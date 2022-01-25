من ذاكرة اليوم الـ 26 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 26 من يناير
في العام 1340 ملك إنجلترا إدوارد الثالث يعلن ملكا على فرنسا.
في العام 1479 السلطان العثماني محمد الفاتح يستولي على مدينة أشقودرة بشمال ألبانيا والتي كانت خاضعة لحكم البنادقة.
في العام 1788 الأسطول الأول البريطاني تحت قيادة آرثر فيليب يبحر إلى ميناء سيدني لتأسيس مدينة سيدني المستوطنة الأوروبية الدائمة الأولى في القارة، ويحتفل بهذا اليوم كيوم أستراليا الوطني.
في العام 1841 المملكة المتحدة تحتل هونغ كونغ.
في العام 1885 القوات الموالية للمهدي تحتل الخرطوم.
في العام 1937 السلطات الفرنسية في الجزائر تحل حزب نجم شمال إفريقيا الذي يتزعمه مصالي الحاج.
في العام 1952 اندلاع حريق كبير في القاهرة التهمت خلاله النار نحو 700 محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب وناد في شوارع وميادين وسط المدينة.
في العام 1962 المسبار "رينجر 3" ينطلق لدراسة القمر، لكنه أخطأ هدفه بما يقدر بحوالي 22000 ميل
في العام 1965 اللغة الهندية تصبح اللغة الرسمية للهند.
في العام 1980 بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر.
في العام 2005 كونداليزا رايس تؤدي اليمين كوزير للخارجية الأميركية، لتصبح أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب.
من مواليد الـ 26 من يناير.
في العام 1763 كارل الرابع عشر يوهان ملك السويد.
في العام 1918 نيكولاي تشاوتشيسكو رئيس رومانيا الأول.
في العام 1925 بول نيومان ممثل أميركي.
في العام 1943 سعاد حسني ممثلة مصرية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للجمارك وبعيد الجمهورية في الهند وفي عيد الاستقلال في أوغندا
من ذاكرة اليوم الـ 25 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 25 من يناير
في العام 750 انتصار العباسيين على الأمويين في معركة الزاب الكبرى ونتج عنها سقوط الدولة الأموية التي استمرت 88 سنة ميلادية.
في العام 1260 سقوط حلب في يد التتار، وهي أول مدينة شامية تواجه الغزو المغولي بعد سقوط بغداد.
في العام 1479 السلطان محمد الفاتح يجبر إمارة البندقية على توقيع معاهدة إسطنبول والتي انسحبت بناء على شروطها من الحرب ضد العثمانيين وفرضت عليها غرامات الحرب وجزية سنوية.
في العام 1890 افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة في مصر.
في العام 1915 ألكسندر غراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية.
في العام 1919 تأسيس عصبة الأمم.
في العام 1942 تايلاند تعلن الحرب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وذلك بعد أن تعاون رئيس وزرائها مع اليابانيين الذين وعدوه بإعطاء تايلاند جزءا من أراضي الصين وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1952 الإنجليز يقتحمون مدينة الإسماعيلية المصرية، ورجال الشرطة المصرية يرفضون تسليم أسلحتهم، وأدى ذلك إلى وقوع معركة قتل فيها 50 جنديا مصريا وأصيب 80 آخرون وأسر الباقون.
في العام 1971 عيدي أمين يطيح بميلتون أوبوتي بانقلاب في أوغندا.
في العام 1972 التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفيتي تضع حدا لعداء دام ربع قرن.
في العام 1980 الرئيس المصري محمد أنور السادات يبلغ هيئة الأمم المتحدة بشكل رسمي إنهاء حالة العداء بين مصر وإسرائيل.
في العام 1999 ملك الأردن الحسين بن طلال يعزل أخاه الأمير الحسن من ولاية العهد، ويعين نجله الأكبر الأمير عبد الله خلفا له.
في العام 2011 احتجاجات شعبية في مصر، سميت بيوم الغضب وذلك تنديدا بتدني الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، والمطالبة بإصلاحات سياسية، وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى اندلاع ثورة 25 يناير والمطالبة بالإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك ونظامه.
من مواليد الـ 25 من يناير.
في العام 1874 سومرست موم كاتب إنجليزي.
في العام 1926 يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري.
في العام 1928 إدوارد شيفردنادزه رئيس جورجي.
في العام 1933 كورازون أكينو رئيسة فلبينية.
في العام 1948 الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة.
من وفيات الـ 25 من يناير.
في العام 967 سيف الدولة الحمداني أمير من الدولة الحمدانية في حلب.
في العام 1929 عبد العزيز جاويش مجاهد مصري وأحد رواد الإصلاح والعمل الوطني ومناصر للدولة العثمانية.
من ذاكرة اليوم ال 24 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 24 من يناير
في العام 661 عبد الرحمن بن ملجم يحاول اغتيال خليفة المسلمين علي بن أبي طالب بطعنه بخنجر مسموم أثناء صلاة الفجر.
في العام 1800 توقيع اتفاقية العريش بين الجنرال كليبر والعثمانيين بخصوص جلاء الفرنسيين عن مصر.
في العام 1924 تغيير اسم مدينة سانت بطرسبرغ إلى لينينغراد.
في العام 1946 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.
في العام 1981 انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في الطائف بالمملكة العربية السعودية.
في العام 1983 سقوط القمر الصناعي السوفيتي "كوزموس" في المحيط الهادي.
في العام 2002 اغتيال القيادي السابق في حزب الكتائب اللبنانية إيلي حبيقة بتفجير عبوة ناسفة في بيروت.
في العام 2006 مجلس الأمة الكويتي يصوت بالإجماع على إعفاء أمير الدولة الشيخ سعد العبد الله الصباح من منصبه لعدم قدرته الصحية ونقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء وذلك حسب الدستور، ومجلس الوزراء يسمي رئيسه الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرا للكويت.
في العام 2012 صدور بيان باسم مجموعة جديدة باسم جبهة النصرة لأهل الشام يعلن مسؤوليتها عن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في دمشق ومحيطها.
من مواليد الـ 24 من يناير.
في العام 1733 بنيامين لينكون ضابط أميركي في حرب الاستقلال الأميركية.
في العام 1746 غوستاف الثالث ملك سويدي.
في العام 1776 إرنست هوفمان كاتب ألماني.
في العام 1956 معطوب الوناس مغن جزائري أمازيغي من منطقة القبائل.
من وفيات الـ 24 من يناير.
في العام 41 كاليغولا إمبراطور روماني.
في العام 1948 ماريا ماندل حارسة سجن نمساوية اشتهرت بالقسوة مع سجناء الحرب العالمية الثانية وقد تم إعدامها.
في العام 1965 ونستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953.
من ذاكرة اليوم الـ 23 من يناير
في العام 393 الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول ينصب ابنه ذا التسع سنوات هونوريوس إمبراطورا مشاركا.
في العام 1368 جو يوانجانغ يرتقي عرش الصين تحت اسم الإمبراطور هونغ وو، مبتدئا حكم أسرة مينغ الذي سيدوم 3 قرون.
في العام 1517 الجيش العثماني بقيادة السلطان سليم الأول يهزم جيش المماليك بقيادة طومان باي في معركة "الريدانية" قرب القاهرة وأدى ذلك إلى سيطرة سليم الأول على القاهرة وإعدام طومان باي شنقا في إحدى ساحاتها العامة.
في العام 1556 زلزال شانشي يضرب الصين مخلفا أكبر عدد من الخسائر البشرية في التاريخ والتي قدرت بحوالي 830000 قتيل، وهو أحد أكثر زلازل العالم دمارا.
في العام 1650 جلاء البرتغاليين عن عُمان.
في العام 1719 إمارة ليختنشتاين تنشأ داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1845 استسلام الأمير عبد القادر الجزائري لقوات الاحتلال الفرنسي.
في العام 1899 حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح يوقع معاهدة حماية مع المملكة المتحدة والتي ألغيت في 19 من يونيو عام 1961.
في العام 1913 مجموعة من أعضاء الاتحاد والترقي يقتحمون الباب العالي مقر الصدارة العظمى العثمانية، ويرغمون السلطان العثماني محمد رشاد على تعيين محمود شوكت باشا صدرا أعظم وناظرا للداخلية.
في العام 1950 الكنيست يعلن للمرة الثانية أن القدس هي عاصمة إسرائيل وواصل نقل الدوائر الحكومية إليها.
في العام 1969 القاهرة تحتفل بألفيتها، واعتبر افتتاح أول معرض دولي للكتاب بداية الاحتفال بالألفية.
في العام 1973 الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون يعلن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب فيتنام.
في العام 2007 المعارضة اللبنانية تغلق الطرق المؤدية للعاصمة بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي للضغط على الحكومة كي تستقيل، وأدى هذا الإغلاق إلى مواجهات بالشارع بين مناصري الطرفين أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.
في العام 2015 وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ومبايعة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكا للمملكة العربية السعودية
من ذاكرة اليوم الـ 22 من يناير
في العام 1840 بدأ الاحتلال الإنجليزي لنيوزيلندا.
في العام 1899 زعماء ست مستعمرات أسترالية يلتقون في ملبورن لمناقشة قيام الاتحاد الكونفدرالي.
في العام 1901 تنصيب إدوارد السابع ملكا للمملكة المتحدة بعد وفاة والدته الملكة فيكتوريا.
في العام 1941 القوات البريطانية تستولي على طبرق من القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1970 أول طائرة ركاب جامبو تحمل ركابا تحط في مطار هيثرو قادمة من نيويورك وذلك في أول رحلة لها.
في العام 1979 تفجير سيارة مفخخة في بيروت يؤدي إلى اغتيال القائد الفلسطيني علي حسن سلامة وذلك بعد خروجه من منزل زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق.
في العام 1984 تقديم حاسب أبل ماكنتوش كأول حاسب شخصي مزود بفأرة
في العام 1997 مادلين أولبرايت تتولى رسميا منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب.
في العام 1998 المحكمة الدستورية التركية تأمر بحل حزب الرفاه الإسلامي ومنع رئيسة نجم الدين أربكان من ممارسة أي نشاط سياسي وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات البلدية والنيابية.
في العام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يأمر بإغلاق معتقل غوانتانامو في مدة أقصاها عام.
في العام 2014 انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية، ضمن جهود حل الأزمة السورية.
في العام 2014 العلماء يكتشفون أن الكوكب القزم سيريس ينبعث منه بخار ماء.
في العام 2016 موجة برد تضرب عدة أنحاء من آسيا الشرقية وتسفر عن مصرع ما لا يقل عن تسعين شخصا.
من مواليد الـ 22 من يناير
في العام 1263 ابن تيمية فقيه ومجتهد إسلامي.
في العام 1440 إيفان الثالث قيصر روسيا.
في العام 1561 فرانسيس بيكون فيلسوف إنجليزي.
في العام 1909 يو ثانت دبلوماسي بورمي وثالث أمين عام للأمم المتحدة.
من وفيات الـ 22 من يناير
في العام 1666 شاه جهان أحد حكام الهند باني الضريح الشهير تاج محل.
في العام 1973 ليندون جونسون رئيس الولايات المتحدة السادس والثلاثون.
من ذاكرة اليوم الـ 26 من يناير