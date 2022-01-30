من ذاكرة اليوم ال 30 من يناير
في العام 1649 تنفيذ حكم الإعدام بحق تشارلز الأول ملك إنجلترا.
في العام 1648 التوقيع على "اتفاقية مونستر" لإنهاء "حرب الثمانين سنة" بين هولندا وإسبانيا.
في العام 1835 الرئيس الأميركي أندرو جاكسون يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في قاعة مجلس النواب، وهي أول محاولة اغتيال لرئيس أميركي.
في العام 1847 تغير اسم قرية "يربا بوينا" في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.
في العام 1893 الخديوي عباس حلمي الثاني يعفو عن أعضاء الثورة العرابية المنفيين إلى جزيرة سرنديب أو سيلان أو سريلانكا.
في العام 1933 أدولف هتلر يصبح مستشارا للرايخ الألماني الثالث.
في العام 1948 اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين.
في العام 1956 حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.
في العام 2003 بلجيكا توافق على قانون يتيح زواج مثليي الجنس.
في العام 2013 كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول "نارو-1" حاملا قمرا اصطناعيا لأغراض بحثية.
من مواليد الـ 30 من يناير.
في العام 1882 فرانكلين روزفلت الرئيس الولايات المتحدة.
في العام 1938 إسلام كريموف رئيس أوزبكستان.
في العام 1941 ديك تشيني نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد جورج دبليو بوش.
في العام 1962 عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
من وفيات الـ 30 من يناير.
في العام 1649 الملك تشارلز الأول ملك إنجلترا.
في العام 1676 القيصر أليكس الأول قيصر روسيا الثاني.
في العام 1948 أورفيل رايت أول من طار في طائرة وواحد من الأخوان رايت.
في العام 1982 رأفت الهجان جاسوس مصري في إسرائيل.
وفي مثل هذا اليوم يحتفل باليوم العالمي للتضامن مع فلسطينيي 48.
من ذاكرة اليوم ال 29 من يناير
في العام 1834 الجيش الروسي ينسحب من رومانيا بعد 5 سنوات ونصف من الاحتلال، وكانت رومانيا تتبع في تلك الفترة الدولة العثمانية لكن الروس احتلوها أثناء حربهم مع العثمانيين عام 1828.
في العام 1942 الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1952 الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة.
في العام 1963 أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أول مجلس نواب كويتي منتخب باسم مجلس الأمة.
في العام 1970 القوات الأميركية تبدأ في الجلاء عن قاعدة هويلس العسكرية، وهي آخر القواعد العسكرية الأميركية التي كانت تستأجرها من ليبيا.
في العام 1987 الرئيسة الفلبينية كورازون أكينو تقمع حركة تمرد قام بها عدد من ضباط الجيش سيطروا خلالها على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وهذه الحادثة هي خامس محاولة انقلابية في عهدها.
في العام 1992 الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
في العام 2002 منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة عشرة المقامة في المملكة العربية السعودية.
في العام 2004 عملية تبادل أسرى بين حزب الله وإسرائيل، أطلق خلالها سراح 400 أسير فلسطيني و23 لبنانيا.
في العام 2011 الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وذلك بعد خمسة أيام من اندلاع ثورة 25 يناير.
في العام 2016 مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في تفجير انتحاري استهدف المصلين بمسجد الإمام الرضا بمحافظة الأحساء.
من مواليد الـ 29 من يناير.
في العام 1843 ويليام مكينلي رئيس الولايات المتحدة الخامس والعشرون.
في العام 1860 أنطون تشيخوف روائي روسي.
في العام 1954 أوبرا وينفري مقدمة برامج أميركية.
في العام 1966 روماريو لاعب كرة قدم برازيلي.
من وفيات الـ 29 من يناير.
في العام 803 جعفر بن يحيى البرمكي وزير هارون الرشيد قتل في الحادثة المعروفة بنكبة البرامكة.
في العام 1696 إيفان الخامس قيصر روسيا الرابع.
في العام 1820 جورج الثالث ملك المملكة المتحدة.
في العام 1950 أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت العاشر.
في العام 1988 حسن الإمام مخرج مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 28 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 28 من يناير
في العام 1479 توقيع معاهدة بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية القوة التجارية الكبرى في أوروبا.
في العام 1788 بريطانيا تنشئ أول مستعمرة مجرمين في "بوتاني باي" بأستراليا.
في العام 1871 انتهاء الحرب الفرنسية البروسية باستسلام فرنسا.
في العام 1887 بداية بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.
في العام 1909 جلاء القوات الأميركية عن كوبا التي احتلتها خلال الحرب الأميركية الإسبانية عام 1898.
في العام 1918 تأسيس الجيش الأحمر الذي ضم في صفوفه جنودا من الجيش الروسي القيصري السابق، وكان هدف تأسيسه هو حماية الحدود من الغزو الخارجي وحماية الثورة.
في العام 1932 اليابان تحتل مدينة شانغهاي كبرى مدن الصين وذلك قُبيْل الحرب العالمية الثانية.
في العام 1957 بداية إضراب شامل في الجزائر سمي بإضراب الثمانية أيام لدعم ثورة التحرير الجزائرية.
في العام 1973 بدء سريان وقف إطلاق النار في فيتنام في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت سايغون.
في العام 1986 مكوك الفضاء تشالنجر ينفجر في الجو بعد انطلاقه بثلاث وسبعين ثانية، ومصرع رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.
في العام 2011 اندلاع مظاهرات حاشدة في مصر بعد صلاة الجمعة سميت جمعة الغضب، وذلك في اليوم الرابع من بدء المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس محمد حسني مبارك.
في العام 2018 اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" و"حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي" في عدن.
من مواليد الـ 28 من يناير.
في العام 1831 حيدر الحلي شاعر عراقي.
في العام 1930 عبد الله غيث ممثل مصري.
في العام 1938 نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.
في العام 1950 حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.
من وفيات الـ 28 من يناير.
في العام 992 جوهر الصقلي أحد كبار قادة الدولة الفاطمية.
في العام 2018 حصة بنت محمد آل نهيان زوجة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
من ذاكرة اليوم الـ 27 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 27 من يناير
في العام 1832 انطلاق مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.
في العام 1900 اندلاع ثورة الملاكمين في الصين، والدبلوماسيون الأجانب في بكين يطالبون بتأديب المتمردين.
في العام 1926 الإنجليزي جون بيرد يخترع التلفاز.
في العام 1927 الإعلان عن قيام مملكة الحجاز ونجد في الجزيرة العربية.
في العام 1944 رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم منذ بدايته وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1980 روبرت موجابي يعود من المنفى إلى روديسيا.
في العام 1999 كشف النقاب عن تخطيط أحد ناشطي اليمين الإسرائيلي المتطرف بحسب اعترافاته لتنفيذ عملية تفجير كبيرة تهدف إلى نسف المسجد الأقصى.
في العام 2003 مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يعلن في تقريره لمجلس الأمن أن فريق الوكالة لم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق.
من مواليد الـ 27 من يناير
في العام 1756 موزارت موسيقار نمساوي.
في العام 1850 إدوارد جون سميث قبطان سفينة تايتنك.
في العام 1933 محمد الفايد ملياردير ورجل أعمال مصري.
في العام 1963 فؤاد أحمد ممثل مصري.
في العام 1939 إبراهيم مرعشلي ممثل لبناني.
في العام 1971 ليل جون مغني راب أميركي.
من وفيات الـ 27 من يناير
في العام 1983 محمود إسماعيل كاتب وممثل مصري.
في العام 2005 الأميرة فوزية ابنة فاروق الأول آخر ملوك المملكة المصرية.
من ذاكرة اليوم الـ 26 من يناير
من ذاكرة اليوم الـ 26 من يناير
في العام 1340 ملك إنجلترا إدوارد الثالث يعلن ملكا على فرنسا.
في العام 1479 السلطان العثماني محمد الفاتح يستولي على مدينة أشقودرة بشمال ألبانيا والتي كانت خاضعة لحكم البنادقة.
في العام 1788 الأسطول الأول البريطاني تحت قيادة آرثر فيليب يبحر إلى ميناء سيدني لتأسيس مدينة سيدني المستوطنة الأوروبية الدائمة الأولى في القارة، ويحتفل بهذا اليوم كيوم أستراليا الوطني.
في العام 1841 المملكة المتحدة تحتل هونغ كونغ.
في العام 1885 القوات الموالية للمهدي تحتل الخرطوم.
في العام 1937 السلطات الفرنسية في الجزائر تحل حزب نجم شمال إفريقيا الذي يتزعمه مصالي الحاج.
في العام 1952 اندلاع حريق كبير في القاهرة التهمت خلاله النار نحو 700 محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب وناد في شوارع وميادين وسط المدينة.
في العام 1962 المسبار "رينجر 3" ينطلق لدراسة القمر، لكنه أخطأ هدفه بما يقدر بحوالي 22000 ميل
في العام 1965 اللغة الهندية تصبح اللغة الرسمية للهند.
في العام 1980 بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر.
في العام 2005 كونداليزا رايس تؤدي اليمين كوزير للخارجية الأميركية، لتصبح أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب.
من مواليد الـ 26 من يناير.
في العام 1763 كارل الرابع عشر يوهان ملك السويد.
في العام 1918 نيكولاي تشاوتشيسكو رئيس رومانيا الأول.
في العام 1925 بول نيومان ممثل أميركي.
في العام 1943 سعاد حسني ممثلة مصرية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للجمارك وبعيد الجمهورية في الهند وفي عيد الاستقلال في أوغندا
من ذاكرة اليوم ال 30 من يناير