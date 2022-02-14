من ذاكرة اليوم الـ14 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ14 من فبراير
في العام 1804 كاراجورجي يقود أول انتفاضة صربية ضد الدولة العثمانية.
في العام 1859 أوريغون تصبح الولاية رقم 33 من الولايات المتحدة الأميركية.
في العام 1876 ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة اختراع الهاتف.
في العام 1878 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل البرلمان بعد أقل من عام على إنشائه، ولم تعد الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثين عاما بعد انقلاب عام 1908.
في العام 1912 ولاية أريزونا تصبح الولاية 48 من الولايات المتحدة الأميركية.
في العام 1912 تدشين أول غواصة تعمل بالديزل في غروتون بولاية كونيتيكت.
في العام 1918 الاتحاد السوفيتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري.
في العام 1944 ثورة في جاوة على اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1945 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يستقبل ملك السعودية عبد العزيز آل سعود على متن المدمرة الأميركية "كوينزي" في البحيرات المرة في مصر، وبهذا اللقاء قاما بتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
في العام 1946 إزاحة الستار عن إنياك، وهو أول حاسب إلكتروني متعدد الأغراض في جامعة بنسلفانيا.
في العام 1949 إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.
في العام 1956 الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف ينتقد سلفه جوزيف ستالين ويندد بجرائمه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي.
في العام 1958 العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي.
في العام 1979 متطرفون إسلاميون يختطفون السفير الأميركي في أفغانستان أدولف دوبس الذي لقي حتفه لاحقا في معركة بين الشرطة وخاطفيه.
في العام 1989 المرجع الديني روح الله الموسوي الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم الكاتب سلمان رشدي وذلك بسبب روايته "آيات شيطانية".
في العام 2002 دولة البحرين تتخذ اسم مملكة البحرين، وتغير لقب الحاكم من أمير إلى ملك.
من مواليد اليوم الـ14 من فبراير
في العام 1483 الإمبراطور ظهير الدين بابر مؤسس إمبراطورية مغول الهند والإمبراطور الأول.
في العام 1942 مايكل بلومبيرغ رجل أعمال وسياسي أميركي.
من وفيات اليوم الـ14 من فبراير
في العام 1961 زكريا أحمد ملحن مصري.
في العام 1976 سيد النقشبندي منشد ديني مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الحب
من ذاكرة اليوم الـ13 من فبراير
في العام 1668 إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة.
في العام 1795 تأسيس أول جامعة تابعة لولاية أميركية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.
في العام 1920 عصبة الأمم تعترف بحياد سويسرا، وهو الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون.
في العام 1942 الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا والمعروفة باسم "أسد البحر".
في العام 1946 اختيار مدينة نيويورك الأميركية مقرا لهيئة الأمم المتحدة.
في العام 1960 فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانا لإجراء التجربة وذلك كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.
في العام 1974 الاتحاد السوفيتي يطرد الأديب والكاتب ألكسندر سولجنيتسين من البلاد وتجرده من جنسيته بسبب معارضته للحكم.
في العام 1984 اختيار قسطنطين تشيرنينكو سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي السوفيتي.
في العام 1991 قصف ملجأ العامرية في بغداد ما أدى إلى مقتل 408 أشخاص.
من مواليد اليوم الـ13 من فبراير
في العام 1835 غلام أحمد القادياني مؤسس الجماعة الأحمدية
في العام 1913 الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
في العام 1956 بسام الملا مخرج سوري.
في العام 1968 أحلام مغنية إماراتية.
من وفيات اليوم الـ13 من فبراير
في العام 1883 ريتشارد فاغنر موسيقي ألماني.
في العام 1978 عباس فارس ممثل مصري.
في العام 2012 محمد العماري عسكري جزائري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته اليونسكو في الـ 3 من نوفمبر عام 2011 للاحتفاء بدور الإذاعة عالميا.
من ذاكرة اليوم الـ12 من فبراير
في العام 881 البابا يوحنا الثامن يتوج ملك إيطاليا تشارلز البدين الإمبراطور الروماني المقدس.
في العام 1429 القوات الإنجليزية بقيادة السير جون فاستولف تصد هجوما من قبل القوات الفرنسية بقيادة الكونت دي كليرمونت على قافلة إمدادات تحمل مؤنا لقوات الجيش الإنجليزي التي كانت تحاصر مدينة أورليون الفرنسية فيما يعرف بمعركة الرنجة.
في العام 1502 الإسبان يبدأون حملة لتنصير كل المسلمين في غرناطة بعد انهيار الدولة الإسلامية في الأندلس.
في العام 1502 فاسكو دا غاما يبحر من لشبونة، البرتغال، في رحلته الثانية إلى الهند.
في العام 1541 بيدرو دي فالديفيا يؤسس مدينة سانتياغو، عاصمة تشيلي.
في العام 1934 بدء الحرب الأهلية في النمسا.
في العام 1941 القوات الألمانية تصل شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1949 اغتيال مؤسس حركة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا.
في العام 1963 الأرجنتين تطلب من إسبانيا تسليمها رئيسها الأسبق خوان بيرون لمحاكمته بتهم الفساد والقتل والتعذيب.
في العام 1970 القوات الإسرائيلية تقصف مصنعا في منطقة أبو زعبل المصرية بهدف تحطيم الروح المعنوية للمصريين.
في العام 2002 بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
في العام 2007 الحكم على طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام وذلك بعد اتهامه بالقتل العمد.
في العام 2009 تصادم قمرين صناعيين في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كلم في حادثة غير مسبوقة.
من مواليد اليوم الـ12 من فبراير
في العام 1768 الإمبراطور فرانسيس الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1809 أبراهام لينكون رئيس الولايات المتحدة السادس عشر.
في العام 1809 تشارلز داروين عالم إنجليزي في علم الحيوان وصاحب نظرية التطور التي تنص على أن كل الكائنات الحية على مر الزمان تنحدر من أسلاف مشتركة.
في العام 1905 ماري منيب، ممثلة مصرية.
من وفيات اليوم الـ12 من فبراير
في العام 1804 إيمانويل كانت فيلسوف ألماني.
في العام 1959 جورج أبيض فنان مصري من أصل لبناني.
في العام 2013 الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.
من ذاكرة اليوم الـ11 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ11 من فبراير
في العام 55 وفاة بريتانيكوس وريث عرش الإمبراطورية الرومانية الطفل يموت في روما في ظروف غامضة، مخليا الجو لتولي نيرون عرش الإمبراطورية.
في العام 1752 افتتاح مستشفى بنسيلفانيا، وهو أول مستشفى في الولايات المتحدة.
في العام 1809 روبرت فلتون يحصل على براءة اختراع السفينة البخارية.
في العام 1873 الإعلان عن الجمهورية الإسبانية الأولى والتي استمرت حتى نهاية 1874.
في العام 1902 الشرطة البلجيكية تهاجم مظاهرة في بروكسل للمطالبة بحق التصويت للنساء والأقليات.
في العام 1934 الإمام يحيى حميد الدين يوقع اتفاقا مع بريطانيا في صنعاء لمدة أربعين عاما، يعترف فيه بسلطة بريطانيا على جنوب اليمن مقابل الاعتراف باستقلال شمال اليمن.
في العام 1945 رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت ورئيس الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يوقعون اتفاق يالطا الذي وضع أساس مجلس الأمن الدولي.
في العام 1953 الاتحاد السوفيتي يقرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن اكتشف أن مصالحه الاستراتيجية تحتم وقوفه مع العرب.
في العام 1979 انهيار الدولة البهلوية وإعلان انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة روح الله الخميني.
في العام 1990 الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عاما من قبل سلطة جنوب أفريقيا العنصرية.
في العام 2011 نائب الرئيس المصري عمر سليمان يعلن عن تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك بعد 18 يوما من اندلاع ثورة 25 يناير.
من مواليد اليوم الـ11 من فبراير
في العام 1847 توماس إديسون مخترع ورجل أعمال أميركي مخترع المصباح الكهربائى.
في العام 1886 مي زيادة أديبة لبنانية.
في العام 1920 الملك فاروق ملك مصر.
في العام 1934 مانويل نورييغا رئيس بنما.
من وفيات اليوم الـ11 من فبراير
في العام 641 هرقل إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
من ذاكرة اليوم الـ10 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ10 من فبراير
في العام 1258 سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخلافة العباسية.
في العام 1863 المخترع الأميركي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.
في العام 1931 نيودلهي تصبح عاصمة الهند.
في العام 1932 سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط بعد تنحي أبيه تيمور بن فيصل.
في العام 1943 الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانا للشعب الجزائري، ويعد هذا البيان النص المرجعي لثورة التحرير الجزائرية والتي انتهت باستقلال الجزائر.
في العام 1964 الرئيس العراقي عبد السلام عارف يتفق مع الزعيم الكردي مصطفى البارزاني على وقف إطلاق النار ومنح الأكراد حكما ذاتيا في شمال العراق.
في العام 1972 انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
من مواليد اليوم الـ10 من فبراير
في العام 1890 بوريس باسترناك كاتب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958.
في العام 1894 هارولد ماكميلان رئيس وزراء المملكة المتحدة.
في العام 1898 برتولت بريشت كاتب مسرحي وشاعر ألماني.
في العام 1956 الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة.
في العام 1960 عبد الرحمن السديس قارئ قرآن سعودي وإمام الحرم المكي.
من وفيات اليوم الـ10 من فبراير
في العام 1162 الملك بالدوين الثالث ملك مملكة بيت المقدس.
في العام 1837 ألكسندر بوشكين شاعر روسي.
في العام 1918 السلطان عبد الحميد الثاني السلطان العثماني الخامس والثلاثون.
في العام 1992 حكمت وهبي ممثل ومغنٍ ومذيع لبناني.
في العام 2002 تراودل يونغه سكرتيرة أدولف هتلر.
في العام 2005 أرثر ميلر روائي مسرحي أميركي.
من ذاكرة اليوم الـ14 من فبراير