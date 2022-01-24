من ذاكرة اليوم ال 24 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 24 من يناير
في العام 661 عبد الرحمن بن ملجم يحاول اغتيال خليفة المسلمين علي بن أبي طالب بطعنه بخنجر مسموم أثناء صلاة الفجر.
في العام 1800 توقيع اتفاقية العريش بين الجنرال كليبر والعثمانيين بخصوص جلاء الفرنسيين عن مصر.
في العام 1924 تغيير اسم مدينة سانت بطرسبرغ إلى لينينغراد.
في العام 1946 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.
في العام 1981 انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في الطائف بالمملكة العربية السعودية.
في العام 1983 سقوط القمر الصناعي السوفيتي "كوزموس" في المحيط الهادي.
في العام 2002 اغتيال القيادي السابق في حزب الكتائب اللبنانية إيلي حبيقة بتفجير عبوة ناسفة في بيروت.
في العام 2006 مجلس الأمة الكويتي يصوت بالإجماع على إعفاء أمير الدولة الشيخ سعد العبد الله الصباح من منصبه لعدم قدرته الصحية ونقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء وذلك حسب الدستور، ومجلس الوزراء يسمي رئيسه الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرا للكويت.
في العام 2012 صدور بيان باسم مجموعة جديدة باسم جبهة النصرة لأهل الشام يعلن مسؤوليتها عن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في دمشق ومحيطها.
من مواليد الـ 24 من يناير.
في العام 1733 بنيامين لينكون ضابط أميركي في حرب الاستقلال الأميركية.
في العام 1746 غوستاف الثالث ملك سويدي.
في العام 1776 إرنست هوفمان كاتب ألماني.
في العام 1956 معطوب الوناس مغن جزائري أمازيغي من منطقة القبائل.
من وفيات الـ 24 من يناير.
في العام 41 كاليغولا إمبراطور روماني.
في العام 1948 ماريا ماندل حارسة سجن نمساوية اشتهرت بالقسوة مع سجناء الحرب العالمية الثانية وقد تم إعدامها.
في العام 1965 ونستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953.
من ذاكرة اليوم الـ 23 من يناير
في العام 393 الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول ينصب ابنه ذا التسع سنوات هونوريوس إمبراطورا مشاركا.
في العام 1368 جو يوانجانغ يرتقي عرش الصين تحت اسم الإمبراطور هونغ وو، مبتدئا حكم أسرة مينغ الذي سيدوم 3 قرون.
في العام 1517 الجيش العثماني بقيادة السلطان سليم الأول يهزم جيش المماليك بقيادة طومان باي في معركة "الريدانية" قرب القاهرة وأدى ذلك إلى سيطرة سليم الأول على القاهرة وإعدام طومان باي شنقا في إحدى ساحاتها العامة.
في العام 1556 زلزال شانشي يضرب الصين مخلفا أكبر عدد من الخسائر البشرية في التاريخ والتي قدرت بحوالي 830000 قتيل، وهو أحد أكثر زلازل العالم دمارا.
في العام 1650 جلاء البرتغاليين عن عُمان.
في العام 1719 إمارة ليختنشتاين تنشأ داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1845 استسلام الأمير عبد القادر الجزائري لقوات الاحتلال الفرنسي.
في العام 1899 حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح يوقع معاهدة حماية مع المملكة المتحدة والتي ألغيت في 19 من يونيو عام 1961.
في العام 1913 مجموعة من أعضاء الاتحاد والترقي يقتحمون الباب العالي مقر الصدارة العظمى العثمانية، ويرغمون السلطان العثماني محمد رشاد على تعيين محمود شوكت باشا صدرا أعظم وناظرا للداخلية.
في العام 1950 الكنيست يعلن للمرة الثانية أن القدس هي عاصمة إسرائيل وواصل نقل الدوائر الحكومية إليها.
في العام 1969 القاهرة تحتفل بألفيتها، واعتبر افتتاح أول معرض دولي للكتاب بداية الاحتفال بالألفية.
في العام 1973 الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون يعلن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب فيتنام.
في العام 2007 المعارضة اللبنانية تغلق الطرق المؤدية للعاصمة بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي للضغط على الحكومة كي تستقيل، وأدى هذا الإغلاق إلى مواجهات بالشارع بين مناصري الطرفين أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.
في العام 2015 وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ومبايعة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكا للمملكة العربية السعودية
من ذاكرة اليوم الـ 22 من يناير
في العام 1840 بدأ الاحتلال الإنجليزي لنيوزيلندا.
في العام 1899 زعماء ست مستعمرات أسترالية يلتقون في ملبورن لمناقشة قيام الاتحاد الكونفدرالي.
في العام 1901 تنصيب إدوارد السابع ملكا للمملكة المتحدة بعد وفاة والدته الملكة فيكتوريا.
في العام 1941 القوات البريطانية تستولي على طبرق من القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1970 أول طائرة ركاب جامبو تحمل ركابا تحط في مطار هيثرو قادمة من نيويورك وذلك في أول رحلة لها.
في العام 1979 تفجير سيارة مفخخة في بيروت يؤدي إلى اغتيال القائد الفلسطيني علي حسن سلامة وذلك بعد خروجه من منزل زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق.
في العام 1984 تقديم حاسب أبل ماكنتوش كأول حاسب شخصي مزود بفأرة
في العام 1997 مادلين أولبرايت تتولى رسميا منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب.
في العام 1998 المحكمة الدستورية التركية تأمر بحل حزب الرفاه الإسلامي ومنع رئيسة نجم الدين أربكان من ممارسة أي نشاط سياسي وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات البلدية والنيابية.
في العام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يأمر بإغلاق معتقل غوانتانامو في مدة أقصاها عام.
في العام 2014 انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية، ضمن جهود حل الأزمة السورية.
في العام 2014 العلماء يكتشفون أن الكوكب القزم سيريس ينبعث منه بخار ماء.
في العام 2016 موجة برد تضرب عدة أنحاء من آسيا الشرقية وتسفر عن مصرع ما لا يقل عن تسعين شخصا.
من مواليد الـ 22 من يناير
في العام 1263 ابن تيمية فقيه ومجتهد إسلامي.
في العام 1440 إيفان الثالث قيصر روسيا.
في العام 1561 فرانسيس بيكون فيلسوف إنجليزي.
في العام 1909 يو ثانت دبلوماسي بورمي وثالث أمين عام للأمم المتحدة.
من وفيات الـ 22 من يناير
في العام 1666 شاه جهان أحد حكام الهند باني الضريح الشهير تاج محل.
في العام 1973 ليندون جونسون رئيس الولايات المتحدة السادس والثلاثون.
من ذاكرة اليوم الـ 21 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 21 من يناير
في العام 1189 الملكان الإنجليزي ريتشارد الأول والفرنسي فيليب الثاني يبدآن بحشد جيوشهما باتجاه الشرق في إطار الحملة الصليبية الثالثة.
في العام 1793 إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة.
في العام 1917 زلزال في إندونيسيا يؤدي إلى وفاة ما يقرب من 15 ألف شخص.
في العام 1954 انطلاق الغواصة الأميركية "نوتيلوس"، وهي أول غواصة في التاريخ.
في العام 1976 إقلاع أول رحلة لطائرة الكونكورد بين باريس وريو دي جانيرو.
في العام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يطلب بوقف مؤقت لمحاكمات المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية والتي تجرى في معتقل غوانتانامو لمدة 120 يوما.
في العام 2012 مجلس النواب اليمني يوافق على مشروع قانون بمنح الحصانة التامة للرئيس علي عبد الله صالح ويأتي إقرار هذا القانون تنفيذا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
في العام 2014 تفجير يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.
في العام 2016 مقتل 41 شخصا وإصابة 66 آخرين جراء حادث انحراف قطار عن مساره في الهند.
من مواليد الـ 21 من يناير
في العام 1813 جون فريمونت عسكري ومستكشف أميركي.
في العام 1869 غريغوري راسبوتين راهب روسي.
في العام 1905 كريستيان ديور مصمم أزياء فرنسي.
من وفيات الـ 21 من يناير
في العام 1924 فلاديمير لينين أول رئيس للاتحاد السوفيتي.
في العام 1950 جورج أورويل كاتب بريطاني صاحب روايتي "حديقة الحيوان" و "1984".
في العام 1969 ماري منيب ممثلة مصرية.
في العام 2006 إبراهيم روجوفا رئيس كوسوفو.
من ذاكرة اليوم الـ 20 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 20 من يناير
في العام 1523 كريستيان الثاني يجبر على التنازل عن عرشه كملك للدنمارك والنرويج.
في العام 1872 القوات الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة ضد الاحتلال الفرنسي، ثم تحكم عليه بالإعدام.
في العام 1938 الملك فاروق ملك مصر يتزوج من صافيناز ذو الفقار والتي أصبحت تلقب بالملكة فريدة.
في العام 1941 بداية الاحتلال الإيطالي لإرتريا.
في العام 1945 إعادة تنصيب الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت رئيسا لفترة رئاسية رابعة، وهو الرئيس الوحيد الذي تولى الحكم ثلاث فترات رئاسية كاملة ودخل في فترة رئاسية رابعة.
في العام 1962 أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أولى جلسات المجلس التأسيسي المنتخب والمكلف بوضع دستور للدولة.
في العام 1981 إيران تفرج عن رهائن السفارة الأميركية بعد 444 يوما من الاحتجاز وذلك في يوم تنصيب الرئيس رونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة.
في العام 1993 عقد لقاء سري بين رئيس الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع والباحث الإسرائيلي يائير هيرشفيلد في النرويج وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات السرية التي أدت إلى توقيع اتفاق أوسلو.
في العام 1996 انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
في العام 2009 باراك أوباما يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول أميركي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب.
في العام 2017 الرئيس الغاني المنتهية ولايته يحيى جامع يقرر مغادرة البلاد وتسليم السلطة للرئيس المنتخب آداما بارو، وبذلك ينتهي التدخل العسكري في غامبيا بطريقة سلمية.
من مواليد الـ 20 من يناير
في العام 1899 كينجيرو تاكاياناغي مخترع ياباني اخترع أول تلفاز في اليابان.
في العام 1910 علال الفاسي سياسي مغربي.
من وفيات الـ 20 من يناير
في العام 820 الإمام الشافعي مؤسس المذهب الشافعي.
في العام 1612 الإمبراطور رودولف الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1936 الملك جورج الخامس ملك المملكة المتحدة.
من ذاكرة اليوم ال 24 من يناير