من ذاكرة اليوم ال 30 من يناير

من ذاكرة اليوم الـ 28 من يناير

في العام 1479 توقيع معاهدة بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية القوة التجارية الكبرى في أوروبا.

في العام 1788 بريطانيا تنشئ أول مستعمرة مجرمين في "بوتاني باي" بأستراليا.

في العام 1871 انتهاء الحرب الفرنسية البروسية باستسلام فرنسا.

في العام 1887 بداية بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

في العام 1909 جلاء القوات الأميركية عن كوبا التي احتلتها خلال الحرب الأميركية الإسبانية عام 1898.

في العام 1918 تأسيس الجيش الأحمر الذي ضم في صفوفه جنودا من الجيش الروسي القيصري السابق، وكان هدف تأسيسه هو حماية الحدود من الغزو الخارجي وحماية الثورة.

في العام 1932 اليابان تحتل مدينة شانغهاي كبرى مدن الصين وذلك قُبيْل الحرب العالمية الثانية.

في العام 1957 بداية إضراب شامل في الجزائر سمي بإضراب الثمانية أيام لدعم ثورة التحرير الجزائرية.

في العام 1973 بدء سريان وقف إطلاق النار في فيتنام في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت سايغون.

في العام 1986 مكوك الفضاء تشالنجر ينفجر في الجو بعد انطلاقه بثلاث وسبعين ثانية، ومصرع رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.

في العام 2011 اندلاع مظاهرات حاشدة في مصر بعد صلاة الجمعة سميت جمعة الغضب، وذلك في اليوم الرابع من بدء المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس محمد حسني مبارك.

في العام 2018 اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" و"حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي" في عدن.

من مواليد الـ 28 من يناير.

في العام 1831 حيدر الحلي شاعر عراقي.

في العام 1930 عبد الله غيث ممثل مصري.

في العام 1938 نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.

في العام 1950 حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.

من وفيات الـ 28 من يناير.

في العام 992 جوهر الصقلي أحد كبار قادة الدولة الفاطمية.

في العام 2018 حصة بنت محمد آل نهيان زوجة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

