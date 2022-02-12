من ذاكرة اليوم الـ12 من فبراير

في العام 881 البابا يوحنا الثامن يتوج ملك إيطاليا تشارلز البدين الإمبراطور الروماني المقدس.

في العام 1429 القوات الإنجليزية بقيادة السير جون فاستولف تصد هجوما من قبل القوات الفرنسية بقيادة الكونت دي كليرمونت على قافلة إمدادات تحمل مؤنا لقوات الجيش الإنجليزي التي كانت تحاصر مدينة أورليون الفرنسية فيما يعرف بمعركة الرنجة.

في العام 1502 الإسبان يبدأون حملة لتنصير كل المسلمين في غرناطة بعد انهيار الدولة الإسلامية في الأندلس.

في العام 1502 فاسكو دا غاما يبحر من لشبونة، البرتغال، في رحلته الثانية إلى الهند.

في العام 1541 بيدرو دي فالديفيا يؤسس مدينة سانتياغو، عاصمة تشيلي.

في العام 1934 بدء الحرب الأهلية في النمسا.

في العام 1941 القوات الألمانية تصل شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية.

في العام 1949 اغتيال مؤسس حركة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا.

في العام 1963 الأرجنتين تطلب من إسبانيا تسليمها رئيسها الأسبق خوان بيرون لمحاكمته بتهم الفساد والقتل والتعذيب.

في العام 1970 القوات الإسرائيلية تقصف مصنعا في منطقة أبو زعبل المصرية بهدف تحطيم الروح المعنوية للمصريين.

في العام 2002 بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

في العام 2007 الحكم على طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام وذلك بعد اتهامه بالقتل العمد.

في العام 2009 تصادم قمرين صناعيين في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كلم في حادثة غير مسبوقة.

من مواليد اليوم الـ12 من فبراير

في العام 1768 الإمبراطور فرانسيس الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

في العام 1809 أبراهام لينكون رئيس الولايات المتحدة السادس عشر.

في العام 1809 تشارلز داروين عالم إنجليزي في علم الحيوان وصاحب نظرية التطور التي تنص على أن كل الكائنات الحية على مر الزمان تنحدر من أسلاف مشتركة.

في العام 1905 ماري منيب، ممثلة مصرية.

من وفيات اليوم الـ12 من فبراير

في العام 1804 إيمانويل كانت فيلسوف ألماني.

في العام 1959 جورج أبيض فنان مصري من أصل لبناني.

في العام 2013 الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.