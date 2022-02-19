من ذاكرة اليوم الـ 19 من فبراير

من ذاكرة اليوم الـ 17 فبراير

في العام 1776 بدء تشغيل أول إنارة عمومية بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمدينة بالتيمور.

في العام 1855 القائد العثماني "عمر باشا" يهزم الجيش الروسي في "معركة جوزلوفا" في شبه جزيرة القرم.

في العام 1878 بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالولايات المتحدة مكونة من 18 هاتفا وذلك في مدينة سان فرانسيسكو.

في العام 1938 بدء أول عرض للتلفزيون الملون على الجمهور في لندن والذي اخترعه الاسكتلندي "ج. بيرد" عام 1928.

في العام 1947 إذاعة صوت أميركا تبدأ إرسالها إلى الاتحاد السوفيتي لتكون جزءا من حملة الدعاية الأميركية ضد الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة.

في العام 1948 اغتيال إمام اليمن يحيى حميد الدين بعد عودته من زيارة منطقة بيت حاضر حيث كمن له مجموعة من الثوار وأطلقوا عليه النار مما أدى إلى وفاته.

في العام 1949 انتخاب حاييم فايتسمان رئيسا لدولة إسرائيل بعد إعلانها ليكون أول رئيس لها.

في العام 1958 مجلسا الأعيان والنواب العراقيان يصادقان على الاتفاقية التي وقعها الملك فيصل الثاني مع ملك الأردن الحسين بن طلال لإنشاء اتحاد بين البلدين تحت اسم الاتحاد العربي الهاشمي.

في العام 1972 البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة.

في العام 2008 إقليم كوسوفو يعلن استقلاله عن صربيا بتأييد من الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي في حين رفضته روسيا بشدة.

في العام 2009 الحكومة السودانية توقع اتفاق حسن نوايا مع حركة العدل والمساواة إحدى الحركات المتمردة في دارفور

في العام 2011 اندلاع ثورة 17 فبراير في ليبيا ضد نظام معمر القذافي.

من مواليد اليوم الـ17 فبراير

في العام 1916 ليلى مراد ممثلة ومغنية مصرية.

في العام 1951 برزان إبراهيم التكريتي مدير الاستخبارات العراقية الأسبق، والأخ غير الشقيق لصدام حسين.

من وفيات اليوم الـ 17 فبراير

في العام 1673 موليير أديب ومسرحي فرنسي.

في العام 1909 جيرانيمو قائد قبيلة الأباتشي من الهنود الحمر.

في العام 1947 الأميرة شويكار الزوجة الأولى لفؤاد بن الخديوى إسماعيل.

في العام 2016 محمد حسنين هيكل صحفي مصري.

