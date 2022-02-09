من ذاكرة اليوم الـ10 من فبراير

من ذاكرة اليوم الـ 6 من فبراير

في العام 1778 التوقيع على التحالف العسكري الأميركي - الفرنسي بين بنجامين فرانكلين ولويس السادس عشر.

في العام 1817 القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني.

في العام 1819 السير توماس ستامفورد رافلز يؤسس سنغافورة.

في العام 1840 نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.

في العام 1922 التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.

في العام 1952 الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

في العام 1974 مجموعة من المسلحين الفلسطينيين يحتلون السفارة اليابانية في الكويت ويحتجزون السفير وأربعة من الدبلوماسيين ومستشارا نفطيا يابانيا و11 موظفا.

في العام 1998 "مطار واشنطن الدولي" يتحول اسمه رسميا إلى "مطار رونالد ريغان".

في العام 2006 ميشال عون وحسن نصر الله يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بين التيار الوطني الحر وحزب الله اللبناني وذلك في "كنيسة مار ميخائيل"

في العام 2013 اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية.

في العام 2014 انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي في روسيا، وقد أقيم حفل الافتتاح يوم الجمعة 7 فبراير 2014.

في العام 2015 الحوثيون يصدرون إعلانا دستوريا لحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي، بعد انقلابهم على الشرعية في اليمن عام 2014.

من مواليد اليوم الـ6 من فبراير

في العام 1288 أورخان غازي السلطان العثماني الثاني.

في العام 1664 مصطفى الثاني السلطان العثماني الثالث والعشرون.

في العام 1665 الملكة آن ملكة بريطانيا العظمى.

في العام 1871 أحمد تيمور أديب مصري.

في العام 1911 رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة الأربعون.

في العام 1912 إيفا براون عشيقة أدولف هتلر.

من وفيات اليوم الـ6 من فبراير

في العام 1685 تشارلز الثاني ملك إنجلترا.

في العام 1963 عبد الكريم الخطابي زعيم ومناضل مغربي.

في العام 2011 أندريه شديد كاتبة وشاعرة فرنسية.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لرفض ختان الإناث