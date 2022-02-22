من ذاكرة اليوم الـ 23 من فبراير

في العام 1848 كارل ماركس وفريدريك إنجلز ينشران الإعلان الشيوعي.

في العام 1921 انقلاب عسكري في إيران بقيادة رضا بهلوي.

في العام 1922 المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر عام 1914.

في العام 1952 طلاب بنغال يموتون في مظاهرات ضد اعتماد الأردية كلغة رسمية وليس البنغالية، ويسمي أهل بنغلاديش هذا اليوم بعيد شهداء اللغة.

في العام 1965 فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.

في العام 1973 مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة رقم 114 فوق سيناء، وأدى الحادث إلى مقتل 108 من الركاب.

في العام 1991 الجيش العراقي يفجر عددا من آبار النفط في الكويت إبان حرب الخليج الثانية.

في العام 2012 اليمنيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا خلفا لعلي عبد الله صالح وذلك وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.

في العام 2014 البرلمان الأوكراني يوافق بالتصويت على إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة والمعارضة يوليا تيموشينكو وكذلك يعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويقر انتخابات مبكرة في 25 مايو من السنة المذكورة.

في العام 2015 الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتمكن من الفرار إلى عدن بعد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء.

في العام 2016إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي تم تسجيله يضرب جزيرة فيجي ويقتل على الأقل 20 شخصا على الأقل.

من مواليد اليوم الـ21 فبراير

في العام 1721 جون مكينلي سياسي أميركي.

في العام 1728 القيصر بيتر الثالث إمبراطور روسيا الحادي عشر في الإمبراطورية الروسية.

في العام 1904 أليكسي كوسيغين سياسي ورجل دولة سوفيتي.

في العام 1924 روبرت موجابي رئيس زيمبابوي.

من وفيات اليوم الـ21 فبراير

في العام 1437 الملك جيمس الأول ملك اسكتلندا.

في العام 1513 البابا يوليوس الثاني بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

في العام 1677 باروخ سبينوزا فيلسوف هولندي.

في العام 1965 مالكوم إكس المتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام.

في العام 1985 محمود شكوكو ممثل ومونولوجست مصري.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للغة الأم وبيوم الطالب العالمي

