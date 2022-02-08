من ذاكرة اليوم الـ 8 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 8 من فبراير
في العام 1587 إعدام ملكة اسكتلندا ماري ستيوارت بالمقصلة بعد 19 عاما قضتها في السجن بسبب اشتراكها في مخطط اغتيال الملكة إليزابيث الأولى.
في العام 1945 الرئيس السوري شكري القوتلي يقوم بأول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.
في العام 1978 أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بتعيين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الأولى في عهده.
في العام 1985 إطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء.
في العام 2015 مقتل 22 مشجعا لفريق الزمالك إثر اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن.
في العام 2015 منتخب ساحل العاج يحرز كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد فوزه على منتخب غانا في المباراة النهائية.
في العام 2016 المملكة العربية السعودية تعلن عزمها القيام بمناورات تدريبية تحمل عنوان مناورات رعد الشمال على الحدود الشمالية بمشاركة عدة دول عربية وإسلامية.
في العام 2016 الإمارات العربية المتحدة تعلن إعادة هيكلة الحكومة واستحداث مناصب وزارية للسعادة والتسامح وشؤون الشباب.
من مواليد اليوم الـ 8 من فبراير
في العام 1889 عبد الرحمن الرافعي مؤرخ مصري.
في العام 1918 حسين الشافعي نائب رئيس جمهورية مصري.
في العام 1990 ياسين إبراهيمي لاعب كرة قدم جزائري.
من وفيات اليوم الـ 8 من فبراير
في العام 1587 ماري ستيوارت ملكة اسكتلندا
في العام 1975 روبرت روبنسون عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1947.
في العام 2010 هاني الروماني ممثل ومخرج سوري
من ذاكرة اليوم الـ 7 من فبراير
في العام 1830 مجلس الوزراء الفرنسي يقر في جلسة خاصة احتلال الجزائر.
في العام 1882 صدور الدستور المصري.
في العام 1947 الفلسطينيون واليهود المستوطنون في فلسطين يعلنون بشكل منفصل رفضهم الاقتراح البريطاني بتقسيم فلسطين إلى دولتين الأولى فلسطينية عربية والأخرى يهودية مع بقاء القدس تحت إشراف دولي.
في العام 1959 الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.
في العام 1965 الملاكم الأميركي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.
في العام 1986 زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية على منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.
في العام 1990 الحزب الشيوعي السوفييتي يتنازل عن احتكار السلطة بعد هيمنة استمرت 72 عاما.
في العام 1999 ولي العهد الأردني الأمير عبد الله يؤدي القسم ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية أمام مجلس الأمة بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، ويتخذ اسم عبد الله الثاني، ويعين أخاه الأمير حمزة بن الحسين وليا للعهد بناء على وصية والده.
في العام 2011 الإعلان عن نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 9 يناير، وكانت النتيجة أن 98.83 % من المقترعين صوتوا لانفصال الجنوب عن الشمال.
في العام 2015 لوحة متى تتزوجين؟ تباع بمبلغ 300 مليون دولار أميركي وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.
من مواليد اليوم الـ7 من فبراير
في العام 1960 جيمس سبيدر ممثل أميركي.
في العام 1979 نواف القطان، مذيع كويتي.
في العام 1984 نادين نسيب نجيم، ممثلة لبنانية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بيوم الرجال في مالطة
من ذاكرة اليوم الـ 6 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 6 من فبراير
في العام 1778 التوقيع على التحالف العسكري الأميركي - الفرنسي بين بنجامين فرانكلين ولويس السادس عشر.
في العام 1817 القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني.
في العام 1819 السير توماس ستامفورد رافلز يؤسس سنغافورة.
في العام 1840 نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.
في العام 1922 التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.
في العام 1952 الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.
في العام 1974 مجموعة من المسلحين الفلسطينيين يحتلون السفارة اليابانية في الكويت ويحتجزون السفير وأربعة من الدبلوماسيين ومستشارا نفطيا يابانيا و11 موظفا.
في العام 1998 "مطار واشنطن الدولي" يتحول اسمه رسميا إلى "مطار رونالد ريغان".
في العام 2006 ميشال عون وحسن نصر الله يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بين التيار الوطني الحر وحزب الله اللبناني وذلك في "كنيسة مار ميخائيل"
في العام 2013 اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية.
في العام 2014 انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي في روسيا، وقد أقيم حفل الافتتاح يوم الجمعة 7 فبراير 2014.
في العام 2015 الحوثيون يصدرون إعلانا دستوريا لحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي، بعد انقلابهم على الشرعية في اليمن عام 2014.
من مواليد اليوم الـ6 من فبراير
في العام 1288 أورخان غازي السلطان العثماني الثاني.
في العام 1664 مصطفى الثاني السلطان العثماني الثالث والعشرون.
في العام 1665 الملكة آن ملكة بريطانيا العظمى.
في العام 1871 أحمد تيمور أديب مصري.
في العام 1911 رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة الأربعون.
في العام 1912 إيفا براون عشيقة أدولف هتلر.
من وفيات اليوم الـ6 من فبراير
في العام 1685 تشارلز الثاني ملك إنجلترا.
في العام 1963 عبد الكريم الخطابي زعيم ومناضل مغربي.
في العام 2011 أندريه شديد كاتبة وشاعرة فرنسية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لرفض ختان الإناث
من ذاكرة اليوم الـ 5 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ4 من فبراير
في العام 1783 زلزال في كالابريا في إيطاليا يؤدي إلى مقتل 50 ألف شخص.
في العام 1789 انتخاب جورج واشنطن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.
في العام 1902 جمعية الاتحاد والترقي تعقد مؤتمرا في باريس بعنوان "مؤتمر أحرار العثمانية" جمع فيه المعارضين للسلطان عبد الحميد الثاني، واتخذ المؤتمر عدة قرارات منها أن تؤسس في الدولة العثمانية إدارات محلية مستقلة على أساس القوميات.
في العام 1941 القوات البريطانية تستولي على مدينة ماووس الليبية في إطار معارك الحرب العالمية الثانية.
في العام 1942 الجيش البريطاني يحاصر الملك فاروق في قصر عابدين ويخيره إما أن يكلف زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس بتشكيل الحكومة أو أن يتنازل عن العرش، وانتهى الحصار بتنفيذ الملك فاروق لشروط الإنجليز.
في العام 1945 افتتاح مؤتمر يالطا الذي جمع بين القادة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك لتحديد كيفية استسلام ألمانيا وتأسيس منظمة الأمم المتحدة.
في العام 1952 القوات الفرنسية تحاصر قصر ملك المغرب محمد الخامس وتجبره على اتخاذ بعض القرارات منها عزل بعض أعضاء ديوانه وعزل رئيس جامعة القرويين في فاس.
في العام 2003 جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تغير اسمها رسميا إلى جمهورية صربيا والجبل الأسود وتتخذ دستورا جديدا.
في العام 2004 إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
من مواليد اليوم الـ4 من فبراير
في العام 1881 هارولد ديكسون سياسي ومؤرخ بريطاني عاش بالكويت.
في العام 1887 سلامة موسى أديب وكاتب مصري.
في العام 1902 تشارلز لندبرغ مهندس طيار أميركي وأول من عبر المحيط الأطلسي بطائرة.
في العام 1962 الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أول وزيرة إماراتية.
من وفيات اليوم الـ 4 من فبراير
في العام 211 الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس الإمبراطور الروماني الحادى والعشرون.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للسرطان.
من ذاكرة اليوم الـ 8 من فبراير