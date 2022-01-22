من ذاكرة اليوم الـ 22 من يناير

من ذاكرة اليوم الـ 19 من يناير

في العام 1268 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردون يافا من الصليبيين.

في العام 1792 مجلس الأمة الفرنسي المنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته بتهمة الخيانة العظمى.

في العام 1820 إمارة دبي ترتبط بحماية مع المملكة المتحدة.

في العام 1839 الأسطول البريطاني بقيادة "هنس" يتمكن من احتلال عدن ليبدأ استعمارا لها دام حتى عام 1967.

في العام 1883 توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة.

في العام 1915 "مناطيد زبلين" الألمانية تقصف مدينة يارموث بالمملكة المتحدة وتقتل 20 شخصا، وهو أول قصف جوي في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى.

في العام 1919 بداية أعمال مؤتمر فرساي الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.

في العام 1941 القوات البريطانية تهاجم مستعمرة إرتريا الإيطالية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

في العام 1942 القوات اليابانية تحتل بورما أثناء الحرب العالمية الثانية.

في العام 1956 انضمام السودان إلى جامعة الدول العربية.

في العام 1966 أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.

في العام 1977 تساقط الثلوج لأول مرة فوق مدينة ميامي في فلوريدا، وهي المرة الوحيدة المسجلة في التاريخ.

في العام 1991 العراق يطلق صاروخ سكود على إسرائيل تسبب بوقوع 15 إصابة وذلك أثناء حرب الخليج الثانية.

في العام 2009 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى من نوعها في الكويت بحضور 17 من الرؤساء العرب.

من مواليد الـ 19 من يناير

في العام 1544 الملك فرانسوا الثاني ملك فرنسا.

في العام 1736 جيمس واط مهندس اسكتلندي.

في العام 1839 بول سيزان رسام فرنسي.

في العام 1920 خافيير بيريز دي كويلار سياسي بيروفي وأمين عام الأمم المتحدة.

من وفيات الـ 19 من يناير

في العام 1595 السلطان مراد الثالث سلطان عثماني.

في العام 1629 عباس الأول الصفوي خامس شواهين الدولة الصفوية.

في العام 2002 يحيى العلمي مخرج مصري.

في العام 2006 عون الشريف قاسم كاتب ورجل دين سوداني.

في العام 2006 تايهو كوكي مصارع ياباني.