من ذاكرة اليوم الـ 2 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 2 من فبراير
في العام 1260 سقوط دمشق في يد التتار بقيادة كتبغا أحد قادة هولاكو.
في العام 1848 الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك توقعان "معاهدة جوادالوب هيلداجو" التي أنهت الحرب المكسيكية الأميركية.
في العام 1878 اليونان تعلن الحرب على الدولة العثمانية تضامنا مع الإمبراطورية الروسية.
في العام 1933 المستشار الألماني أدولف هتلر يقرر حل "الرايخستاج" البرلمان بعد يومين من توليه السلطة.
في العام 1957 الأمم المتحدة تصدر قرارا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المصرية التي لا تزال تحتلها وعلى قرار بتوسيع اختصاص قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة بحيث تصبح حاجزا بين إسرائيل ومصر.
في العام 1982 قوات سرايا الدفاع في سوريا بقيادة رفعت الأسد تجتاح مدينة حماة وتقصفها بالمدافع فيما عرف باسم مجزرة حماة.
في العام 1989 مغادرة آخر رتل عسكري سوفيتي العاصمة الأفغانية كابل بعد 9 سنوات من الاحتلال العسكري.
في العام 2006 غرق العبارة المصرية السلام 98 العاملة بين مصر والسعودية في البحر الأحمر أثناء إبحارها من منطقة تبوك إلى سفاجا، وأدى ذلك إلى غرق أكثر من 1033 شخصا.
في العام 2011 وقوع ما عرف باسم موقعة الجمل في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير.
من مواليد اليوم الـ 2 من فبراير
في العام 1882 جيمس جويس كاتب وشاعر أيرلندي.
في العام 1926 سعاد محمد مغنية لبنانية.
في العام 1926 فاليري جيسكار ديستان رئيس فرنسا.
في العام 1946 أسياس أفورقي رئيس إرتريا.
في العام 1977 شاكيرا مغنية كولومبية من أصل لبناني.
من وفيات اليوم الـ 2 من فبراير
في العام 1109 الخطيب التبريزي أحد أعلام اللغة والأدب في القرن الخامس الهجري.
في العام 1942 إبراهام شتيرن مؤسس منظمة شتيرن الصهيونية الإرهابية.
في العام 1970 بيرتراند راسل فيلسوف وكاتب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1950.
في العام 1989 عبد اللطيف التلباني مغنٍ مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 1 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 1 من فبراير
في العام 1662 القرصان الصيني "كاوشينجا" يستولي على جزيرة تايوان بعد حصار دام 9 أشهر.
في العام 1856 انتهاء حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية والتي ساندت فيها فرنسا وإنجلترا العثمانيين، واستمرت هذه الحرب سنتين ونصف السنة.
في العام 1877 إيزاك برجس وويليام لونجستريت يحصلان على براءة اختراع أول قارب بخاري في الولايات المتحدة.
في العام 1881 إلقاء القبض على أحمد عرابي ورفاقه بعد دخول الإنجليز القاهرة.
في العام 1947 رئيس الوزراء الأردني إبراهيم هاشم يقدم استقالته للملك عبد الله بن الحسين.
في العام 1948 تأسيس ماليزيا الاتحادية من اتحاد تسع ممالك كانت خاضعة للاحتلال البريطاني.
في العام 1965 تأميم الهاتف والبرق في الكويت.
في العام 1979 روح الله الموسوي الخميني يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد غياب في المنفى استمر 15 عاما.
في العام 2003 مكوك الفضاء كولومبيا يتفكك إلى قطع صغيرة، عند دخوله المجال الجوي للأرض ويقتل رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.
في العام 2008 حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعين نجله حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليا للعهد في الإمارة.
في العام 2012 أعمال قتل وشغب في ستاد بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين ناديي المصري والأهلي، وأدت إلى سقوط 73 قتيلا من صفوف جماهير ألتراس أهلاوي ومئات الجرحى سميت إعلاميا بـ"مذبحة ستاد بورسعيد".
في العام 2015 منتخب فرنسا يفوز ببطولة العالم لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة في تاريخه.
من مواليد اليوم الـ 1 من فبراير
في العام 1659 ياكوب روغيفين مستكشف هولندي.
في العام 1796 أبراهام إيمانويل فروليش كاتب سويسري.
في العام 1905 زكي نجيب محمود مفكر وفيلسوف مصري.
من وفيات اليوم الـ 1 من فبراير
في العام 1903 جورج جابرييل ستوكس عالم رياضيات وفيزياء بريطاني.
في العام 1929 ألكسندر أوغستون جراح اسكتلندي.
في العام 1966 بديع خيري كاتب مسرحي مصري.
في العام 2010 عز الدين العراقي الوزير الأول في المغرب.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بأول أيام الربيع في أيرلندا على التقويم الأيرلندي ويوم الاتحاد في ماليزيا.
من ذاكرة اليوم ال 31 من يناير
في العام 1876 الولايات المتحدة تأمر كل الهنود الحمر بالانتقال إلى المحميات.
في العام 1915 ألمانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس في الحرب العالمية الأولى.
في العام 1946 إعلان الدستور اليوغوسلافي المكتوب على نمط الدستور السوفيتي، ليضم ست جمهوريات هي صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا وسلوفينيا.
في العام 1953 السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة.
في العام 1958 إطلاق القمر الصناعي "إكسبلور 1"، أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.
في العام 1990 افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز في العاصمة السوفيتية موسكو، وكان افتتاح هذا المطعم بموسكو بمثابة علامة على تغير الزمن في الاتحاد السوفيتي.
في العام 1996 هجوم انتحاري في العاصمة السريلانكية كولمبو تعرض له البنك المركزي السريلانكي عندما اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بمبناه الواقع في قلب حي المال بالعاصمة، وحملت الحكومة السريلانكية منظمة نمور التاميل الانفصالية المسؤولية عن الهجوم.
في العام 2009 البرلمان الصومالي ينتخب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد رئيسا للصومال.
في العام 2010 المنتخب المصري يفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الغاني بهدف لصفر وذلك في البطولة التي أقيمت في أنغولا.
من مواليد الـ 31 من يناير.
في العام 1512 الملك هنريك ملك البرتغال.
في العام 1797 فرانز شوبرت موسيقار نمساوي.
في العام 1934 دريد لحام ممثل سوري.
في العام 1938 الملكة بياتريكس ملكة هولندا.
من ذاكرة اليوم ال 30 من يناير
في العام 1649 تنفيذ حكم الإعدام بحق تشارلز الأول ملك إنجلترا.
في العام 1648 التوقيع على "اتفاقية مونستر" لإنهاء "حرب الثمانين سنة" بين هولندا وإسبانيا.
في العام 1835 الرئيس الأميركي أندرو جاكسون يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في قاعة مجلس النواب، وهي أول محاولة اغتيال لرئيس أميركي.
في العام 1847 تغير اسم قرية "يربا بوينا" في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.
في العام 1893 الخديوي عباس حلمي الثاني يعفو عن أعضاء الثورة العرابية المنفيين إلى جزيرة سرنديب أو سيلان أو سريلانكا.
في العام 1933 أدولف هتلر يصبح مستشارا للرايخ الألماني الثالث.
في العام 1948 اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين.
في العام 1956 حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.
في العام 2003 بلجيكا توافق على قانون يتيح زواج مثليي الجنس.
في العام 2013 كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول "نارو-1" حاملا قمرا اصطناعيا لأغراض بحثية.
من مواليد الـ 30 من يناير.
في العام 1882 فرانكلين روزفلت الرئيس الولايات المتحدة.
في العام 1938 إسلام كريموف رئيس أوزبكستان.
في العام 1941 ديك تشيني نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد جورج دبليو بوش.
في العام 1962 عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
من وفيات الـ 30 من يناير.
في العام 1649 الملك تشارلز الأول ملك إنجلترا.
في العام 1676 القيصر أليكس الأول قيصر روسيا الثاني.
في العام 1948 أورفيل رايت أول من طار في طائرة وواحد من الأخوان رايت.
في العام 1982 رأفت الهجان جاسوس مصري في إسرائيل.
وفي مثل هذا اليوم يحتفل باليوم العالمي للتضامن مع فلسطينيي 48.
من ذاكرة اليوم ال 29 من يناير
في العام 1834 الجيش الروسي ينسحب من رومانيا بعد 5 سنوات ونصف من الاحتلال، وكانت رومانيا تتبع في تلك الفترة الدولة العثمانية لكن الروس احتلوها أثناء حربهم مع العثمانيين عام 1828.
في العام 1942 الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1952 الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة.
في العام 1963 أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أول مجلس نواب كويتي منتخب باسم مجلس الأمة.
في العام 1970 القوات الأميركية تبدأ في الجلاء عن قاعدة هويلس العسكرية، وهي آخر القواعد العسكرية الأميركية التي كانت تستأجرها من ليبيا.
في العام 1987 الرئيسة الفلبينية كورازون أكينو تقمع حركة تمرد قام بها عدد من ضباط الجيش سيطروا خلالها على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وهذه الحادثة هي خامس محاولة انقلابية في عهدها.
في العام 1992 الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
في العام 2002 منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة عشرة المقامة في المملكة العربية السعودية.
في العام 2004 عملية تبادل أسرى بين حزب الله وإسرائيل، أطلق خلالها سراح 400 أسير فلسطيني و23 لبنانيا.
في العام 2011 الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وذلك بعد خمسة أيام من اندلاع ثورة 25 يناير.
في العام 2016 مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في تفجير انتحاري استهدف المصلين بمسجد الإمام الرضا بمحافظة الأحساء.
من مواليد الـ 29 من يناير.
في العام 1843 ويليام مكينلي رئيس الولايات المتحدة الخامس والعشرون.
في العام 1860 أنطون تشيخوف روائي روسي.
في العام 1954 أوبرا وينفري مقدمة برامج أميركية.
في العام 1966 روماريو لاعب كرة قدم برازيلي.
من وفيات الـ 29 من يناير.
في العام 803 جعفر بن يحيى البرمكي وزير هارون الرشيد قتل في الحادثة المعروفة بنكبة البرامكة.
في العام 1696 إيفان الخامس قيصر روسيا الرابع.
في العام 1820 جورج الثالث ملك المملكة المتحدة.
في العام 1950 أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت العاشر.
في العام 1988 حسن الإمام مخرج مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 2 من فبراير