من ذاكرة اليوم ال 24 من يناير

في العام 1840 بدأ الاحتلال الإنجليزي لنيوزيلندا.

في العام 1899 زعماء ست مستعمرات أسترالية يلتقون في ملبورن لمناقشة قيام الاتحاد الكونفدرالي.

في العام 1901 تنصيب إدوارد السابع ملكا للمملكة المتحدة بعد وفاة والدته الملكة فيكتوريا.

في العام 1941 القوات البريطانية تستولي على طبرق من القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.

في العام 1970 أول طائرة ركاب جامبو تحمل ركابا تحط في مطار هيثرو قادمة من نيويورك وذلك في أول رحلة لها.

في العام 1979 تفجير سيارة مفخخة في بيروت يؤدي إلى اغتيال القائد الفلسطيني علي حسن سلامة وذلك بعد خروجه من منزل زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق.

في العام 1984 تقديم حاسب أبل ماكنتوش كأول حاسب شخصي مزود بفأرة

في العام 1997 مادلين أولبرايت تتولى رسميا منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب.

في العام 1998 المحكمة الدستورية التركية تأمر بحل حزب الرفاه الإسلامي ومنع رئيسة نجم الدين أربكان من ممارسة أي نشاط سياسي وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات البلدية والنيابية.

في العام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يأمر بإغلاق معتقل غوانتانامو في مدة أقصاها عام.

في العام 2014 انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية، ضمن جهود حل الأزمة السورية.

في العام 2014 العلماء يكتشفون أن الكوكب القزم سيريس ينبعث منه بخار ماء.

في العام 2016 موجة برد تضرب عدة أنحاء من آسيا الشرقية وتسفر عن مصرع ما لا يقل عن تسعين شخصا.

من مواليد الـ 22 من يناير

في العام 1263 ابن تيمية فقيه ومجتهد إسلامي.

في العام 1440 إيفان الثالث قيصر روسيا.

في العام 1561 فرانسيس بيكون فيلسوف إنجليزي.

في العام 1909 يو ثانت دبلوماسي بورمي وثالث أمين عام للأمم المتحدة.

من وفيات الـ 22 من يناير

في العام 1666 شاه جهان أحد حكام الهند باني الضريح الشهير تاج محل.

في العام 1973 ليندون جونسون رئيس الولايات المتحدة السادس والثلاثون.

