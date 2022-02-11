من ذاكرة اليوم الـ11 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ11 من فبراير
في العام 55 وفاة بريتانيكوس وريث عرش الإمبراطورية الرومانية الطفل يموت في روما في ظروف غامضة، مخليا الجو لتولي نيرون عرش الإمبراطورية.
في العام 1752 افتتاح مستشفى بنسيلفانيا، وهو أول مستشفى في الولايات المتحدة.
في العام 1809 روبرت فلتون يحصل على براءة اختراع السفينة البخارية.
في العام 1873 الإعلان عن الجمهورية الإسبانية الأولى والتي استمرت حتى نهاية 1874.
في العام 1902 الشرطة البلجيكية تهاجم مظاهرة في بروكسل للمطالبة بحق التصويت للنساء والأقليات.
في العام 1934 الإمام يحيى حميد الدين يوقع اتفاقا مع بريطانيا في صنعاء لمدة أربعين عاما، يعترف فيه بسلطة بريطانيا على جنوب اليمن مقابل الاعتراف باستقلال شمال اليمن.
في العام 1945 رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت ورئيس الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يوقعون اتفاق يالطا الذي وضع أساس مجلس الأمن الدولي.
في العام 1953 الاتحاد السوفيتي يقرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن اكتشف أن مصالحه الاستراتيجية تحتم وقوفه مع العرب.
في العام 1979 انهيار الدولة البهلوية وإعلان انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة روح الله الخميني.
في العام 1990 الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عاما من قبل سلطة جنوب أفريقيا العنصرية.
في العام 2011 نائب الرئيس المصري عمر سليمان يعلن عن تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك بعد 18 يوما من اندلاع ثورة 25 يناير.
من مواليد اليوم الـ11 من فبراير
في العام 1847 توماس إديسون مخترع ورجل أعمال أميركي مخترع المصباح الكهربائى.
في العام 1886 مي زيادة أديبة لبنانية.
في العام 1920 الملك فاروق ملك مصر.
في العام 1934 مانويل نورييغا رئيس بنما.
من وفيات اليوم الـ11 من فبراير
في العام 641 هرقل إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
من ذاكرة اليوم الـ10 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ10 من فبراير
في العام 1258 سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخلافة العباسية.
في العام 1863 المخترع الأميركي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.
في العام 1931 نيودلهي تصبح عاصمة الهند.
في العام 1932 سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط بعد تنحي أبيه تيمور بن فيصل.
في العام 1943 الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانا للشعب الجزائري، ويعد هذا البيان النص المرجعي لثورة التحرير الجزائرية والتي انتهت باستقلال الجزائر.
في العام 1964 الرئيس العراقي عبد السلام عارف يتفق مع الزعيم الكردي مصطفى البارزاني على وقف إطلاق النار ومنح الأكراد حكما ذاتيا في شمال العراق.
في العام 1972 انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
من مواليد اليوم الـ10 من فبراير
في العام 1890 بوريس باسترناك كاتب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958.
في العام 1894 هارولد ماكميلان رئيس وزراء المملكة المتحدة.
في العام 1898 برتولت بريشت كاتب مسرحي وشاعر ألماني.
في العام 1956 الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة.
في العام 1960 عبد الرحمن السديس قارئ قرآن سعودي وإمام الحرم المكي.
من وفيات اليوم الـ10 من فبراير
في العام 1162 الملك بالدوين الثالث ملك مملكة بيت المقدس.
في العام 1837 ألكسندر بوشكين شاعر روسي.
في العام 1918 السلطان عبد الحميد الثاني السلطان العثماني الخامس والثلاثون.
في العام 1992 حكمت وهبي ممثل ومغنٍ ومذيع لبناني.
في العام 2002 تراودل يونغه سكرتيرة أدولف هتلر.
في العام 2005 أرثر ميلر روائي مسرحي أميركي.
من ذاكرة اليوم الـ9 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ9 من فبراير
في العام 1963 إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم بعد يوم من الإطاحة به وإجراء محاكمة سريعة له.
في العام 1964 أول ظهور علني لفرقة الروك "البيتلز" في برنامج "أيد سوليفان".
في العام 1971 عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.
في العام 1977 مقتل الملكة علياء قرينة الملك حسين عاهل الأردن بسقوط المروحية التي تقلها أثناء رحلتها التفقدية لجنوب الأردن.
في العام 1979 انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسا للجزائر خلفا لهواري بومدين.
في العام 1992 إعلان حالة الطوارئ في الجزائر بعد الأزمة السياسية فيها.
في العام 2004 مجموعة من المتطرفين اليهود تقوم بتحطيم أعمدة رخامية أثرية بالقرب من المتحف الإسلامي داخل ساحة المسجد الأقصى يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى.
في العام 2016 مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادث تصادم قطارين بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.
من مواليد اليوم الـ9 من فبراير
في العام 1930 رفيق السبيعي ممثل سوري.
من وفيات اليوم الـ9 من فبراير
في العام 1963 عبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق.
في العام 1980 مرسي جميل عزيز شاعر مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 8 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 8 من فبراير
في العام 1587 إعدام ملكة اسكتلندا ماري ستيوارت بالمقصلة بعد 19 عاما قضتها في السجن بسبب اشتراكها في مخطط اغتيال الملكة إليزابيث الأولى.
في العام 1945 الرئيس السوري شكري القوتلي يقوم بأول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.
في العام 1978 أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بتعيين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الأولى في عهده.
في العام 1985 إطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء.
في العام 2015 مقتل 22 مشجعا لفريق الزمالك إثر اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن.
في العام 2015 منتخب ساحل العاج يحرز كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد فوزه على منتخب غانا في المباراة النهائية.
في العام 2016 المملكة العربية السعودية تعلن عزمها القيام بمناورات تدريبية تحمل عنوان مناورات رعد الشمال على الحدود الشمالية بمشاركة عدة دول عربية وإسلامية.
في العام 2016 الإمارات العربية المتحدة تعلن إعادة هيكلة الحكومة واستحداث مناصب وزارية للسعادة والتسامح وشؤون الشباب.
من مواليد اليوم الـ 8 من فبراير
في العام 1889 عبد الرحمن الرافعي مؤرخ مصري.
في العام 1918 حسين الشافعي نائب رئيس جمهورية مصري.
في العام 1990 ياسين إبراهيمي لاعب كرة قدم جزائري.
من وفيات اليوم الـ 8 من فبراير
في العام 1587 ماري ستيوارت ملكة اسكتلندا
في العام 1975 روبرت روبنسون عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1947.
في العام 2010 هاني الروماني ممثل ومخرج سوري
من ذاكرة اليوم الـ 7 من فبراير
في العام 1830 مجلس الوزراء الفرنسي يقر في جلسة خاصة احتلال الجزائر.
في العام 1882 صدور الدستور المصري.
في العام 1947 الفلسطينيون واليهود المستوطنون في فلسطين يعلنون بشكل منفصل رفضهم الاقتراح البريطاني بتقسيم فلسطين إلى دولتين الأولى فلسطينية عربية والأخرى يهودية مع بقاء القدس تحت إشراف دولي.
في العام 1959 الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.
في العام 1965 الملاكم الأميركي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.
في العام 1986 زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية على منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.
في العام 1990 الحزب الشيوعي السوفييتي يتنازل عن احتكار السلطة بعد هيمنة استمرت 72 عاما.
في العام 1999 ولي العهد الأردني الأمير عبد الله يؤدي القسم ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية أمام مجلس الأمة بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، ويتخذ اسم عبد الله الثاني، ويعين أخاه الأمير حمزة بن الحسين وليا للعهد بناء على وصية والده.
في العام 2011 الإعلان عن نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 9 يناير، وكانت النتيجة أن 98.83 % من المقترعين صوتوا لانفصال الجنوب عن الشمال.
في العام 2015 لوحة متى تتزوجين؟ تباع بمبلغ 300 مليون دولار أميركي وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.
من مواليد اليوم الـ7 من فبراير
في العام 1960 جيمس سبيدر ممثل أميركي.
في العام 1979 نواف القطان، مذيع كويتي.
في العام 1984 نادين نسيب نجيم، ممثلة لبنانية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بيوم الرجال في مالطة
من ذاكرة اليوم الـ11 من فبراير