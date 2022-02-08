من ذاكرة اليوم الـ9 من فبراير

في العام 1428 ملك صقلية يجبر اليهود على حضور عظات تبشير بالمسيحية لثنيهم عن دينهم.

في العام 1777 ولاية جورجيا الأميركية تقرر إلغاء توريث العبيد كخطوة في اتجاه إلغاء الرق تماما.

في العام 1877 السلطان عبد الحميد الثاني يعزل الصدر الأعظم أحمد مدحت باشا عن الصدارة العظمى وينفيه خارج أراضي الدولة العثمانية بعد أقل من شهرين على تعيينه.

في العام 1917 الشيخ سالم المبارك الصباح يتولى الحكم في الكويت بعد وفاة أخيه الشيخ جابر المبارك الصباح.

في العام 1962 الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينادي باستقلال الجزائر.

في العام 1974 مركبة الفضاء أبولو 14 تهبط على سطح القمر.

في العام 1983 بدء محاكمة كلاوس باربي المسؤول في جهاز الجستابو في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وذلك بعد نحو أربعين عاما من انتهاء الحرب.

في العام 1988 إدانة رئيس بنما مانويل نورييغا بتهم تهريب المخدرات وغسيل الأموال.

في العام 2003 وزير الخارجية الأميركي كولن باول يلقي خطابا أمام مجلس الأمن يربط فيه بين الرئيس العراقي صدام حسين وبين جماعات أنصار الإسلام وتنظيم القاعدة.

في العام 2015 مجلس نواب الشعب التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.