملك فرنسا يعلن الحرب على إسبانيا
في العام 1773 جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها.
في العام 1819 سيمون بوليفار يعلن عن قيام جمهورية كولومبيا.
في العام 1885 القوات البريطانية تهزم دراويش المهدي في معركة "أبو طليح" بعد خسائر فادحة منعتها عن هدفها الرئيسي وهو نجدة الجنرال تشارلز جورج غوردون في الخرطوم.
في العام 1946 انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي.
في العام 1947 انضمام الصرب إلى جمهورية يوغوسلافيا.
في العام 1962 تشكيل أول حكومة في الكويت وذلك بعد انتخابات المجلس التأسيسي، وكانت الحكومة برئاسة أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح.
في العام 1991 بداية عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج الثانية وذلك لتحرير الكويت من الغزو العراقي.
في العام 2009 رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد في قطاع غزة منهيا بذلك الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
في العام 2011 الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة والتي يرأسها محمد الغنوشي ويشارك بها زعماء من المعارضة وذلك بعد أيام من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
من مواليد الـ 17 من يناير
في العام 1899 آل كابوني رجل عصابات أميركي.
في العام 1905 يحيى حقي كاتب روائي مصري.
في العام 1933 داليدا مغنية إيطالية - مصرية - فرنسية.
في العام 1942 محمد علي كلاي ملاكم أميركي.
في العام 1964 ميشيل أوباما محامية أميركية وزوجة الرئيس الأميركي باراك أوباما وسيدة أولى سابقة.
من وفيات الـ 17 من يناير
في العام 1961 باتريس لومومبا زعيم وثائر كونغولي.
في العام 1996 مصطفى سيد أحمد مغنٍ سوداني.
في العام 2015 فاتن حمامة ممثلة مصرية.
من ذاكرة اليوم الـ 16 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 16 من يناير
في العام 929 عبد الرحمن الناصر يعلن نفسه في قرطبة خليفة للمسلمين مؤسسا خلافة قرطبة.
في العام 1835 تأسيس إمارة دبي بعد 15 عاما من ارتباطها بالحماية البريطانية.
في العام 1920 عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.
في العام 1938 افتتاح المتحف الزراعي المصري في "سراي الأميرة فاطمة إسماعيل" والتي كانت قد وهبته في عام 1908 للجامعة المصرية.
في العام 1943 الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية.
في العام 1953 حل الأحزاب السياسية في مصر.
في العام 1964 الرئيس الأميركي ليندون جونسون يعطي موافقة الولايات المتحدة على معاونة قوات فيتنام الجنوبية لزعزعة النظام في فيتنام الشمالية.
في العام 1979 شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران.
في العام 2001 اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا.
في العام 2006 تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي.
في العام 2010 جماعة الإخوان المسلمين تختار عضو مكتب الإرشاد فيها الدكتور محمد بديع مرشدا عاما لها خلفا لمحمد مهدي عاكف، ليكون ثامن مرشد عام للجماعة.
في العام 2016 انتخاب تساي إنغ ون رئيسة لتايوان، لتصبح بذلك أول امرأة تصل إلى هذا المنصب مع فوز الحزب التقدمي الديمقراطي المنتمية له بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي.
من ذاكرة اليوم الـ 19 من يناير