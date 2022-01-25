من ذاكرة اليوم الـ 26 من يناير

من ذاكرة اليوم الـ 25 من يناير

في العام 750 انتصار العباسيين على الأمويين في معركة الزاب الكبرى ونتج عنها سقوط الدولة الأموية التي استمرت 88 سنة ميلادية.

في العام 1260 سقوط حلب في يد التتار، وهي أول مدينة شامية تواجه الغزو المغولي بعد سقوط بغداد.

في العام 1479 السلطان محمد الفاتح يجبر إمارة البندقية على توقيع معاهدة إسطنبول والتي انسحبت بناء على شروطها من الحرب ضد العثمانيين وفرضت عليها غرامات الحرب وجزية سنوية.

في العام 1890 افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة في مصر.

في العام 1915 ألكسندر غراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية.

في العام 1919 تأسيس عصبة الأمم.

في العام 1942 تايلاند تعلن الحرب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وذلك بعد أن تعاون رئيس وزرائها مع اليابانيين الذين وعدوه بإعطاء تايلاند جزءا من أراضي الصين وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

في العام 1952 الإنجليز يقتحمون مدينة الإسماعيلية المصرية، ورجال الشرطة المصرية يرفضون تسليم أسلحتهم، وأدى ذلك إلى وقوع معركة قتل فيها 50 جنديا مصريا وأصيب 80 آخرون وأسر الباقون.

في العام 1971 عيدي أمين يطيح بميلتون أوبوتي بانقلاب في أوغندا.

في العام 1972 التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفيتي تضع حدا لعداء دام ربع قرن.

في العام 1980 الرئيس المصري محمد أنور السادات يبلغ هيئة الأمم المتحدة بشكل رسمي إنهاء حالة العداء بين مصر وإسرائيل.

في العام 1999 ملك الأردن الحسين بن طلال يعزل أخاه الأمير الحسن من ولاية العهد، ويعين نجله الأكبر الأمير عبد الله خلفا له.

في العام 2011 احتجاجات شعبية في مصر، سميت بيوم الغضب وذلك تنديدا بتدني الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، والمطالبة بإصلاحات سياسية، وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى اندلاع ثورة 25 يناير والمطالبة بالإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك ونظامه.

من مواليد الـ 25 من يناير.

في العام 1874 سومرست موم كاتب إنجليزي.

في العام 1926 يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري.

في العام 1928 إدوارد شيفردنادزه رئيس جورجي.

في العام 1933 كورازون أكينو رئيسة فلبينية.

في العام 1948 الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة.

من وفيات الـ 25 من يناير.

في العام 967 سيف الدولة الحمداني أمير من الدولة الحمدانية في حلب.

في العام 1929 عبد العزيز جاويش مجاهد مصري وأحد رواد الإصلاح والعمل الوطني ومناصر للدولة العثمانية.