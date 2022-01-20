من ذاكرة اليوم الـ 21 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 21 من يناير
في العام 1189 الملكان الإنجليزي ريتشارد الأول والفرنسي فيليب الثاني يبدآن بحشد جيوشهما باتجاه الشرق في إطار الحملة الصليبية الثالثة.
في العام 1793 إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة.
في العام 1917 زلزال في إندونيسيا يؤدي إلى وفاة ما يقرب من 15 ألف شخص.
في العام 1954 انطلاق الغواصة الأميركية "نوتيلوس"، وهي أول غواصة في التاريخ.
في العام 1976 إقلاع أول رحلة لطائرة الكونكورد بين باريس وريو دي جانيرو.
في العام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يطلب بوقف مؤقت لمحاكمات المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية والتي تجرى في معتقل غوانتانامو لمدة 120 يوما.
في العام 2012 مجلس النواب اليمني يوافق على مشروع قانون بمنح الحصانة التامة للرئيس علي عبد الله صالح ويأتي إقرار هذا القانون تنفيذا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
في العام 2014 تفجير يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.
في العام 2016 مقتل 41 شخصا وإصابة 66 آخرين جراء حادث انحراف قطار عن مساره في الهند.
من مواليد الـ 21 من يناير
في العام 1813 جون فريمونت عسكري ومستكشف أميركي.
في العام 1869 غريغوري راسبوتين راهب روسي.
في العام 1905 كريستيان ديور مصمم أزياء فرنسي.
من وفيات الـ 21 من يناير
في العام 1924 فلاديمير لينين أول رئيس للاتحاد السوفيتي.
في العام 1950 جورج أورويل كاتب بريطاني صاحب روايتي "حديقة الحيوان" و "1984".
في العام 1969 ماري منيب ممثلة مصرية.
في العام 2006 إبراهيم روجوفا رئيس كوسوفو.
من ذاكرة اليوم الـ 20 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 20 من يناير
في العام 1523 كريستيان الثاني يجبر على التنازل عن عرشه كملك للدنمارك والنرويج.
في العام 1872 القوات الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة ضد الاحتلال الفرنسي، ثم تحكم عليه بالإعدام.
في العام 1938 الملك فاروق ملك مصر يتزوج من صافيناز ذو الفقار والتي أصبحت تلقب بالملكة فريدة.
في العام 1941 بداية الاحتلال الإيطالي لإرتريا.
في العام 1945 إعادة تنصيب الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت رئيسا لفترة رئاسية رابعة، وهو الرئيس الوحيد الذي تولى الحكم ثلاث فترات رئاسية كاملة ودخل في فترة رئاسية رابعة.
في العام 1962 أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أولى جلسات المجلس التأسيسي المنتخب والمكلف بوضع دستور للدولة.
في العام 1981 إيران تفرج عن رهائن السفارة الأميركية بعد 444 يوما من الاحتجاز وذلك في يوم تنصيب الرئيس رونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة.
في العام 1993 عقد لقاء سري بين رئيس الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع والباحث الإسرائيلي يائير هيرشفيلد في النرويج وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات السرية التي أدت إلى توقيع اتفاق أوسلو.
في العام 1996 انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
في العام 2009 باراك أوباما يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول أميركي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب.
في العام 2017 الرئيس الغاني المنتهية ولايته يحيى جامع يقرر مغادرة البلاد وتسليم السلطة للرئيس المنتخب آداما بارو، وبذلك ينتهي التدخل العسكري في غامبيا بطريقة سلمية.
من مواليد الـ 20 من يناير
في العام 1899 كينجيرو تاكاياناغي مخترع ياباني اخترع أول تلفاز في اليابان.
في العام 1910 علال الفاسي سياسي مغربي.
من وفيات الـ 20 من يناير
في العام 820 الإمام الشافعي مؤسس المذهب الشافعي.
في العام 1612 الإمبراطور رودولف الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1936 الملك جورج الخامس ملك المملكة المتحدة.
من ذاكرة اليوم الـ 19 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 19 من يناير
في العام 1268 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردون يافا من الصليبيين.
في العام 1792 مجلس الأمة الفرنسي المنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته بتهمة الخيانة العظمى.
في العام 1820 إمارة دبي ترتبط بحماية مع المملكة المتحدة.
في العام 1839 الأسطول البريطاني بقيادة "هنس" يتمكن من احتلال عدن ليبدأ استعمارا لها دام حتى عام 1967.
في العام 1883 توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة.
في العام 1915 "مناطيد زبلين" الألمانية تقصف مدينة يارموث بالمملكة المتحدة وتقتل 20 شخصا، وهو أول قصف جوي في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى.
في العام 1919 بداية أعمال مؤتمر فرساي الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.
في العام 1941 القوات البريطانية تهاجم مستعمرة إرتريا الإيطالية وذلك في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1942 القوات اليابانية تحتل بورما أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1956 انضمام السودان إلى جامعة الدول العربية.
في العام 1966 أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.
في العام 1977 تساقط الثلوج لأول مرة فوق مدينة ميامي في فلوريدا، وهي المرة الوحيدة المسجلة في التاريخ.
في العام 1991 العراق يطلق صاروخ سكود على إسرائيل تسبب بوقوع 15 إصابة وذلك أثناء حرب الخليج الثانية.
في العام 2009 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى من نوعها في الكويت بحضور 17 من الرؤساء العرب.
من مواليد الـ 19 من يناير
في العام 1544 الملك فرانسوا الثاني ملك فرنسا.
في العام 1736 جيمس واط مهندس اسكتلندي.
في العام 1839 بول سيزان رسام فرنسي.
في العام 1920 خافيير بيريز دي كويلار سياسي بيروفي وأمين عام الأمم المتحدة.
من وفيات الـ 19 من يناير
في العام 1595 السلطان مراد الثالث سلطان عثماني.
في العام 1629 عباس الأول الصفوي خامس شواهين الدولة الصفوية.
في العام 2002 يحيى العلمي مخرج مصري.
في العام 2006 عون الشريف قاسم كاتب ورجل دين سوداني.
في العام 2006 تايهو كوكي مصارع ياباني.
من ذاكرة اليوم الـ 18 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 18 من يناير
في العام 1778 جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش.
في العام 1863 إسماعيل باشا يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه الوالي محمد سعيد باشا.
في العام 1902 فتح مدينة الرياض على يد عبد العزيز آل سعود.
في العام 1911 أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات مما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن.
في العام 1943 السوفيت يعلنون كسر حصار لينينغراد من قبل الفيرماخت.
في العام 1949 حل جيش الجهاد المقدس الذي أسسه عبد القادر الحسيني لمقاومة قيام إسرائيل.
في العام 1952 بدء الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة.
في العام 1976 الميليشيات المسيحية اللبنانية تجتاح "الكرنتينا" في بيروت وتخلف 1000 قتيل على الأقل وذلك أثناء ما عرف باسم حرب السنتين.
في العام 1981 انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.
من مواليد الـ 18 من يناير
في العام 1689 شارل مونتسكيو مفكر فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات.
في العام 1892 أوليفر هاردي ممثل أميركي.
في العام 1926 صلاح ذو الفقار ممثل مصري.
في العام 1966 طارق العلي ممثل كويتي.
من وفيات الـ 18 من يناير
في العام 1862 جون تايلر رئيس الولايات المتحدة العاشر.
في العام 1936 مكسيم غوركي أديب روسي
من ذاكرة اليوم الـ 17 من يناير
في العام 1595 هنري السابع ملك فرنسا يعلن الحرب على إسبانيا
في العام 1773 جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها.
في العام 1819 سيمون بوليفار يعلن عن قيام جمهورية كولومبيا.
في العام 1885 القوات البريطانية تهزم دراويش المهدي في معركة "أبو طليح" بعد خسائر فادحة منعتها عن هدفها الرئيسي وهو نجدة الجنرال تشارلز جورج غوردون في الخرطوم.
في العام 1946 انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي.
في العام 1947 انضمام الصرب إلى جمهورية يوغوسلافيا.
في العام 1962 تشكيل أول حكومة في الكويت وذلك بعد انتخابات المجلس التأسيسي، وكانت الحكومة برئاسة أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح.
في العام 1991 بداية عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج الثانية وذلك لتحرير الكويت من الغزو العراقي.
في العام 2009 رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد في قطاع غزة منهيا بذلك الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
في العام 2011 الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة والتي يرأسها محمد الغنوشي ويشارك بها زعماء من المعارضة وذلك بعد أيام من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
من مواليد الـ 17 من يناير
في العام 1899 آل كابوني رجل عصابات أميركي.
في العام 1905 يحيى حقي كاتب روائي مصري.
في العام 1933 داليدا مغنية إيطالية - مصرية - فرنسية.
في العام 1942 محمد علي كلاي ملاكم أميركي.
في العام 1964 ميشيل أوباما محامية أميركية وزوجة الرئيس الأميركي باراك أوباما وسيدة أولى سابقة.
من وفيات الـ 17 من يناير
في العام 1961 باتريس لومومبا زعيم وثائر كونغولي.
في العام 1996 مصطفى سيد أحمد مغنٍ سوداني.
في العام 2015 فاتن حمامة ممثلة مصرية.
من ذاكرة اليوم الـ 21 من يناير