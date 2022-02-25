من ذاكرة اليوم الـ 25 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 25 من فبراير
في العام 1945 تأسيس حزب الأمة السوداني على يد عبد الرحمن المهدي زعيم "جماعة الأنصار المهدية" كامتداد سياسي للحركة المهدية في السودان
في العام 1950 الشيخ عبد الله السالم الصباح يتسلم رسميا الحكم في الكويت، وما زالت الكويت تحتفل بهذا اليوم وتعتبره عيدها الوطني.
في العام 1954 الرئيس السوري أديب الشيشكلي يفر إلى بيروت بعد انقلاب عسكري أنهى فترة حكمه الثانية.
في العام 1966 تعيين نور الدين الأتاسي رئيسا للجمهورية العربية السورية بعد يومين من انقلاب عسكري داخل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم أطاح بالرئيس أمين الحافظ.
في العام 1984 الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.
في العام 1986 فرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس وعائلته بعد إضرابات شهدتها الفلبين ضد حكمه، وتولي زعيمة المعارضة كورازون أكينو الرئاسة بدعم من الجيش.
في العام 1986 تمرد جنود الأمن المركزي بمصر وحظر التجول في القاهرة والجيزة، ومدرعات الجيش تملأ الشوارع.
في العام 1991 مجموعة من صواريخ سكود تصيب ثكنات للجيش الأميركي في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية وتقتل 29 جنديا أمريكيا وتصيب 99 آخرين.
في العام 1994 مجزرة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل نفذها باروخ جولدشتاين، على المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر، وقتل في المجزرة 29 مصليا قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.
في العام 2012 عبد ربه منصور هادي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليمني رئيسا للجمهورية خلفا لعلي عبد الله صالح لفترة انتقالية وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن
في العام 2018 كنيسة القيامة تغلق أبوابها أمام الزائرين للمرة الأولى منذ عقود احتجاجا على مشروع قانون إسرائيلي يقضي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس.
من مواليد اليوم الـ 25 من فبراير
في العام 1643 السلطان أحمد الثاني سلطان عثماني.
في العام 1940 بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية السابع والسبعون.
في العام 1943 جورج هاريسون أحد أعضاء فريق البيتلز الغنائي.
من وفيات اليوم الـ 25 من فبراير
في العام 1899 جوليوس رويتر مؤسس وكالة أنباء رويترز.
في العام 1975 إلايجا محمد زعيم حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة الأميركية منذ 1934 وحتى وفاته في هذا اليوم.
في العام 1980 أحمد الشقيري أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية.
من ذاكرة اليوم الـ 24 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 24 من فبراير
في العام 1942 نشوب معركة لوس أنجلوس بين الجيش الأميركي وأجسام طائرة مجهولة الهوية فوق الساحل الغربي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا يحتمل أنها مركبات من خارج الأرض.
في العام 1949 توقيع "اتفاقية رودوس" للهدنة بين العرب وإسرائيل في جزيرة رودوس.
في العام 1966 الجيش الغيني يخلع الرئيس كوامي نكروما، وجوزيف آرثر أنكراه يتولى رئاسة الدولة.
في العام 1971 الرئيس الجزائري هواري بومدين يعلن تأميم قطاع المحروقات من الشركات الأجنبية وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
في العام 1980 وصول أول سفير مصري في إسرائيل سعد مرتضى إلى تل أبيب، وأول سفير إسرائيلي في مصر إلياهو بن إليسار إلى القاهرة.
في العام 1981 قصر بكنغهام يعلن رسميا عن خطوبة الأمير تشارلز من ديانا سبينسر.
في العام 2008 البرلمان الكوبي ينتخب راؤول كاسترو رئيسا لكوبا وذلك بعد استقالة أخيه فيدل كاسترو.
من مواليد اليوم الـ 24 من فبراير
في العام 1304 ابن بطوطة رحالة مسلم.
في العام 1500 كارلوس الخامس ملك إسبانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1872 حافظ إبراهيم شاعر مصري.
في العام 1909 أبو القاسم الشابي شاعر تونسي.
من ذاكرة اليوم الـ 23 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 23 من فبراير
في العام 1660 الملك كارل الحادي عشر يتولى عرش السويد.
في العام 1883 ولاية ألاباما الأميركية تسن أول قانون لمنع الاحتكار.
في العام 1893 رودولف ديزل يحصل على براءة اختراع محركات الديزل.
في العام 1903 الولايات المتحدة تستأجر خليج جوانتانامو من كوبا إلى الأبد.
في العام 1904 الولايات المتحدة تحصل على حقوق التحكم بمضيق بنما مقابل عشرة ملايين دولار.
في العام 1919 بينيتو موسوليني يؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا.
في العام 1934 الملك ليوبولد الثالث يتولى عرش بلجيكا.
في العام 1941 للمرة الأولى يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.
في العام 1966 اللجنة العسكرية في حزب البعث بقيادة صلاح جديد تنقلب على القيادة القومية في الحزب ومن بينهم مؤسس الحزب ميشيل عفلق ورئيس الجمهورية أمين الحافظ.
في العام 1999 محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة.
في العام 2015 إعلان فوز فيلم الرجل الطائر كأفضل فيلم، وإيدي ريدماين كأفضل ممثل، وجوليان مور كأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والثمانين.
من مواليد اليوم الـ 23 من فبراير
في العام 1685 جورج فريدريك هاندل موسيقي ألماني.
في العام 1960 الأمير ناروهيتو ولي العهد في اليابان.
في العام 1967 حسن عسيري ممثل سعودي.
من وفيات اليوم الـ 23 من فبراير
في العام 1821 جون كيتس شاعر إنجليزي.
في العام 1848 جون كوينسي آدامز رئيس الولايات المتحدة السادس.
في العام 1921 الشيخ سالم المبارك الصباح حاكم الكويت التاسع.
في العام 1969 الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ثاني ملوك المملكة العربية السعودية.
من ذاكرة اليوم الـ 22 فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 22 فبراير
في العام 1985 الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد بين سوريا ومصر بعد تنازل شكري القوتلي عن الحكم لجمال عبد الناصر.
في العام 1972 الشيخ خليفة بن حمد آل ثان يتولى مقاليد الحكم في دولة قطر بعد قيامه بانقلاب أبيض على ابن عمه الشيخ أحمد بن علي آل ثان.
في العام 1974 انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي بلاهور في باكستان.
في العام 1986 وزارة الداخلية الإسبانية ترخص لحزب الديمقراطيين المليليين ليصبح حزبا مشروعا يمارس نشاطه داخل مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين.
في العام 1987 تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية
في العام 1991 العراق يقبل بالمقترح السوفيتي لوقف إطلاق النار، والولايات المتحدة ترفض هذا المقترح لكنها تعد العراق بأنها لن تهاجم القوات العراقية التي ستنسحب من الكويت في غضون 24 ساعة.
في العام 2008 افتتاح شارع المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية.
في العام 2009 انفجار بحي الحسين في القاهرة يؤدي إلى مقتل سائحة فرنسية وإصابة 10 آخرين.
من مواليد اليوم الـ 22 فبراير
في العام 1732 جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأول.
في العام 1788 آرثر شوبنهاور فيلسوف ألماني.
في العام 1919 تحية كاريوكا راقصة شرقية وممثلة مصرية.
في العام 1919 المهدي بنونة صحفي وسياسي ودبلوماسي مغربي.
من وفيات اليوم الـ22 فبراير
في العام 1988 ميخائيل نعيمة أديب وكاتب لبناني.
في العام 2006 أطوار بهجت إعلامية عراقية.
من ذاكرة اليوم الـ21 فبراير
في العام 1848 كارل ماركس وفريدريك إنجلز ينشران الإعلان الشيوعي.
في العام 1921 انقلاب عسكري في إيران بقيادة رضا بهلوي.
في العام 1922 المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر عام 1914.
في العام 1952 طلاب بنغال يموتون في مظاهرات ضد اعتماد الأردية كلغة رسمية وليس البنغالية، ويسمي أهل بنغلاديش هذا اليوم بعيد شهداء اللغة.
في العام 1965 فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.
في العام 1973 مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة رقم 114 فوق سيناء، وأدى الحادث إلى مقتل 108 من الركاب.
في العام 1991 الجيش العراقي يفجر عددا من آبار النفط في الكويت إبان حرب الخليج الثانية.
في العام 2012 اليمنيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا خلفا لعلي عبد الله صالح وذلك وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
في العام 2014 البرلمان الأوكراني يوافق بالتصويت على إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة والمعارضة يوليا تيموشينكو وكذلك يعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويقر انتخابات مبكرة في 25 مايو من السنة المذكورة.
في العام 2015 الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتمكن من الفرار إلى عدن بعد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء.
في العام 2016إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي تم تسجيله يضرب جزيرة فيجي ويقتل على الأقل 20 شخصا على الأقل.
من مواليد اليوم الـ21 فبراير
في العام 1721 جون مكينلي سياسي أميركي.
في العام 1728 القيصر بيتر الثالث إمبراطور روسيا الحادي عشر في الإمبراطورية الروسية.
في العام 1904 أليكسي كوسيغين سياسي ورجل دولة سوفيتي.
في العام 1924 روبرت موجابي رئيس زيمبابوي.
من وفيات اليوم الـ21 فبراير
في العام 1437 الملك جيمس الأول ملك اسكتلندا.
في العام 1513 البابا يوليوس الثاني بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في العام 1677 باروخ سبينوزا فيلسوف هولندي.
في العام 1965 مالكوم إكس المتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام.
في العام 1985 محمود شكوكو ممثل ومونولوجست مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للغة الأم وبيوم الطالب العالمي
من ذاكرة اليوم الـ 25 من فبراير