من ذاكرة اليوم الـ10 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ10 من فبراير
في العام 1258 سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخلافة العباسية.
في العام 1863 المخترع الأميركي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.
في العام 1931 نيودلهي تصبح عاصمة الهند.
في العام 1932 سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط بعد تنحي أبيه تيمور بن فيصل.
في العام 1943 الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانا للشعب الجزائري، ويعد هذا البيان النص المرجعي لثورة التحرير الجزائرية والتي انتهت باستقلال الجزائر.
في العام 1964 الرئيس العراقي عبد السلام عارف يتفق مع الزعيم الكردي مصطفى البارزاني على وقف إطلاق النار ومنح الأكراد حكما ذاتيا في شمال العراق.
في العام 1972 انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
من مواليد اليوم الـ10 من فبراير
في العام 1890 بوريس باسترناك كاتب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958.
في العام 1894 هارولد ماكميلان رئيس وزراء المملكة المتحدة.
في العام 1898 برتولت بريشت كاتب مسرحي وشاعر ألماني.
في العام 1956 الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة.
في العام 1960 عبد الرحمن السديس قارئ قرآن سعودي وإمام الحرم المكي.
من وفيات اليوم الـ10 من فبراير
في العام 1162 الملك بالدوين الثالث ملك مملكة بيت المقدس.
في العام 1837 ألكسندر بوشكين شاعر روسي.
في العام 1918 السلطان عبد الحميد الثاني السلطان العثماني الخامس والثلاثون.
في العام 1992 حكمت وهبي ممثل ومغنٍ ومذيع لبناني.
في العام 2002 تراودل يونغه سكرتيرة أدولف هتلر.
في العام 2005 أرثر ميلر روائي مسرحي أميركي.
من ذاكرة اليوم الـ9 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ9 من فبراير
في العام 1963 إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم بعد يوم من الإطاحة به وإجراء محاكمة سريعة له.
في العام 1964 أول ظهور علني لفرقة الروك "البيتلز" في برنامج "أيد سوليفان".
في العام 1971 عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.
في العام 1977 مقتل الملكة علياء قرينة الملك حسين عاهل الأردن بسقوط المروحية التي تقلها أثناء رحلتها التفقدية لجنوب الأردن.
في العام 1979 انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسا للجزائر خلفا لهواري بومدين.
في العام 1992 إعلان حالة الطوارئ في الجزائر بعد الأزمة السياسية فيها.
في العام 2004 مجموعة من المتطرفين اليهود تقوم بتحطيم أعمدة رخامية أثرية بالقرب من المتحف الإسلامي داخل ساحة المسجد الأقصى يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى.
في العام 2016 مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادث تصادم قطارين بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.
من مواليد اليوم الـ9 من فبراير
في العام 1930 رفيق السبيعي ممثل سوري.
من وفيات اليوم الـ9 من فبراير
في العام 1963 عبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق.
في العام 1980 مرسي جميل عزيز شاعر مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 8 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 8 من فبراير
في العام 1587 إعدام ملكة اسكتلندا ماري ستيوارت بالمقصلة بعد 19 عاما قضتها في السجن بسبب اشتراكها في مخطط اغتيال الملكة إليزابيث الأولى.
في العام 1945 الرئيس السوري شكري القوتلي يقوم بأول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.
في العام 1978 أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بتعيين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الأولى في عهده.
في العام 1985 إطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء.
في العام 2015 مقتل 22 مشجعا لفريق الزمالك إثر اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن.
في العام 2015 منتخب ساحل العاج يحرز كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد فوزه على منتخب غانا في المباراة النهائية.
في العام 2016 المملكة العربية السعودية تعلن عزمها القيام بمناورات تدريبية تحمل عنوان مناورات رعد الشمال على الحدود الشمالية بمشاركة عدة دول عربية وإسلامية.
في العام 2016 الإمارات العربية المتحدة تعلن إعادة هيكلة الحكومة واستحداث مناصب وزارية للسعادة والتسامح وشؤون الشباب.
من مواليد اليوم الـ 8 من فبراير
في العام 1889 عبد الرحمن الرافعي مؤرخ مصري.
في العام 1918 حسين الشافعي نائب رئيس جمهورية مصري.
في العام 1990 ياسين إبراهيمي لاعب كرة قدم جزائري.
من وفيات اليوم الـ 8 من فبراير
في العام 1587 ماري ستيوارت ملكة اسكتلندا
في العام 1975 روبرت روبنسون عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1947.
في العام 2010 هاني الروماني ممثل ومخرج سوري
من ذاكرة اليوم الـ 7 من فبراير
في العام 1830 مجلس الوزراء الفرنسي يقر في جلسة خاصة احتلال الجزائر.
في العام 1882 صدور الدستور المصري.
في العام 1947 الفلسطينيون واليهود المستوطنون في فلسطين يعلنون بشكل منفصل رفضهم الاقتراح البريطاني بتقسيم فلسطين إلى دولتين الأولى فلسطينية عربية والأخرى يهودية مع بقاء القدس تحت إشراف دولي.
في العام 1959 الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.
في العام 1965 الملاكم الأميركي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.
في العام 1986 زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية على منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.
في العام 1990 الحزب الشيوعي السوفييتي يتنازل عن احتكار السلطة بعد هيمنة استمرت 72 عاما.
في العام 1999 ولي العهد الأردني الأمير عبد الله يؤدي القسم ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية أمام مجلس الأمة بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، ويتخذ اسم عبد الله الثاني، ويعين أخاه الأمير حمزة بن الحسين وليا للعهد بناء على وصية والده.
في العام 2011 الإعلان عن نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 9 يناير، وكانت النتيجة أن 98.83 % من المقترعين صوتوا لانفصال الجنوب عن الشمال.
في العام 2015 لوحة متى تتزوجين؟ تباع بمبلغ 300 مليون دولار أميركي وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.
من مواليد اليوم الـ7 من فبراير
في العام 1960 جيمس سبيدر ممثل أميركي.
في العام 1979 نواف القطان، مذيع كويتي.
في العام 1984 نادين نسيب نجيم، ممثلة لبنانية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بيوم الرجال في مالطة
من ذاكرة اليوم الـ 6 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 6 من فبراير
في العام 1778 التوقيع على التحالف العسكري الأميركي - الفرنسي بين بنجامين فرانكلين ولويس السادس عشر.
في العام 1817 القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني.
في العام 1819 السير توماس ستامفورد رافلز يؤسس سنغافورة.
في العام 1840 نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.
في العام 1922 التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.
في العام 1952 الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.
في العام 1974 مجموعة من المسلحين الفلسطينيين يحتلون السفارة اليابانية في الكويت ويحتجزون السفير وأربعة من الدبلوماسيين ومستشارا نفطيا يابانيا و11 موظفا.
في العام 1998 "مطار واشنطن الدولي" يتحول اسمه رسميا إلى "مطار رونالد ريغان".
في العام 2006 ميشال عون وحسن نصر الله يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بين التيار الوطني الحر وحزب الله اللبناني وذلك في "كنيسة مار ميخائيل"
في العام 2013 اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية.
في العام 2014 انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي في روسيا، وقد أقيم حفل الافتتاح يوم الجمعة 7 فبراير 2014.
في العام 2015 الحوثيون يصدرون إعلانا دستوريا لحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي، بعد انقلابهم على الشرعية في اليمن عام 2014.
من مواليد اليوم الـ6 من فبراير
في العام 1288 أورخان غازي السلطان العثماني الثاني.
في العام 1664 مصطفى الثاني السلطان العثماني الثالث والعشرون.
في العام 1665 الملكة آن ملكة بريطانيا العظمى.
في العام 1871 أحمد تيمور أديب مصري.
في العام 1911 رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة الأربعون.
في العام 1912 إيفا براون عشيقة أدولف هتلر.
من وفيات اليوم الـ6 من فبراير
في العام 1685 تشارلز الثاني ملك إنجلترا.
في العام 1963 عبد الكريم الخطابي زعيم ومناضل مغربي.
في العام 2011 أندريه شديد كاتبة وشاعرة فرنسية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لرفض ختان الإناث
من ذاكرة اليوم الـ10 من فبراير