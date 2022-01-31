من ذاكرة اليوم الـ 1 من فبراير

في العام 1662 القرصان الصيني "كاوشينجا" يستولي على جزيرة تايوان بعد حصار دام 9 أشهر.

في العام 1856 انتهاء حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية والتي ساندت فيها فرنسا وإنجلترا العثمانيين، واستمرت هذه الحرب سنتين ونصف السنة.

في العام 1877 إيزاك برجس وويليام لونجستريت يحصلان على براءة اختراع أول قارب بخاري في الولايات المتحدة.

في العام 1881 إلقاء القبض على أحمد عرابي ورفاقه بعد دخول الإنجليز القاهرة.

في العام 1947 رئيس الوزراء الأردني إبراهيم هاشم يقدم استقالته للملك عبد الله بن الحسين.

في العام 1948 تأسيس ماليزيا الاتحادية من اتحاد تسع ممالك كانت خاضعة للاحتلال البريطاني.

في العام 1965 تأميم الهاتف والبرق في الكويت.

في العام 1979 روح الله الموسوي الخميني يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد غياب في المنفى استمر 15 عاما.

في العام 2003 مكوك الفضاء كولومبيا يتفكك إلى قطع صغيرة، عند دخوله المجال الجوي للأرض ويقتل رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.

في العام 2008 حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعين نجله حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليا للعهد في الإمارة.

في العام 2012 أعمال قتل وشغب في ستاد بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين ناديي المصري والأهلي، وأدت إلى سقوط 73 قتيلا من صفوف جماهير ألتراس أهلاوي ومئات الجرحى سميت إعلاميا بـ"مذبحة ستاد بورسعيد".

في العام 2015 منتخب فرنسا يفوز ببطولة العالم لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة في تاريخه.

من مواليد اليوم الـ 1 من فبراير

في العام 1659 ياكوب روغيفين مستكشف هولندي.

في العام 1796 أبراهام إيمانويل فروليش كاتب سويسري.

في العام 1905 زكي نجيب محمود مفكر وفيلسوف مصري.

من وفيات اليوم الـ 1 من فبراير

في العام 1903 جورج جابرييل ستوكس عالم رياضيات وفيزياء بريطاني.

في العام 1929 ألكسندر أوغستون جراح اسكتلندي.

في العام 1966 بديع خيري كاتب مسرحي مصري.

في العام 2010 عز الدين العراقي الوزير الأول في المغرب.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بأول أيام الربيع في أيرلندا على التقويم الأيرلندي ويوم الاتحاد في ماليزيا.

