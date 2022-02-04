من ذاكرة اليوم الـ4 من فبراير
في العام 1783 زلزال في كالابريا في إيطاليا يؤدي إلى مقتل 50 ألف شخص.
في العام 1789 انتخاب جورج واشنطن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.
في العام 1902 جمعية الاتحاد والترقي تعقد مؤتمرا في باريس بعنوان "مؤتمر أحرار العثمانية" جمع فيه المعارضين للسلطان عبد الحميد الثاني، واتخذ المؤتمر عدة قرارات منها أن تؤسس في الدولة العثمانية إدارات محلية مستقلة على أساس القوميات.
في العام 1941 القوات البريطانية تستولي على مدينة ماووس الليبية في إطار معارك الحرب العالمية الثانية.
في العام 1942 الجيش البريطاني يحاصر الملك فاروق في قصر عابدين ويخيره إما أن يكلف زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس بتشكيل الحكومة أو أن يتنازل عن العرش، وانتهى الحصار بتنفيذ الملك فاروق لشروط الإنجليز.
في العام 1945 افتتاح مؤتمر يالطا الذي جمع بين القادة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك لتحديد كيفية استسلام ألمانيا وتأسيس منظمة الأمم المتحدة.
في العام 1952 القوات الفرنسية تحاصر قصر ملك المغرب محمد الخامس وتجبره على اتخاذ بعض القرارات منها عزل بعض أعضاء ديوانه وعزل رئيس جامعة القرويين في فاس.
في العام 2003 جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تغير اسمها رسميا إلى جمهورية صربيا والجبل الأسود وتتخذ دستورا جديدا.
في العام 2004 إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
من مواليد اليوم الـ4 من فبراير
في العام 1881 هارولد ديكسون سياسي ومؤرخ بريطاني عاش بالكويت.
في العام 1887 سلامة موسى أديب وكاتب مصري.
في العام 1902 تشارلز لندبرغ مهندس طيار أميركي وأول من عبر المحيط الأطلسي بطائرة.
في العام 1962 الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أول وزيرة إماراتية.
من وفيات اليوم الـ 4 من فبراير
في العام 211 الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس الإمبراطور الروماني الحادى والعشرون.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للسرطان.
من ذاكرة اليوم الـ3 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ3 من فبراير
في العام 1488 المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز يهبط في خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وبذلك يكون أول أوروبي يصل إلى أقصى الكرة الأرضية جنوبا.
في العام 1740 ملك صقلية يدعو اليهود للعودة إلى بلده التي أخرجوا منها عام 1493.
في العام 1903 البريطانيون يستولون على مدينة كانو حاضرة شمال نيجيريا، وكان وقتها معظم جنوب نيجيريا قد خضع للحماية البريطانية وذلك منذ عام 1900.
في العام 1945 بداية معركة مانيلا لاسترجاع العاصمة الفلبينية وذلك بين اليابان والولايات المتحدة بتحالف مع الفلبينيين.
في العام 1947 انطلاق إذاعة دمشق السورية الرسمية، وهي ثاني إذاعة تأسست في العالم العربي.
في العام 1962 الرئيس الأميركي جون كينيدي يقرر حظر جميع أنواع المبادلات التجارية مع كوبا باستثناء المواد الغذائية والأدوية.
في العام 1969 ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وذلك باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة.
في العام 2015 الإعلان عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا على يد تنظيم داعش قبل شهر من تاريخه، والحكومة الأردنية ترد بإعدام ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي.
من مواليد اليوم الـ3 من فبراير
في العام 1809 فيلكس مندلسون موسيقي ألماني.
في العام 1968 مروان خوري ملحن وشاعر ومغنٍ لبناني.
من وفيات اليوم الـ3 من فبراير
في العام 1451 مراد الثاني سلطان عثماني.
في العام 1924 وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919.
في العام 1938 عبد العزيز الرشيد مؤرخ وأديب وصحفي كويتي.
من ذاكرة اليوم الـ 2 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 2 من فبراير
في العام 1260 سقوط دمشق في يد التتار بقيادة كتبغا أحد قادة هولاكو.
في العام 1848 الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك توقعان "معاهدة جوادالوب هيلداجو" التي أنهت الحرب المكسيكية الأميركية.
في العام 1878 اليونان تعلن الحرب على الدولة العثمانية تضامنا مع الإمبراطورية الروسية.
في العام 1933 المستشار الألماني أدولف هتلر يقرر حل "الرايخستاج" البرلمان بعد يومين من توليه السلطة.
في العام 1957 الأمم المتحدة تصدر قرارا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المصرية التي لا تزال تحتلها وعلى قرار بتوسيع اختصاص قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة بحيث تصبح حاجزا بين إسرائيل ومصر.
في العام 1982 قوات سرايا الدفاع في سوريا بقيادة رفعت الأسد تجتاح مدينة حماة وتقصفها بالمدافع فيما عرف باسم مجزرة حماة.
في العام 1989 مغادرة آخر رتل عسكري سوفيتي العاصمة الأفغانية كابل بعد 9 سنوات من الاحتلال العسكري.
في العام 2006 غرق العبارة المصرية السلام 98 العاملة بين مصر والسعودية في البحر الأحمر أثناء إبحارها من منطقة تبوك إلى سفاجا، وأدى ذلك إلى غرق أكثر من 1033 شخصا.
في العام 2011 وقوع ما عرف باسم موقعة الجمل في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير.
من مواليد اليوم الـ 2 من فبراير
في العام 1882 جيمس جويس كاتب وشاعر أيرلندي.
في العام 1926 سعاد محمد مغنية لبنانية.
في العام 1926 فاليري جيسكار ديستان رئيس فرنسا.
في العام 1946 أسياس أفورقي رئيس إرتريا.
في العام 1977 شاكيرا مغنية كولومبية من أصل لبناني.
من وفيات اليوم الـ 2 من فبراير
في العام 1109 الخطيب التبريزي أحد أعلام اللغة والأدب في القرن الخامس الهجري.
في العام 1942 إبراهام شتيرن مؤسس منظمة شتيرن الصهيونية الإرهابية.
في العام 1970 بيرتراند راسل فيلسوف وكاتب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1950.
في العام 1989 عبد اللطيف التلباني مغنٍ مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 1 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 1 من فبراير
في العام 1662 القرصان الصيني "كاوشينجا" يستولي على جزيرة تايوان بعد حصار دام 9 أشهر.
في العام 1856 انتهاء حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية والتي ساندت فيها فرنسا وإنجلترا العثمانيين، واستمرت هذه الحرب سنتين ونصف السنة.
في العام 1877 إيزاك برجس وويليام لونجستريت يحصلان على براءة اختراع أول قارب بخاري في الولايات المتحدة.
في العام 1881 إلقاء القبض على أحمد عرابي ورفاقه بعد دخول الإنجليز القاهرة.
في العام 1947 رئيس الوزراء الأردني إبراهيم هاشم يقدم استقالته للملك عبد الله بن الحسين.
في العام 1948 تأسيس ماليزيا الاتحادية من اتحاد تسع ممالك كانت خاضعة للاحتلال البريطاني.
في العام 1965 تأميم الهاتف والبرق في الكويت.
في العام 1979 روح الله الموسوي الخميني يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد غياب في المنفى استمر 15 عاما.
في العام 2003 مكوك الفضاء كولومبيا يتفكك إلى قطع صغيرة، عند دخوله المجال الجوي للأرض ويقتل رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.
في العام 2008 حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعين نجله حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليا للعهد في الإمارة.
في العام 2012 أعمال قتل وشغب في ستاد بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين ناديي المصري والأهلي، وأدت إلى سقوط 73 قتيلا من صفوف جماهير ألتراس أهلاوي ومئات الجرحى سميت إعلاميا بـ"مذبحة ستاد بورسعيد".
في العام 2015 منتخب فرنسا يفوز ببطولة العالم لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة في تاريخه.
من مواليد اليوم الـ 1 من فبراير
في العام 1659 ياكوب روغيفين مستكشف هولندي.
في العام 1796 أبراهام إيمانويل فروليش كاتب سويسري.
في العام 1905 زكي نجيب محمود مفكر وفيلسوف مصري.
من وفيات اليوم الـ 1 من فبراير
في العام 1903 جورج جابرييل ستوكس عالم رياضيات وفيزياء بريطاني.
في العام 1929 ألكسندر أوغستون جراح اسكتلندي.
في العام 1966 بديع خيري كاتب مسرحي مصري.
في العام 2010 عز الدين العراقي الوزير الأول في المغرب.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بأول أيام الربيع في أيرلندا على التقويم الأيرلندي ويوم الاتحاد في ماليزيا.
من ذاكرة اليوم ال 31 من يناير
في العام 1876 الولايات المتحدة تأمر كل الهنود الحمر بالانتقال إلى المحميات.
في العام 1915 ألمانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس في الحرب العالمية الأولى.
في العام 1946 إعلان الدستور اليوغوسلافي المكتوب على نمط الدستور السوفيتي، ليضم ست جمهوريات هي صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا وسلوفينيا.
في العام 1953 السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة.
في العام 1958 إطلاق القمر الصناعي "إكسبلور 1"، أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.
في العام 1990 افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز في العاصمة السوفيتية موسكو، وكان افتتاح هذا المطعم بموسكو بمثابة علامة على تغير الزمن في الاتحاد السوفيتي.
في العام 1996 هجوم انتحاري في العاصمة السريلانكية كولمبو تعرض له البنك المركزي السريلانكي عندما اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بمبناه الواقع في قلب حي المال بالعاصمة، وحملت الحكومة السريلانكية منظمة نمور التاميل الانفصالية المسؤولية عن الهجوم.
في العام 2009 البرلمان الصومالي ينتخب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد رئيسا للصومال.
في العام 2010 المنتخب المصري يفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الغاني بهدف لصفر وذلك في البطولة التي أقيمت في أنغولا.
من مواليد الـ 31 من يناير.
في العام 1512 الملك هنريك ملك البرتغال.
في العام 1797 فرانز شوبرت موسيقار نمساوي.
في العام 1934 دريد لحام ممثل سوري.
في العام 1938 الملكة بياتريكس ملكة هولندا.
من ذاكرة اليوم الـ4 من فبراير