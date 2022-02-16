من ذاكرة اليوم الـ 16 فبراير

من ذاكرة اليوم الـ14 من فبراير

في العام 1804 كاراجورجي يقود أول انتفاضة صربية ضد الدولة العثمانية.

في العام 1859 أوريغون تصبح الولاية رقم 33 من الولايات المتحدة الأميركية.

في العام 1876 ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة اختراع الهاتف.

في العام 1878 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل البرلمان بعد أقل من عام على إنشائه، ولم تعد الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثين عاما بعد انقلاب عام 1908.

في العام 1912 ولاية أريزونا تصبح الولاية 48 من الولايات المتحدة الأميركية.

في العام 1912 تدشين أول غواصة تعمل بالديزل في غروتون بولاية كونيتيكت.

في العام 1918 الاتحاد السوفيتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري.

في العام 1944 ثورة في جاوة على اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.

في العام 1945 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يستقبل ملك السعودية عبد العزيز آل سعود على متن المدمرة الأميركية "كوينزي" في البحيرات المرة في مصر، وبهذا اللقاء قاما بتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في العام 1946 إزاحة الستار عن إنياك، وهو أول حاسب إلكتروني متعدد الأغراض في جامعة بنسلفانيا.

في العام 1949 إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.

في العام 1956 الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف ينتقد سلفه جوزيف ستالين ويندد بجرائمه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي.

في العام 1958 العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي.

في العام 1979 متطرفون إسلاميون يختطفون السفير الأميركي في أفغانستان أدولف دوبس الذي لقي حتفه لاحقا في معركة بين الشرطة وخاطفيه.

في العام 1989 المرجع الديني روح الله الموسوي الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم الكاتب سلمان رشدي وذلك بسبب روايته "آيات شيطانية".

في العام 2002 دولة البحرين تتخذ اسم مملكة البحرين، وتغير لقب الحاكم من أمير إلى ملك.

من مواليد اليوم الـ14 من فبراير

في العام 1483 الإمبراطور ظهير الدين بابر مؤسس إمبراطورية مغول الهند والإمبراطور الأول.

في العام 1942 مايكل بلومبيرغ رجل أعمال وسياسي أميركي.

من وفيات اليوم الـ14 من فبراير

في العام 1961 زكريا أحمد ملحن مصري.

في العام 1976 سيد النقشبندي منشد ديني مصري.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الحب

