من ذاكرة اليوم الـ11 من فبراير

في العام 55 وفاة بريتانيكوس وريث عرش الإمبراطورية الرومانية الطفل يموت في روما في ظروف غامضة، مخليا الجو لتولي نيرون عرش الإمبراطورية.

في العام 1752 افتتاح مستشفى بنسيلفانيا، وهو أول مستشفى في الولايات المتحدة.

في العام 1809 روبرت فلتون يحصل على براءة اختراع السفينة البخارية.

في العام 1873 الإعلان عن الجمهورية الإسبانية الأولى والتي استمرت حتى نهاية 1874.

في العام 1902 الشرطة البلجيكية تهاجم مظاهرة في بروكسل للمطالبة بحق التصويت للنساء والأقليات.

في العام 1934 الإمام يحيى حميد الدين يوقع اتفاقا مع بريطانيا في صنعاء لمدة أربعين عاما، يعترف فيه بسلطة بريطانيا على جنوب اليمن مقابل الاعتراف باستقلال شمال اليمن.

في العام 1945 رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت ورئيس الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يوقعون اتفاق يالطا الذي وضع أساس مجلس الأمن الدولي.

في العام 1953 الاتحاد السوفيتي يقرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن اكتشف أن مصالحه الاستراتيجية تحتم وقوفه مع العرب.

في العام 1979 انهيار الدولة البهلوية وإعلان انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة روح الله الخميني.

في العام 1990 الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عاما من قبل سلطة جنوب أفريقيا العنصرية.

في العام 2011 نائب الرئيس المصري عمر سليمان يعلن عن تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك بعد 18 يوما من اندلاع ثورة 25 يناير.

من مواليد اليوم الـ11 من فبراير

في العام 1847 توماس إديسون مخترع ورجل أعمال أميركي مخترع المصباح الكهربائى.

في العام 1886 مي زيادة أديبة لبنانية.

في العام 1920 الملك فاروق ملك مصر.

في العام 1934 مانويل نورييغا رئيس بنما.

من وفيات اليوم الـ11 من فبراير

في العام 641 هرقل إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

