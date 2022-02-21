من ذاكرة اليوم الـ21 فبراير
في العام 1848 كارل ماركس وفريدريك إنجلز ينشران الإعلان الشيوعي.
في العام 1921 انقلاب عسكري في إيران بقيادة رضا بهلوي.
في العام 1922 المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر عام 1914.
في العام 1952 طلاب بنغال يموتون في مظاهرات ضد اعتماد الأردية كلغة رسمية وليس البنغالية، ويسمي أهل بنغلاديش هذا اليوم بعيد شهداء اللغة.
في العام 1965 فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.
في العام 1973 مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة رقم 114 فوق سيناء، وأدى الحادث إلى مقتل 108 من الركاب.
في العام 1991 الجيش العراقي يفجر عددا من آبار النفط في الكويت إبان حرب الخليج الثانية.
في العام 2012 اليمنيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا خلفا لعلي عبد الله صالح وذلك وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
في العام 2014 البرلمان الأوكراني يوافق بالتصويت على إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة والمعارضة يوليا تيموشينكو وكذلك يعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويقر انتخابات مبكرة في 25 مايو من السنة المذكورة.
في العام 2015 الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتمكن من الفرار إلى عدن بعد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء.
في العام 2016إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي تم تسجيله يضرب جزيرة فيجي ويقتل على الأقل 20 شخصا على الأقل.
من مواليد اليوم الـ21 فبراير
في العام 1721 جون مكينلي سياسي أميركي.
في العام 1728 القيصر بيتر الثالث إمبراطور روسيا الحادي عشر في الإمبراطورية الروسية.
في العام 1904 أليكسي كوسيغين سياسي ورجل دولة سوفيتي.
في العام 1924 روبرت موجابي رئيس زيمبابوي.
من وفيات اليوم الـ21 فبراير
في العام 1437 الملك جيمس الأول ملك اسكتلندا.
في العام 1513 البابا يوليوس الثاني بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في العام 1677 باروخ سبينوزا فيلسوف هولندي.
في العام 1965 مالكوم إكس المتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام.
في العام 1985 محمود شكوكو ممثل ومونولوجست مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للغة الأم وبيوم الطالب العالمي
من ذاكرة اليوم الـ 20 فبراير
في العام 1872 افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.
في العام 1911 صدور العدد الأخير من صحيفة "تشينغ ياو" الصينية، وهي أقدم صحيفة في العالم كانت قد صدرت أول مرة عام 713.
في العام 1919 اغتيال حبيب الله خان أمير أفغانستان.
في العام 1928 إنجلترا تعترف باستقلال إمارة شرق الأردن واحتفظت لنفسها بالإشراف العسكري وبعض الإشراف المالي.
في العام 1942 الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يتولى حكم البحرين خلفا لوالده الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
في العام 1948 عصابات صهيونية تقصف الأحياء العربية في حيفا بقذائف المورتار.
في العام 1963 القوات العربية تنسحب من الكويت بعد تسلم عبد السلام عارف حكم العراق وإعدام عبد الكريم قاسم.
في العام 1971 اللواء عيدي أمين يعين نفسه رئيسا على أوغندا بعد أقل من شهر على انقلابه العسكري على سلفه ميلتون أوبوتي.
في العام 1991 إطلاق سراح عائلة الجنرال المغربي محمد أفقير التي قضت في الاعتقال 20 سنة بسبب اتهام الجنرال بالضلوع في محاولة إسقاط طائرة الحسن الثاني.
في العام 2002 النيران تلتهم قطارا وتقتل 370 راكبا وتصيب 65 في الرقاع الغربية بصعيد مصر.
من ذاكرة اليوم الـ 19 من فبراير
في العام 197 الإمبراطور الروماني سيبتيموس سيفيروس يهزم كلوديوس ألبنوس في "معركة لوجدنوم"، وهي المعركة الأكثر دموية بين الجيوش الرومانية.
في العام 685 محمد بن أبي بكر الصديق يصل إلى مصر واليا عليها من قبل الخليفة علي بن أبي طالب.
في العام 1451 تتويج محمد الفاتح سلطانا للدولة العثمانية للمرة الثانية.
في العام 1674 إنجلترا وهولندا توقعان "اتفاقية سلام وستمنستر" والتي أنهت "الحرب الأنجلو هولندية الثالثة"، وقد تضمن الاتفاق إعطاء كل من سورينام بأميركا الجنوبية الغنية بقصب السكر وجزيرة رون بشمال أرخبيل مالوكو في إندونيسيا الغنية بجوزة الطيب لهولندا مقابل تنازل هولندا عن نيو نذرلاند في أميركا الشمالية لإنجلترا التي قامت بتغيير اسمها إلى نيويورك.
في العام 1942 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يوقع على قرار يتيح للقوات المسلحة نقل الأميركان من أصل ياباني إلى معسكرات عزل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1959 الإعلان عن قيام جمهورية قبرص.
في العام 1986 الاتحاد السوفيتي يطلق محطة الفضاء مير حاملة معها 3 أفراد لتدور في المدار لمدة 15 سنة، تكللت خلالها بالنجاح لمدة 10 سنوات من زمنها المتوقع.
في العام 2001 بعد تصريح رئيس وزراء تركيا بولنت أجاويد ووصفه الأزمة الاقتصادية بـ"الخطيرة"، انهار السوق المال التركي.
في العام 2002 نفذ مقاومون فلسطينيون من كتائب القسام قرب قرية عين عريك هجوما مسلحا على حاجز عسكري إسرائيلي أدى لمقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة سابع بجروح، فيما عرف بعملية عين عريك.
في العام 2008 فيدل كاسترو يعلن استقالته من رئاسة كوبا بعد خمسة عقود من حكمها.
في العام 2011 وقوع معركة بنغازي أثناء ثورة 17 فبراير بين الوحدات العسكرية التابعة لنظام معمر القذافي والثوار المعارضين له.
في العام 2014 فيسبوك تعلن عن شراء واتس آب مقابل 16 إلى 19 مليار دولار.
من مواليد اليوم الـ 19 فبراير
في العام 1473 نيكولاس كوبرنيكوس عالم بولندي في علم الفلك.
في العام 1901 محمد نجيب رئيس مصر.
من ذاكرة اليوم الـ 18 فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 18 فبراير
في العام 1930 اكتشاف كوكب بلوتو.
في العام 1965 استقلال غامبيا عن المملكة المتحدة.
في العام 1978 اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص.
في العام 1978 إيطاليا والفاتيكان توقعان على وثيقة تؤكد حق كل منهما بأن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.
في العام 1980 رفع العلم الإسرائيلي فوق سفارة إسرائيل في القاهرة، وهي أول بعثة إسرائيلية في عاصمة عربية.
في العام 1985 الجيش الإسرائيلي ينهي انسحابه من مدينة صيدا اللبنانية.
في العام 2009 السلطات المصرية تفرج عن السياسي المعارض أيمن نور وذلك لظروفه الصحية.
في العام 2018 سقوط طائرة إيرانية يسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 59، بالإضافة إلى مصرع ستة من طاقمها قرب مدينة ياسوج.
من مواليد اليوم الـ18 فبراير
في العام 1516 الملكة ماري الأولى ملكة إنجلترا.
في العام 1935 ميشال عون رئيس لبنان.
في العام 1954 جون ترافولتا، ممثل أميركي.
في العام 1974 نادين لبكي مخرجة وممثلة لبنانية.
من وفيات اليوم الـ18 فبراير
في العام 1546 مارتن لوثر مصلح ديني ومؤسس البروتستانتية.
في العام 2009 الطيب صالح روائي سوداني.
في العام 2017 عمر عبد الرحمن، عالم أزهري والزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر.
من ذاكرة اليوم الـ 17 فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 17 فبراير
في العام 1776 بدء تشغيل أول إنارة عمومية بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمدينة بالتيمور.
في العام 1855 القائد العثماني "عمر باشا" يهزم الجيش الروسي في "معركة جوزلوفا" في شبه جزيرة القرم.
في العام 1878 بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالولايات المتحدة مكونة من 18 هاتفا وذلك في مدينة سان فرانسيسكو.
في العام 1938 بدء أول عرض للتلفزيون الملون على الجمهور في لندن والذي اخترعه الاسكتلندي "ج. بيرد" عام 1928.
في العام 1947 إذاعة صوت أميركا تبدأ إرسالها إلى الاتحاد السوفيتي لتكون جزءا من حملة الدعاية الأميركية ضد الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة.
في العام 1948 اغتيال إمام اليمن يحيى حميد الدين بعد عودته من زيارة منطقة بيت حاضر حيث كمن له مجموعة من الثوار وأطلقوا عليه النار مما أدى إلى وفاته.
في العام 1949 انتخاب حاييم فايتسمان رئيسا لدولة إسرائيل بعد إعلانها ليكون أول رئيس لها.
في العام 1958 مجلسا الأعيان والنواب العراقيان يصادقان على الاتفاقية التي وقعها الملك فيصل الثاني مع ملك الأردن الحسين بن طلال لإنشاء اتحاد بين البلدين تحت اسم الاتحاد العربي الهاشمي.
في العام 1972 البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة.
في العام 2008 إقليم كوسوفو يعلن استقلاله عن صربيا بتأييد من الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي في حين رفضته روسيا بشدة.
في العام 2009 الحكومة السودانية توقع اتفاق حسن نوايا مع حركة العدل والمساواة إحدى الحركات المتمردة في دارفور
في العام 2011 اندلاع ثورة 17 فبراير في ليبيا ضد نظام معمر القذافي.
من مواليد اليوم الـ17 فبراير
في العام 1916 ليلى مراد ممثلة ومغنية مصرية.
في العام 1951 برزان إبراهيم التكريتي مدير الاستخبارات العراقية الأسبق، والأخ غير الشقيق لصدام حسين.
من وفيات اليوم الـ 17 فبراير
في العام 1673 موليير أديب ومسرحي فرنسي.
في العام 1909 جيرانيمو قائد قبيلة الأباتشي من الهنود الحمر.
في العام 1947 الأميرة شويكار الزوجة الأولى لفؤاد بن الخديوى إسماعيل.
في العام 2016 محمد حسنين هيكل صحفي مصري.
من ذاكرة اليوم الـ21 فبراير