من ذاكرة اليوم الـ 23 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 23 من فبراير
في العام 1660 الملك كارل الحادي عشر يتولى عرش السويد.
في العام 1883 ولاية ألاباما الأميركية تسن أول قانون لمنع الاحتكار.
في العام 1893 رودولف ديزل يحصل على براءة اختراع محركات الديزل.
في العام 1903 الولايات المتحدة تستأجر خليج جوانتانامو من كوبا إلى الأبد.
في العام 1904 الولايات المتحدة تحصل على حقوق التحكم بمضيق بنما مقابل عشرة ملايين دولار.
في العام 1919 بينيتو موسوليني يؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا.
في العام 1934 الملك ليوبولد الثالث يتولى عرش بلجيكا.
في العام 1941 للمرة الأولى يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.
في العام 1966 اللجنة العسكرية في حزب البعث بقيادة صلاح جديد تنقلب على القيادة القومية في الحزب ومن بينهم مؤسس الحزب ميشيل عفلق ورئيس الجمهورية أمين الحافظ.
في العام 1999 محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة.
في العام 2015 إعلان فوز فيلم الرجل الطائر كأفضل فيلم، وإيدي ريدماين كأفضل ممثل، وجوليان مور كأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والثمانين.
من مواليد اليوم الـ 23 من فبراير
في العام 1685 جورج فريدريك هاندل موسيقي ألماني.
في العام 1960 الأمير ناروهيتو ولي العهد في اليابان.
في العام 1967 حسن عسيري ممثل سعودي.
من وفيات اليوم الـ 23 من فبراير
في العام 1821 جون كيتس شاعر إنجليزي.
في العام 1848 جون كوينسي آدامز رئيس الولايات المتحدة السادس.
في العام 1921 الشيخ سالم المبارك الصباح حاكم الكويت التاسع.
في العام 1969 الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ثاني ملوك المملكة العربية السعودية.
من ذاكرة اليوم الـ 22 فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 22 فبراير
في العام 1985 الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد بين سوريا ومصر بعد تنازل شكري القوتلي عن الحكم لجمال عبد الناصر.
في العام 1972 الشيخ خليفة بن حمد آل ثان يتولى مقاليد الحكم في دولة قطر بعد قيامه بانقلاب أبيض على ابن عمه الشيخ أحمد بن علي آل ثان.
في العام 1974 انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي بلاهور في باكستان.
في العام 1986 وزارة الداخلية الإسبانية ترخص لحزب الديمقراطيين المليليين ليصبح حزبا مشروعا يمارس نشاطه داخل مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين.
في العام 1987 تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية
في العام 1991 العراق يقبل بالمقترح السوفيتي لوقف إطلاق النار، والولايات المتحدة ترفض هذا المقترح لكنها تعد العراق بأنها لن تهاجم القوات العراقية التي ستنسحب من الكويت في غضون 24 ساعة.
في العام 2008 افتتاح شارع المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية.
في العام 2009 انفجار بحي الحسين في القاهرة يؤدي إلى مقتل سائحة فرنسية وإصابة 10 آخرين.
من مواليد اليوم الـ 22 فبراير
في العام 1732 جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأول.
في العام 1788 آرثر شوبنهاور فيلسوف ألماني.
في العام 1919 تحية كاريوكا راقصة شرقية وممثلة مصرية.
في العام 1919 المهدي بنونة صحفي وسياسي ودبلوماسي مغربي.
من وفيات اليوم الـ22 فبراير
في العام 1988 ميخائيل نعيمة أديب وكاتب لبناني.
في العام 2006 أطوار بهجت إعلامية عراقية.
من ذاكرة اليوم الـ21 فبراير
في العام 1848 كارل ماركس وفريدريك إنجلز ينشران الإعلان الشيوعي.
في العام 1921 انقلاب عسكري في إيران بقيادة رضا بهلوي.
في العام 1922 المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر عام 1914.
في العام 1952 طلاب بنغال يموتون في مظاهرات ضد اعتماد الأردية كلغة رسمية وليس البنغالية، ويسمي أهل بنغلاديش هذا اليوم بعيد شهداء اللغة.
في العام 1965 فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.
في العام 1973 مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة رقم 114 فوق سيناء، وأدى الحادث إلى مقتل 108 من الركاب.
في العام 1991 الجيش العراقي يفجر عددا من آبار النفط في الكويت إبان حرب الخليج الثانية.
في العام 2012 اليمنيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا خلفا لعلي عبد الله صالح وذلك وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
في العام 2014 البرلمان الأوكراني يوافق بالتصويت على إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة والمعارضة يوليا تيموشينكو وكذلك يعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويقر انتخابات مبكرة في 25 مايو من السنة المذكورة.
في العام 2015 الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتمكن من الفرار إلى عدن بعد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء.
في العام 2016إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي تم تسجيله يضرب جزيرة فيجي ويقتل على الأقل 20 شخصا على الأقل.
من مواليد اليوم الـ21 فبراير
في العام 1721 جون مكينلي سياسي أميركي.
في العام 1728 القيصر بيتر الثالث إمبراطور روسيا الحادي عشر في الإمبراطورية الروسية.
في العام 1904 أليكسي كوسيغين سياسي ورجل دولة سوفيتي.
في العام 1924 روبرت موجابي رئيس زيمبابوي.
من وفيات اليوم الـ21 فبراير
في العام 1437 الملك جيمس الأول ملك اسكتلندا.
في العام 1513 البابا يوليوس الثاني بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في العام 1677 باروخ سبينوزا فيلسوف هولندي.
في العام 1965 مالكوم إكس المتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام.
في العام 1985 محمود شكوكو ممثل ومونولوجست مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للغة الأم وبيوم الطالب العالمي
من ذاكرة اليوم الـ 20 فبراير
في العام 1872 افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.
في العام 1911 صدور العدد الأخير من صحيفة "تشينغ ياو" الصينية، وهي أقدم صحيفة في العالم كانت قد صدرت أول مرة عام 713.
في العام 1919 اغتيال حبيب الله خان أمير أفغانستان.
في العام 1928 إنجلترا تعترف باستقلال إمارة شرق الأردن واحتفظت لنفسها بالإشراف العسكري وبعض الإشراف المالي.
في العام 1942 الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يتولى حكم البحرين خلفا لوالده الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
في العام 1948 عصابات صهيونية تقصف الأحياء العربية في حيفا بقذائف المورتار.
في العام 1963 القوات العربية تنسحب من الكويت بعد تسلم عبد السلام عارف حكم العراق وإعدام عبد الكريم قاسم.
في العام 1971 اللواء عيدي أمين يعين نفسه رئيسا على أوغندا بعد أقل من شهر على انقلابه العسكري على سلفه ميلتون أوبوتي.
في العام 1991 إطلاق سراح عائلة الجنرال المغربي محمد أفقير التي قضت في الاعتقال 20 سنة بسبب اتهام الجنرال بالضلوع في محاولة إسقاط طائرة الحسن الثاني.
في العام 2002 النيران تلتهم قطارا وتقتل 370 راكبا وتصيب 65 في الرقاع الغربية بصعيد مصر.
من ذاكرة اليوم الـ 19 من فبراير
في العام 197 الإمبراطور الروماني سيبتيموس سيفيروس يهزم كلوديوس ألبنوس في "معركة لوجدنوم"، وهي المعركة الأكثر دموية بين الجيوش الرومانية.
في العام 685 محمد بن أبي بكر الصديق يصل إلى مصر واليا عليها من قبل الخليفة علي بن أبي طالب.
في العام 1451 تتويج محمد الفاتح سلطانا للدولة العثمانية للمرة الثانية.
في العام 1674 إنجلترا وهولندا توقعان "اتفاقية سلام وستمنستر" والتي أنهت "الحرب الأنجلو هولندية الثالثة"، وقد تضمن الاتفاق إعطاء كل من سورينام بأميركا الجنوبية الغنية بقصب السكر وجزيرة رون بشمال أرخبيل مالوكو في إندونيسيا الغنية بجوزة الطيب لهولندا مقابل تنازل هولندا عن نيو نذرلاند في أميركا الشمالية لإنجلترا التي قامت بتغيير اسمها إلى نيويورك.
في العام 1942 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يوقع على قرار يتيح للقوات المسلحة نقل الأميركان من أصل ياباني إلى معسكرات عزل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1959 الإعلان عن قيام جمهورية قبرص.
في العام 1986 الاتحاد السوفيتي يطلق محطة الفضاء مير حاملة معها 3 أفراد لتدور في المدار لمدة 15 سنة، تكللت خلالها بالنجاح لمدة 10 سنوات من زمنها المتوقع.
في العام 2001 بعد تصريح رئيس وزراء تركيا بولنت أجاويد ووصفه الأزمة الاقتصادية بـ"الخطيرة"، انهار السوق المال التركي.
في العام 2002 نفذ مقاومون فلسطينيون من كتائب القسام قرب قرية عين عريك هجوما مسلحا على حاجز عسكري إسرائيلي أدى لمقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة سابع بجروح، فيما عرف بعملية عين عريك.
في العام 2008 فيدل كاسترو يعلن استقالته من رئاسة كوبا بعد خمسة عقود من حكمها.
في العام 2011 وقوع معركة بنغازي أثناء ثورة 17 فبراير بين الوحدات العسكرية التابعة لنظام معمر القذافي والثوار المعارضين له.
في العام 2014 فيسبوك تعلن عن شراء واتس آب مقابل 16 إلى 19 مليار دولار.
من مواليد اليوم الـ 19 فبراير
في العام 1473 نيكولاس كوبرنيكوس عالم بولندي في علم الفلك.
في العام 1901 محمد نجيب رئيس مصر.
من ذاكرة اليوم الـ 23 من فبراير