من ذاكرة اليوم الـ 16 فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 16 فبراير
في العام 1723 تنصيب لويس الخامس عشر ملكا على فرنسا.
في العام 1785 أنطوان لافوازييه ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين.
في العام 1815 نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.
في العام 1863 تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.
في العام 1923 اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر.
في العام 1948 الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفيتي.
في العام 1951 جوزيف ستالين يتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت سلاحا للحرب العدوانية.
في العام 1959 العقيد فيدل كاسترو يتولى زعامة الحكومة الكوبية بعد حملة قادها لنفي الدكتاتور فولغينسيو باتيستا.
في العام 1971 اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.
في العام 1985 الجيش اللبناني ينتشر في صيدا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.
في العام 1989 تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.
في العام 1992 اغتيال أمين عام حزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية.
في العام 2011 انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا، وسقوط أولى ضحايا ثورة 17 فبراير بالمدينة ذاتها.
من ذاكرة اليوم الـ15 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ15 من فبراير
في العام 399 قبل الميلاد الحكم على الفيلسوف اليوناني سقراط بالإعدام.
في العام 930 الخليفة العزيز بالله الفاطمي يقضي على فتنة القرامطة وأفتكين في الشام ويوطد حكم الفاطميين في بلاد الشام التي أصبحت ولاية فاطمية حاضرتها دمشق.
في العام 1794 فرنسا تتبنى العلم الأزرق والأبيض والأحمر.
في العام 1898 انفجار يدمر ويغرق المدمرة الأميركية USS Maine في ميناء هافانا بكوبا، وقد أدى هذا الحادث إلى إعلان الولايات المتحدة الحرب على إسبانيا فيما عرف باسم الحرب الأميركية الإسبانية، وهي الحرب التي جردت إسبانيا من كوبا والفلبين.
في العام 1928 سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسا على سوريا.
في العام 1936 أدولف هتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا، وكانت السيارة هي فولكس فاجن.
في العام 1942 سقوط سنغافورة بيد اليابان، والجنرال البريطاني آرثر بيرسيفال يعلن استسلام 80,000 من قواته ليصبحوا أسرى حرب، وهو أكبر استسلام بريطاني في التاريخ وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1999 قوات كوماندوس تركية تلقي القبض في كينيا على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المطالب بالانفصال عن تركيا.
في العام 2003 مظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بين 10 ملايين و15 مليون شخص في أكثر من 600 مدينة.
في العام 2013 نيزك يمر فوق مدينة تشليابينسك في روسيا يتسبب بأمطار نيزكية أدت إلى إصابة أكثر من 1000 شخص وخراب في حوالي 4300 منزل وهو أكبر نيزك مر على الأرض خلال هذا القرن.
في العام 2015 تنظيم داعش يعدم 21 مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، والقوات المسلحة المصرية توجه غارات جوية لأهداف تابعة للتنظيم في ليبيا.
من مواليد اليوم الـ15 من فبراير
في العام 1564 غاليليو غاليلي عالم رياضيات وفلكي إيطالي وصاحب نظرية مركزية الشمس وكروية الأرض والتي أدت لمحاكمته
في العام 1710 الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا.
من ذاكرة اليوم الـ14 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ14 من فبراير
في العام 1804 كاراجورجي يقود أول انتفاضة صربية ضد الدولة العثمانية.
في العام 1859 أوريغون تصبح الولاية رقم 33 من الولايات المتحدة الأميركية.
في العام 1876 ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة اختراع الهاتف.
في العام 1878 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل البرلمان بعد أقل من عام على إنشائه، ولم تعد الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثين عاما بعد انقلاب عام 1908.
في العام 1912 ولاية أريزونا تصبح الولاية 48 من الولايات المتحدة الأميركية.
في العام 1912 تدشين أول غواصة تعمل بالديزل في غروتون بولاية كونيتيكت.
في العام 1918 الاتحاد السوفيتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري.
في العام 1944 ثورة في جاوة على اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1945 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يستقبل ملك السعودية عبد العزيز آل سعود على متن المدمرة الأميركية "كوينزي" في البحيرات المرة في مصر، وبهذا اللقاء قاما بتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
في العام 1946 إزاحة الستار عن إنياك، وهو أول حاسب إلكتروني متعدد الأغراض في جامعة بنسلفانيا.
في العام 1949 إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.
في العام 1956 الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف ينتقد سلفه جوزيف ستالين ويندد بجرائمه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي.
في العام 1958 العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي.
في العام 1979 متطرفون إسلاميون يختطفون السفير الأميركي في أفغانستان أدولف دوبس الذي لقي حتفه لاحقا في معركة بين الشرطة وخاطفيه.
في العام 1989 المرجع الديني روح الله الموسوي الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم الكاتب سلمان رشدي وذلك بسبب روايته "آيات شيطانية".
في العام 2002 دولة البحرين تتخذ اسم مملكة البحرين، وتغير لقب الحاكم من أمير إلى ملك.
من مواليد اليوم الـ14 من فبراير
في العام 1483 الإمبراطور ظهير الدين بابر مؤسس إمبراطورية مغول الهند والإمبراطور الأول.
في العام 1942 مايكل بلومبيرغ رجل أعمال وسياسي أميركي.
من وفيات اليوم الـ14 من فبراير
في العام 1961 زكريا أحمد ملحن مصري.
في العام 1976 سيد النقشبندي منشد ديني مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الحب
من ذاكرة اليوم الـ13 من فبراير
في العام 1668 إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة.
في العام 1795 تأسيس أول جامعة تابعة لولاية أميركية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.
في العام 1920 عصبة الأمم تعترف بحياد سويسرا، وهو الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون.
في العام 1942 الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا والمعروفة باسم "أسد البحر".
في العام 1946 اختيار مدينة نيويورك الأميركية مقرا لهيئة الأمم المتحدة.
في العام 1960 فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانا لإجراء التجربة وذلك كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.
في العام 1974 الاتحاد السوفيتي يطرد الأديب والكاتب ألكسندر سولجنيتسين من البلاد وتجرده من جنسيته بسبب معارضته للحكم.
في العام 1984 اختيار قسطنطين تشيرنينكو سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي السوفيتي.
في العام 1991 قصف ملجأ العامرية في بغداد ما أدى إلى مقتل 408 أشخاص.
من مواليد اليوم الـ13 من فبراير
في العام 1835 غلام أحمد القادياني مؤسس الجماعة الأحمدية
في العام 1913 الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
في العام 1956 بسام الملا مخرج سوري.
في العام 1968 أحلام مغنية إماراتية.
من وفيات اليوم الـ13 من فبراير
في العام 1883 ريتشارد فاغنر موسيقي ألماني.
في العام 1978 عباس فارس ممثل مصري.
في العام 2012 محمد العماري عسكري جزائري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته اليونسكو في الـ 3 من نوفمبر عام 2011 للاحتفاء بدور الإذاعة عالميا.
من ذاكرة اليوم الـ12 من فبراير
في العام 881 البابا يوحنا الثامن يتوج ملك إيطاليا تشارلز البدين الإمبراطور الروماني المقدس.
في العام 1429 القوات الإنجليزية بقيادة السير جون فاستولف تصد هجوما من قبل القوات الفرنسية بقيادة الكونت دي كليرمونت على قافلة إمدادات تحمل مؤنا لقوات الجيش الإنجليزي التي كانت تحاصر مدينة أورليون الفرنسية فيما يعرف بمعركة الرنجة.
في العام 1502 الإسبان يبدأون حملة لتنصير كل المسلمين في غرناطة بعد انهيار الدولة الإسلامية في الأندلس.
في العام 1502 فاسكو دا غاما يبحر من لشبونة، البرتغال، في رحلته الثانية إلى الهند.
في العام 1541 بيدرو دي فالديفيا يؤسس مدينة سانتياغو، عاصمة تشيلي.
في العام 1934 بدء الحرب الأهلية في النمسا.
في العام 1941 القوات الألمانية تصل شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1949 اغتيال مؤسس حركة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا.
في العام 1963 الأرجنتين تطلب من إسبانيا تسليمها رئيسها الأسبق خوان بيرون لمحاكمته بتهم الفساد والقتل والتعذيب.
في العام 1970 القوات الإسرائيلية تقصف مصنعا في منطقة أبو زعبل المصرية بهدف تحطيم الروح المعنوية للمصريين.
في العام 2002 بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
في العام 2007 الحكم على طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام وذلك بعد اتهامه بالقتل العمد.
في العام 2009 تصادم قمرين صناعيين في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كلم في حادثة غير مسبوقة.
من مواليد اليوم الـ12 من فبراير
في العام 1768 الإمبراطور فرانسيس الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1809 أبراهام لينكون رئيس الولايات المتحدة السادس عشر.
في العام 1809 تشارلز داروين عالم إنجليزي في علم الحيوان وصاحب نظرية التطور التي تنص على أن كل الكائنات الحية على مر الزمان تنحدر من أسلاف مشتركة.
في العام 1905 ماري منيب، ممثلة مصرية.
من وفيات اليوم الـ12 من فبراير
في العام 1804 إيمانويل كانت فيلسوف ألماني.
في العام 1959 جورج أبيض فنان مصري من أصل لبناني.
في العام 2013 الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.
من ذاكرة اليوم الـ 16 فبراير