من ذاكرة اليوم ال 29 من يناير
في العام 1834 الجيش الروسي ينسحب من رومانيا بعد 5 سنوات ونصف من الاحتلال، وكانت رومانيا تتبع في تلك الفترة الدولة العثمانية لكن الروس احتلوها أثناء حربهم مع العثمانيين عام 1828.
في العام 1942 الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1952 الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة.
في العام 1963 أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أول مجلس نواب كويتي منتخب باسم مجلس الأمة.
في العام 1970 القوات الأميركية تبدأ في الجلاء عن قاعدة هويلس العسكرية، وهي آخر القواعد العسكرية الأميركية التي كانت تستأجرها من ليبيا.
في العام 1987 الرئيسة الفلبينية كورازون أكينو تقمع حركة تمرد قام بها عدد من ضباط الجيش سيطروا خلالها على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وهذه الحادثة هي خامس محاولة انقلابية في عهدها.
في العام 1992 الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
في العام 2002 منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة عشرة المقامة في المملكة العربية السعودية.
في العام 2004 عملية تبادل أسرى بين حزب الله وإسرائيل، أطلق خلالها سراح 400 أسير فلسطيني و23 لبنانيا.
في العام 2011 الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وذلك بعد خمسة أيام من اندلاع ثورة 25 يناير.
في العام 2016 مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في تفجير انتحاري استهدف المصلين بمسجد الإمام الرضا بمحافظة الأحساء.
من مواليد الـ 29 من يناير.
في العام 1843 ويليام مكينلي رئيس الولايات المتحدة الخامس والعشرون.
في العام 1860 أنطون تشيخوف روائي روسي.
في العام 1954 أوبرا وينفري مقدمة برامج أميركية.
في العام 1966 روماريو لاعب كرة قدم برازيلي.
من وفيات الـ 29 من يناير.
في العام 803 جعفر بن يحيى البرمكي وزير هارون الرشيد قتل في الحادثة المعروفة بنكبة البرامكة.
في العام 1696 إيفان الخامس قيصر روسيا الرابع.
في العام 1820 جورج الثالث ملك المملكة المتحدة.
في العام 1950 أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت العاشر.
في العام 1988 حسن الإمام مخرج مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 28 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 28 من يناير
في العام 1479 توقيع معاهدة بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية القوة التجارية الكبرى في أوروبا.
في العام 1788 بريطانيا تنشئ أول مستعمرة مجرمين في "بوتاني باي" بأستراليا.
في العام 1871 انتهاء الحرب الفرنسية البروسية باستسلام فرنسا.
في العام 1887 بداية بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.
في العام 1909 جلاء القوات الأميركية عن كوبا التي احتلتها خلال الحرب الأميركية الإسبانية عام 1898.
في العام 1918 تأسيس الجيش الأحمر الذي ضم في صفوفه جنودا من الجيش الروسي القيصري السابق، وكان هدف تأسيسه هو حماية الحدود من الغزو الخارجي وحماية الثورة.
في العام 1932 اليابان تحتل مدينة شانغهاي كبرى مدن الصين وذلك قُبيْل الحرب العالمية الثانية.
في العام 1957 بداية إضراب شامل في الجزائر سمي بإضراب الثمانية أيام لدعم ثورة التحرير الجزائرية.
في العام 1973 بدء سريان وقف إطلاق النار في فيتنام في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت سايغون.
في العام 1986 مكوك الفضاء تشالنجر ينفجر في الجو بعد انطلاقه بثلاث وسبعين ثانية، ومصرع رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.
في العام 2011 اندلاع مظاهرات حاشدة في مصر بعد صلاة الجمعة سميت جمعة الغضب، وذلك في اليوم الرابع من بدء المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس محمد حسني مبارك.
في العام 2018 اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" و"حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي" في عدن.
من مواليد الـ 28 من يناير.
في العام 1831 حيدر الحلي شاعر عراقي.
في العام 1930 عبد الله غيث ممثل مصري.
في العام 1938 نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.
في العام 1950 حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.
من وفيات الـ 28 من يناير.
في العام 992 جوهر الصقلي أحد كبار قادة الدولة الفاطمية.
في العام 2018 حصة بنت محمد آل نهيان زوجة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
من ذاكرة اليوم الـ 27 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 27 من يناير
في العام 1832 انطلاق مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.
في العام 1900 اندلاع ثورة الملاكمين في الصين، والدبلوماسيون الأجانب في بكين يطالبون بتأديب المتمردين.
في العام 1926 الإنجليزي جون بيرد يخترع التلفاز.
في العام 1927 الإعلان عن قيام مملكة الحجاز ونجد في الجزيرة العربية.
في العام 1944 رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم منذ بدايته وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1980 روبرت موجابي يعود من المنفى إلى روديسيا.
في العام 1999 كشف النقاب عن تخطيط أحد ناشطي اليمين الإسرائيلي المتطرف بحسب اعترافاته لتنفيذ عملية تفجير كبيرة تهدف إلى نسف المسجد الأقصى.
في العام 2003 مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يعلن في تقريره لمجلس الأمن أن فريق الوكالة لم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق.
من مواليد الـ 27 من يناير
في العام 1756 موزارت موسيقار نمساوي.
في العام 1850 إدوارد جون سميث قبطان سفينة تايتنك.
في العام 1933 محمد الفايد ملياردير ورجل أعمال مصري.
في العام 1963 فؤاد أحمد ممثل مصري.
في العام 1939 إبراهيم مرعشلي ممثل لبناني.
في العام 1971 ليل جون مغني راب أميركي.
من وفيات الـ 27 من يناير
في العام 1983 محمود إسماعيل كاتب وممثل مصري.
في العام 2005 الأميرة فوزية ابنة فاروق الأول آخر ملوك المملكة المصرية.
من ذاكرة اليوم الـ 26 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 26 من يناير
في العام 1340 ملك إنجلترا إدوارد الثالث يعلن ملكا على فرنسا.
في العام 1479 السلطان العثماني محمد الفاتح يستولي على مدينة أشقودرة بشمال ألبانيا والتي كانت خاضعة لحكم البنادقة.
في العام 1788 الأسطول الأول البريطاني تحت قيادة آرثر فيليب يبحر إلى ميناء سيدني لتأسيس مدينة سيدني المستوطنة الأوروبية الدائمة الأولى في القارة، ويحتفل بهذا اليوم كيوم أستراليا الوطني.
في العام 1841 المملكة المتحدة تحتل هونغ كونغ.
في العام 1885 القوات الموالية للمهدي تحتل الخرطوم.
في العام 1937 السلطات الفرنسية في الجزائر تحل حزب نجم شمال إفريقيا الذي يتزعمه مصالي الحاج.
في العام 1952 اندلاع حريق كبير في القاهرة التهمت خلاله النار نحو 700 محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب وناد في شوارع وميادين وسط المدينة.
في العام 1962 المسبار "رينجر 3" ينطلق لدراسة القمر، لكنه أخطأ هدفه بما يقدر بحوالي 22000 ميل
في العام 1965 اللغة الهندية تصبح اللغة الرسمية للهند.
في العام 1980 بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر.
في العام 2005 كونداليزا رايس تؤدي اليمين كوزير للخارجية الأميركية، لتصبح أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب.
من مواليد الـ 26 من يناير.
في العام 1763 كارل الرابع عشر يوهان ملك السويد.
في العام 1918 نيكولاي تشاوتشيسكو رئيس رومانيا الأول.
في العام 1925 بول نيومان ممثل أميركي.
في العام 1943 سعاد حسني ممثلة مصرية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للجمارك وبعيد الجمهورية في الهند وفي عيد الاستقلال في أوغندا
من ذاكرة اليوم الـ 25 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 25 من يناير
في العام 750 انتصار العباسيين على الأمويين في معركة الزاب الكبرى ونتج عنها سقوط الدولة الأموية التي استمرت 88 سنة ميلادية.
في العام 1260 سقوط حلب في يد التتار، وهي أول مدينة شامية تواجه الغزو المغولي بعد سقوط بغداد.
في العام 1479 السلطان محمد الفاتح يجبر إمارة البندقية على توقيع معاهدة إسطنبول والتي انسحبت بناء على شروطها من الحرب ضد العثمانيين وفرضت عليها غرامات الحرب وجزية سنوية.
في العام 1890 افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة في مصر.
في العام 1915 ألكسندر غراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية.
في العام 1919 تأسيس عصبة الأمم.
في العام 1942 تايلاند تعلن الحرب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وذلك بعد أن تعاون رئيس وزرائها مع اليابانيين الذين وعدوه بإعطاء تايلاند جزءا من أراضي الصين وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1952 الإنجليز يقتحمون مدينة الإسماعيلية المصرية، ورجال الشرطة المصرية يرفضون تسليم أسلحتهم، وأدى ذلك إلى وقوع معركة قتل فيها 50 جنديا مصريا وأصيب 80 آخرون وأسر الباقون.
في العام 1971 عيدي أمين يطيح بميلتون أوبوتي بانقلاب في أوغندا.
في العام 1972 التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفيتي تضع حدا لعداء دام ربع قرن.
في العام 1980 الرئيس المصري محمد أنور السادات يبلغ هيئة الأمم المتحدة بشكل رسمي إنهاء حالة العداء بين مصر وإسرائيل.
في العام 1999 ملك الأردن الحسين بن طلال يعزل أخاه الأمير الحسن من ولاية العهد، ويعين نجله الأكبر الأمير عبد الله خلفا له.
في العام 2011 احتجاجات شعبية في مصر، سميت بيوم الغضب وذلك تنديدا بتدني الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، والمطالبة بإصلاحات سياسية، وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى اندلاع ثورة 25 يناير والمطالبة بالإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك ونظامه.
من مواليد الـ 25 من يناير.
في العام 1874 سومرست موم كاتب إنجليزي.
في العام 1926 يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري.
في العام 1928 إدوارد شيفردنادزه رئيس جورجي.
في العام 1933 كورازون أكينو رئيسة فلبينية.
في العام 1948 الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة.
من وفيات الـ 25 من يناير.
في العام 967 سيف الدولة الحمداني أمير من الدولة الحمدانية في حلب.
في العام 1929 عبد العزيز جاويش مجاهد مصري وأحد رواد الإصلاح والعمل الوطني ومناصر للدولة العثمانية.
من ذاكرة اليوم ال 29 من يناير